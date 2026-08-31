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Astro do Manchester United admite estar "com raiva e decepcionado" apesar da vitória convincente sobre o Ipswich
Manchester United encontra seu ritmo sob o comando de Carrick
O Manchester United garantiu sua primeira vitória na Premier League nesta temporada de forma categórica, ao atropelar o Ipswich Town por 5 a 2 em Old Trafford. O resultado marcou um feito importante para Carrick, sendo seu primeiro triunfo desde que foi nomeado treinador principal permanente do clube. Embora o placar sugerisse domínio total, o Manchester United precisou mostrar poder de reação depois de sair atrás logo no início da partida contra a aguerrida equipe de Gary O’Neil.
Bruno Fernandes foi o grande nome do jogo, marcando um hat-trick para comandar a virada. O meia português contou com o apoio de um gol de Bryan Mbeumo e de um gol contra fortuito de Jacob Greaves, garantindo que os três pontos ficassem em Manchester. Apesar dos cinco gols marcados, a partida foi mais equilibrada do que o placar final indicou, com o Ipswich causando inúmeros problemas à linha defensiva do United ao longo dos noventa minutos.
- AFP
Shaw assume a responsabilidade pela falha defensiva
A tarde começou de forma complicada para os donos da casa quando Leif Davis abriu o placar aos 29 minutos. O gol saiu depois de Abdul Fatawu passar por Luke Shaw com facilidade pela ponta e cruzar para Davis completar de voleio. Shaw, que tem sido bastante criticado após seu erro na derrota do United na rodada de abertura contra o Hull City, ficou visivelmente frustrado com sua participação no lance do primeiro gol.
Falando à Sky Sports após o apito final, Shaw foi extremamente sincero sobre sua própria atuação, apesar do sucesso da equipe. "Uma vitória realmente importante. Sabíamos o quanto era importante vencer hoje", afirmou o lateral-esquerdo. "Estou um pouco decepcionado e bravo comigo mesmo pelo primeiro gol. Estou extremamente feliz com o time no segundo tempo, foi realmente muito bom.
"Com a qualidade do nosso elenco, devemos acreditar o tempo todo que podemos vencer jogos. Sempre ajuda quando você tem alguém como Bruno no seu time, ele pode marcar e criar."
United mostra personalidade após decepção contra o Hull
A vitória serviu como a resposta perfeita à desmoralizante derrota por 2 a 0 para o Hull City na semana passada. Shaw destacou que o elenco sentiu um grande peso para atuar bem diante da torcida em casa e corrigir os erros anteriores.
Dando sequência à sua avaliação da partida, Shaw acrescentou: "Nós, como Manchester United, devemos ser cobrados para vencer aqui. Depois da semana passada, estávamos extremamente decepcionados e sabíamos que precisávamos reagir hoje. Claro, não no primeiro gol, mas na forma como reagimos depois disso. Mantivemos o ritmo alto e seguimos em busca de mais. Essa é a coisa que podemos melhorar nesta temporada."
- AFP
Carrick elogia o espírito do elenco em meio a especulações sobre transferências
Com o prazo final da janela de transferências se aproximando na terça-feira, as especulações continuam girando em torno do desejo do United de contratar um novo lateral-esquerdo para disputar posição com Shaw. No entanto, Carrick fez questão de destacar os pontos positivos do grupo atual e os negócios já realizados durante a janela.
Carrick disse à BBC Sport em sua entrevista pós-jogo: "Acho que fizemos negócios fantásticos e fizemos isso muito bem com o dinheiro que gastamos. Estamos tirando o máximo da situação que temos. O espírito é bom e eles querem lutar uns pelos outros."
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