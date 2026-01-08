+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
CR Flamengo v Pyramids FC v - FIFA Intercontinental Cup 2025Getty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Atacante de peso para disputar com Pedro e mais: os reforços que o Flamengo busca em 2026

Após temporada de 2025 histórica e com orçamento reforçado, clube planeja mudanças no elenco e mira nomes pontuais no mercado

O Flamengo inicia o planejamento para a temporada de 2026 com a moral alta dentro e fora de campo. Campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2025, além de finalista da Copa Intercontinental, o clube viu suas receitas aumentarem de forma significativa e chega à nova janela com maior margem para investir em reforços.

Com o elenco valorizado e um calendário novamente cheio, a diretoria trabalha em liberar atletas que perderam espaço ou não fazem parte do planejamento esportivo. É certo que Juninho, Matheus Cunha, Pablo, Cleiton, Carlinhos e Viña estarão de clube renovado em 2026, enquanto Allan, Michael, Evertton Araújo, Victor Hugo e Everton Cebolinha podem se transferir até o fim da janela.

Enquanto mira abrir espaço no grupo e na folha salarial, o clube também busca se fortalecer em áreas prejudicadas pelas saídas ou pela escassez de opções. O primeiro movimento do Rubro-Negro no mercado já foi feito com a contratação do zagueiro Vitão, que chega do Internacional. 

Abaixo, a GOAL informa os nomes de interesse do Flamengo para a primeira janela de transferências de 2026.

  • Vitão Internacional 2025Ricardo Duarte / Internacional

    Vitão (Internacional)

    O Flamengo acertou a contratação de Vitão junto ao Internacional, fazendo do zagueiro o primeiro reforço para a temporada de 2026. O defensor chega após se destacar no clube gaúcho e era visto internamente como uma oportunidade de mercado. Segundo o GE, o valor da transferência foi de R$ 65,2 milhões, com R$ 35,9 milhões pagos à vista e o restante abatido da quitação de valores por Thiago Maia. Também foi negociado um bônus de R$ 3,26 milhões caso o zagueiro bata metas.

    Vitão foi titular em boa parte da última temporada pelo Inter e se firmou como uma peça importante do sistema defensivo. A regularidade e a capacidade de atuar pelo lado direito da zaga pesaram na decisão do Flamengo em avançar na negociação. O clube entende que a chegada do zagueiro aumenta a competitividade no setor e ajuda a equilibrar um elenco que perdeu jogadores importantes nos últimos anos. 

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Gabriel Brazão (Santos)

    Uma das prioridades do Flamengo para a janela é a contratação de um goleiro que possa disputar espaço com Valentín Rossi e oferecer segurança como alternativa imediata, já que Matheus Cunha assinou um pré-contrato com o Cruzeiro. Nesse cenário, Gabriel Brazão, atualmente no Santos, aparece como um dos principais nomes monitorados, segundo o GE.

    Brazão teve uma boa temporada no Santos e passou a ser visto como um goleiro em evolução, com desempenho regular em 2025. A pouca idade (25 anos) e o potencial de crescimento também são fatores levados em consideração pela diretoria rubro-negra.

    O interesse do Flamengo passa pela necessidade de fortalecer as opções na posição, pensando na saída do atual goleiro reserva da equipe e também no calendário com muitas competições. No entanto, o Santos faz jogo duro para negociar Brazão. 

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-GIL VICENTEAFP

    Andrew (Gil Vicente)

    O nome de Andrew, goleiro do Gil Vicente, é outro que o Flamengo monitora como uma alternativa para reforçar a posição em 2026. O atleta de 24 anos surge no radar do Rubro-Negro em meio às dificuldades para avançar por Gabriel Brazão e faz parte da estratégia de buscar opções viáveis no mercado europeu.

    Andrew é titular no Gil Vicente e tem contrato até junho de 2026, o que permite uma negociação por valores considerados acessíveis ou até a possibilidade de pré-contrato. O goleiro vem tendo sequência na Liga Portuguesa e é avaliado internamente como um jogador confiável e em fase de amadurecimento. O Botafogo é outro  que se interessa no jogador e pode rivalizar com o Flamengo pela sua contratação.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    Marcos Leonardo (Al Hilal)

    O Flamengo busca um atacante de peso para disputar espaço com Pedro e ampliar as opções ofensivas do elenco. Após dificuldades para avançar por outros nomes, Marcos Leonardo, atualmente no Al-Hilal, entrou no radar do clube, de acordo com a apuração do GE.

    O atacante se destacou no futebol brasileiro pelo Santos antes de se transferir para o exterior e mantém bom prestígio no mercado nacional. A capacidade de atuar como referência na área e a intensidade ofensiva são características que agradam à comissão técnica. Na atual temporada, Marcos Leonardo tem 11 gols em 16 jogos pelo clube saudita.

    Internamente, o Flamengo entende que a chegada de um jogador desse perfil é fundamental para manter o nível competitivo do ataque ao longo da temporada e evitar sobrecarga em Pedro, que ficou muito tempo afastado em 2025 por conta de lesões.

  • Cruzeiro v Ceara - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Kaio Jorge (Cruzeiro)

    Antes de Marcos Leonardo, o Flamengo tentou a contratação de Kaio Jorge, atualmente no Cruzeiro. No entanto, as negociações não avançaram devido às exigências financeiras do clube mineiro.

    Kaio Jorge foi artilheiro do Brasileirão em 2025 e ajudou o Cruzeiro a fazer uma bela campanha no campeonato, terminando na terceira posição. Visto como um atacante jovem, com experiência no futebol brasileiro e passagem pelo exterior, ele se encaixava bem no perfil do Flamengo, mas o clube carioca avaliou que os valores pedidos estavam acima do razoável.

    Mesmo com as negociações terminadas, o nome segue bem avaliado internamente e exemplifica o tipo de jogador que o Flamengo busca para o setor ofensivo: alguém jovem e já consolidado que possa disputar posição com Pedro.

