Até quatro meses de afastamento: atacante do FC Bayern de Munique sofre lesão grave

Mike terá agora de se submeter a uma cirurgia que o deixará fora de ação por um longo período. Segundo a Sky, o jogador de 17 anos deverá ficar afastado dos gramados por três a quatro meses — o que significa o fim da temporada para o ponta.

O próprio Bayern, em seu comunicado, falou de uma pausa por “um período ainda indeterminado”.