Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Astro do Manchester United admite estar "com raiva e decepcionado" apesar da vitória convincente sobre o Ipswich

Manchester United
Ipswich
Manchester United x Ipswich
Premier League
L. Shaw

O Manchester United finalmente deu início à sua temporada na Premier League com uma dominante vitória por 5 a 2 sobre o Ipswich Town, garantindo a Michael Carrick sua primeira vitória como técnico efetivo. No entanto, o clima de euforia em Old Trafford não foi compartilhado por todos, já que uma estrela importante admitiu estar "com raiva" de sua contribuição individual.

  • Manchester United encontra seu ritmo sob o comando de Carrick

    O Manchester United garantiu sua primeira vitória na Premier League nesta temporada de forma categórica, ao atropelar o Ipswich Town por 5 a 2 em Old Trafford. O resultado marcou um feito importante para Carrick, sendo seu primeiro triunfo desde que foi nomeado treinador principal permanente do clube. Embora o placar sugerisse domínio total, o Manchester United precisou mostrar poder de reação depois de sair atrás logo no início da partida contra a aguerrida equipe de Gary O’Neil.

    Bruno Fernandes foi o grande nome do jogo, marcando um hat-trick para comandar a virada. O meia português contou com o apoio de um gol de Bryan Mbeumo e de um gol contra fortuito de Jacob Greaves, garantindo que os três pontos ficassem em Manchester. Apesar dos cinco gols marcados, a partida foi mais equilibrada do que o placar final indicou, com o Ipswich causando inúmeros problemas à linha defensiva do United ao longo dos noventa minutos.


    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    Shaw assume a responsabilidade pela falha defensiva

    A tarde começou de forma complicada para os donos da casa quando Leif Davis abriu o placar aos 29 minutos. O gol saiu depois de Abdul Fatawu passar por Luke Shaw com facilidade pela ponta e cruzar para Davis completar de voleio. Shaw, que tem sido bastante criticado após seu erro na derrota do United na rodada de abertura contra o Hull City, ficou visivelmente frustrado com sua participação no lance do primeiro gol.

    Falando à Sky Sports após o apito final, Shaw foi extremamente sincero sobre sua própria atuação, apesar do sucesso da equipe. "Uma vitória realmente importante. Sabíamos o quanto era importante vencer hoje", afirmou o lateral-esquerdo. "Estou um pouco decepcionado e bravo comigo mesmo pelo primeiro gol. Estou extremamente feliz com o time no segundo tempo, foi realmente muito bom.

    "Com a qualidade do nosso elenco, devemos acreditar o tempo todo que podemos vencer jogos. Sempre ajuda quando você tem alguém como Bruno no seu time, ele pode marcar e criar."


  • United mostra personalidade após decepção contra o Hull

    A vitória serviu como a resposta perfeita à desmoralizante derrota por 2 a 0 para o Hull City na semana passada. Shaw destacou que o elenco sentiu um grande peso para atuar bem diante da torcida em casa e corrigir os erros anteriores.

    Dando sequência à sua avaliação da partida, Shaw acrescentou: "Nós, como Manchester United, devemos ser cobrados para vencer aqui. Depois da semana passada, estávamos extremamente decepcionados e sabíamos que precisávamos reagir hoje. Claro, não no primeiro gol, mas na forma como reagimos depois disso. Mantivemos o ritmo alto e seguimos em busca de mais. Essa é a coisa que podemos melhorar nesta temporada."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    Carrick elogia o espírito do elenco em meio a especulações sobre transferências

    Com o prazo final da janela de transferências se aproximando na terça-feira, as especulações continuam girando em torno do desejo do United de contratar um novo lateral-esquerdo para disputar posição com Shaw. No entanto, Carrick fez questão de destacar os pontos positivos do grupo atual e os negócios já realizados durante a janela.

    Carrick disse à BBC Sport em sua entrevista pós-jogo: "Acho que fizemos negócios fantásticos e fizemos isso muito bem com o dinheiro que gastamos. Estamos tirando o máximo da situação que temos. O espírito é bom e eles querem lutar uns pelos outros."

Premier League
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN