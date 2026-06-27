Atacante japonês provoca Neymar antes de confronto com o Brasil: "Não é mais o de antigamente"

O clima para o confronto entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 começou a esquentar antes mesmo de a bola rolar. A poucos dias da partida desta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), o atacante japonês Kento Shiogai concedeu entrevista após um treinamento da seleção asiática e fez declarações que repercutiram ao comentar sobre Neymar e o atual momento da seleção brasileira.
Embora tenha reconhecido a tradição do Brasil no cenário mundial, o jogador afirmou que o camisa 10 já não vive o auge da carreira e indicou que, na sua visão, outras seleções chegam ao Mundial em melhor momento.