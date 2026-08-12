Atacante do Everton, Martin Sherif é acusado pela FA por supostas 61 violações de apostas

O Daily Mail informou na quarta-feira que a Football Association denunciou Sherif por supostamente violar regras rígidas de apostas. Sherif é acusado de fazer 61 apostas em partidas de futebol durante um período de 15 meses, entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.

A FA divulgou um comunicado detalhado para confirmar o processo disciplinar. O comunicado dizia: "Martin Sherif, do Everton FC, foi denunciado por violar as regras de apostas da FA. Alega-se que o jogador violou a Regra E1.2 da FA em relação a 61 apostas feitas em partidas de futebol entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026. Martin Sherif tem até segunda-feira, 17 de agosto, para apresentar uma resposta."