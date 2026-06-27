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Japan v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport
Gabriel Marin

Atacante japonês provoca Neymar antes de confronto com o Brasil: "Não é mais o de antigamente"

K. Shiogai
Neymar
Brasil x Japão
Brasil
Japão
Copa do Mundo

Kento Shiogai minimiza influência do camisa 10 da seleção brasileira e promete um Japão confiante para o duelo decisivo da Copa do Mundo

O clima para o confronto entre Brasil e Japão pela fase de 16 avos de final da Copa do Mundo 2026 começou a esquentar antes mesmo de a bola rolar. A poucos dias da partida desta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), o atacante japonês Kento Shiogai concedeu entrevista após um treinamento da seleção asiática e fez declarações que repercutiram ao comentar sobre Neymar e o atual momento da seleção brasileira.

Embora tenha reconhecido a tradição do Brasil no cenário mundial, o jogador afirmou que o camisa 10 já não vive o auge da carreira e indicou que, na sua visão, outras seleções chegam ao Mundial em melhor momento.

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    "Não é mais o Neymar de antigamente"

    Ao ser questionado sobre o principal nome da seleção brasileira, Kento Shiogai direcionou sua resposta a Neymar e fez uma provocação ao craque brasileiro, que voltou recentemente de lesão e ainda busca recuperar seu melhor condicionamento físico durante a competição.

    "Não é mais o Neymar de antigamente. Acho que agora estamos bem".

    A declaração evidencia a confiança do atacante japonês para o confronto eliminatório. Mesmo sem estar em sua melhor condição física, Neymar continua sendo uma das principais referências técnicas da equipe comandada por Carlo Ancelotti e segue como uma das maiores esperanças brasileiras na Copa do Mundo.

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    Japonês vê França e Argentina à frente do Brasil

    Além de comentar sobre Neymar, Shiogai também avaliou o atual cenário do futebol mundial. Na visão do atacante, o Brasil já não desperta o mesmo temor de anos anteriores, enquanto França e Argentina aparecem como as principais forças da competição.

    "Antigamente o Brasil era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente".

    A fala reforça a percepção do jogador de que a seleção brasileira atravessa um momento diferente daquele vivido em outras gerações, apesar de seguir entre os candidatos ao título.

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    Respeito à tradição, mas confiança na classificação

    Apesar do tom provocativo ao falar sobre Neymar e sobre a força do Brasil, Kento Shiogai fez questão de reconhecer o peso histórico da seleção brasileira e ressaltou que uma vitória diante dos pentacampeões teria enorme significado para a campanha japonesa.

    "O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo".

    O atacante acredita que uma classificação diante da seleção brasileira poderia elevar a confiança do Japão para o restante da competição e consolidar a equipe entre as principais surpresas do Mundial.

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