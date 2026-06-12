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Atalanta BC v FK Sarajevo - UEFA Europa League Second Qualifying Round: 1st legGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta: Sbravati, ex-jogador da Juventus, é oficial

Atalanta
Mercado da bola
Campeonato Italiano

Assume o cargo de Diretor da Área Técnica e de Desenvolvimento de Jogadores do setor juvenil

Conforme consta no comunicado oficial do clube de Bergamo, “o Atalanta BC tem o prazer de anunciar uma nova contratação para a diretoria de sua base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o centro de formação nerazzurro. Nesse sentido, a partir do próximo dia 1º de julho, Michele Sbravati assumirá o cargo de Diretor da Área Técnica e de Desenvolvimento dos jogadores do setor juvenil, trabalhando em sinergia e em estreita colaboração com o Diretor da base nerazzurra, Roberto Samaden.


Nascido em 1965, a carreira de dirigente de Michele Sbravati se desenvolveu por mais de duas décadas no Genoa, precisamente por 21 anos, dos quais os últimos 18 como Responsável pelo setor juvenil".


  • O comunicado prossegue: “Posteriormente, mais precisamente em julho de 2024, ele ingressou na Juventus, onde ocupou o cargo de diretor de futebol juvenil por dois anos.


    Ao longo de sua carreira, ele soube descobrir inúmeros talentos e ajudou a formar muitos jovens jogadores, tornando-se um dos dirigentes mais apreciados no cenário do futebol juvenil.


    A família Percassi, a família Pagliuca e todo o clube dão as calorosas boas-vindas a Michele Sbravati, desejando-lhe boa sorte em seu trabalho”.


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