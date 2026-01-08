Atacante de peso para disputar com Pedro e mais: os reforços que o Flamengo busca em 2026

O Flamengo inicia o planejamento para a temporada de 2026 com a moral alta dentro e fora de campo. Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2025, além de finalista da Copa Intercontinental, o clube viu suas receitas aumentarem de forma significativa e chega à nova janela com maior margem para investir em reforços.

Com o elenco valorizado e um calendário novamente cheio, a diretoria trabalha em liberar atletas que perderam espaço ou não fazem parte do planejamento esportivo. É certo que Juninho, Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Carlinhos e Viña estarão de clube renovado em 2026, enquanto Allan, Michael, Evertton Araújo, Victor Hugo e Everton Cebolinha podem se transferir até o fim da janela.

Enquanto mira abrir espaço no grupo e na folha salarial, o clube também busca se fortalecer em áreas prejudicadas pelas saídas ou pela escassez de opções. O primeiro movimento do Rubro-Negro no mercado já foi feito com a contratação do zagueiro Vitão, que chega do Internacional.

Abaixo, a GOAL informa os nomes de interesse do Flamengo para a primeira janela de transferências de 2026.