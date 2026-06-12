Atalanta: Sbravati, ex-jogador da Juventus, é oficial

Conforme consta no comunicado oficial do clube de Bergamo, “o Atalanta BC tem o prazer de anunciar uma nova contratação para a diretoria de sua base, com o objetivo de fortalecer ainda mais o centro de formação nerazzurro. Nesse sentido, a partir do próximo dia 1º de julho, Michele Sbravati assumirá o cargo de Diretor da Área Técnica e de Desenvolvimento dos jogadores do setor juvenil, trabalhando em sinergia e em estreita colaboração com o Diretor da base nerazzurra, Roberto Samaden.





Nascido em 1965, a carreira de dirigente de Michele Sbravati se desenvolveu por mais de duas décadas no Genoa, precisamente por 21 anos, dos quais os últimos 18 como Responsável pelo setor juvenil".



