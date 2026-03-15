Wisdom Mike, do Bayern de Munique, sofreu uma lesão no músculo do quadril e ficará afastado dos gramados por um período prolongado. O clube, recordista de títulos da Alemanha, confirmou oficialmente a notícia no domingo. O diagnóstico foi feito após um “exame minucioso” realizado pela equipe médica do Bayern.
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Até quatro meses de afastamento: atacante do FC Bayern de Munique sofre lesão grave
Mike terá agora de se submeter a uma cirurgia que o deixará fora de ação por um longo período. Segundo a Sky, o jogador de 17 anos deverá ficar afastado dos gramados por três a quatro meses — o que significa o fim da temporada para o ponta.
O próprio Bayern, em seu comunicado, falou de uma pausa por “um período ainda indeterminado”.
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Cinco partidas para Wisdom Mike nesta temporada
Na equipe do técnico Vincent Kompany, Mike disputou cinco partidas oficiais nesta temporada. Ele entrou em campo quatro vezes na Bundesliga, totalizando 27 minutos, e uma vez na Liga dos Campeões, nos minutos finais. Em agosto, ele renovou seu contrato com o FCB até 2027.
Pela seleção alemã sub-17, Mike disputou até agora oito partidas.
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Kompany após a estreia de Mike na Bundesliga: “Não é uma participação apenas para fazer figura”
Após sua estreia profissional em setembro, na vitória por 4 a 0 sobre o Werder Bremen, Joshua Kimmich, do Bayern, elogiou o jovem: “Ele já é alguém que se atreve a fazer coisas até nos treinos. Acho isso muito, muito importante em um jogador jovem: não se trata de evitar erros, mas de ter confiança”, disse o jogador da seleção alemã.
O técnico do FCB, Vincent Kompany, declarou após a estreia de Mike na Bundesliga: “Não é uma participação para dar show, é uma participação merecida para um garoto que talvez tenha futuro no FC Bayern.” Ele acrescentou: “Pelo que vi até agora, o garoto mereceu isso e nós também vamos apoiá-lo.”
Números e fatos sobre Wisdom Mike:
Data de nascimento: 24/09/2008 Local de nascimento: Munique Contrato até: 2027 Jogos oficiais: 5