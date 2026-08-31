Astro do Manchester United admite estar "com raiva e decepcionado" apesar da vitória convincente sobre o Ipswich

A tarde começou de forma complicada para os donos da casa quando Leif Davis abriu o placar aos 29 minutos. O gol saiu depois de Abdul Fatawu passar por Luke Shaw com facilidade pela ponta e cruzar para Davis completar de voleio. Shaw, que tem sido bastante criticado após seu erro na derrota do United na rodada de abertura contra o Hull City, ficou visivelmente frustrado com sua participação no lance do primeiro gol.

Falando à Sky Sports após o apito final, Shaw foi extremamente sincero sobre sua própria atuação, apesar do sucesso da equipe. "Uma vitória realmente importante. Sabíamos o quanto era importante vencer hoje", afirmou o lateral-esquerdo. "Estou um pouco decepcionado e bravo comigo mesmo pelo primeiro gol. Estou extremamente feliz com o time no segundo tempo, foi realmente muito bom.

"Com a qualidade do nosso elenco, devemos acreditar o tempo todo que podemos vencer jogos. Sempre ajuda quando você tem alguém como Bruno no seu time, ele pode marcar e criar."



