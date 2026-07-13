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Pedro Augusto Dias

Atlanta United comete gafe e confunde Junior Alonso com Maycon em anúncio oficial

Atlético-MG
Brasileirão
M. Barberan
J. Alonso
Atlanta United
Major League Soccer

Clube da MLS apresentou o ex-zagueiro do Atlético-MG nesta segunda-feira (13), mas utilizou imagens do volante em vídeo publicado nas redes sociais

O Atlanta United protagonizou uma gafe durante o anúncio oficial de Junior Alonso. Ao apresentar o defensor paraguaio nesta segunda-feira (13), o clube da Major League Soccer (MLS) publicou um vídeo nas redes sociais com lances atribuídos ao reforço, mas as imagens exibiam o volante Maycon, também do Atlético-MG.

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  • A publicação

    A publicação rapidamente repercutiu entre torcedores, que apontaram o erro na identificação do ex-jogador do Atlético-MG.

    Alonso deixa o clube mineiro após se tornar o estrangeiro com mais partidas na história do Galo. Ao todo, disputou 242 jogos e conquistou seis títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil de 2021, além de quatro edições do Campeonato Mineiro.

    Antes de acertar com o Atlanta United, o zagueiro também esteve com a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026. Adaptado à lateral durante o torneio, foi titular da equipe, que acabou eliminada pela França nas oitavas de final.

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