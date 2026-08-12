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Atacante do Everton, Martin Sherif é acusado pela FA por supostas 61 violações de apostas
Detalhes da acusação da FA
O Daily Mail informou na quarta-feira que a Football Association denunciou Sherif por supostamente violar regras rígidas de apostas. Sherif é acusado de fazer 61 apostas em partidas de futebol durante um período de 15 meses, entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026.
A FA divulgou um comunicado detalhado para confirmar o processo disciplinar. O comunicado dizia: "Martin Sherif, do Everton FC, foi denunciado por violar as regras de apostas da FA. Alega-se que o jogador violou a Regra E1.2 da FA em relação a 61 apostas feitas em partidas de futebol entre 20 de novembro de 2024 e 12 de fevereiro de 2026. Martin Sherif tem até segunda-feira, 17 de agosto, para apresentar uma resposta."
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Everton e passagens por empréstimo
Sherif está no Everton desde os 13 anos e já treinou com o time principal, embora nunca tenha feito uma aparição profissional pela equipe principal. O atacante passou um período longe do Everton na última temporada para ganhar experiência no futebol profissional nas divisões inferiores da Inglaterra.
Sherif se juntou ao Rotherham United por empréstimo, onde marcou dois gols em 10 partidas da League One antes de sua passagem ser interrompida em dezembro devido a lesões. Depois, Sherif se transferiu por empréstimo para o Port Vale em fevereiro. Ele conseguiu marcar dois gols em 17 jogos pelo Port Vale, mas acabou não conseguindo ajudar o clube a evitar o rebaixamento para a League Two.
Posicionamento e apoio do clube
O Everton ainda não divulgou um comunicado público oficial sobre as acusações feitas contra Sherif. No entanto, The Athletic informou que uma fonte próxima ao Everton confirmou que o clube tem planos de lidar com a situação internamente.
Segundo a fonte anônima, o Everton vai cooperar plenamente com a FA durante todo o processo disciplinar, ao mesmo tempo em que garantirá o suporte necessário a Sherif durante esse período. As autoridades do futebol inglês proíbem estritamente que jogadores apostem em qualquer partida de futebol no mundo para proteger a integridade do esporte. Sherif agora deve trabalhar com o Everton e seus representantes legais para formular uma resposta às alegações antes do prazo iminente estabelecido pela FA.
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O que acontece a seguir?
Sherif tem até segunda-feira para responder formalmente às acusações de apostas. Se Sherif for considerado culpado, ele poderá enfrentar uma longa suspensão de todas as atividades relacionadas ao futebol, semelhante às punições aplicadas a outros jogadores por violações das regras de apostas nos últimos anos. O Everton aguardará o veredito final da FA antes de decidir sobre qualquer outra medida disciplinar interna em relação ao futuro dele no clube.
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