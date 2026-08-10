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EndrickDivulgação / Real Madrid
Adhe Makayasa

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Aston Villa planeja ambiciosa investida por empréstimo pelo astro do Real Madrid Endrick

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O Aston Villa avalia uma investida ambiciosa por empréstimo pelo atacante do Real Madrid Endrick antes do prazo final da janela de transferências. O internacional brasileiro de 20 anos passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Lyon antes de disputar a Copa do Mundo, e a equipe de Unai Emery agora está interessada em levá-lo para Villa Park para reforçar suas opções de ataque.

  • Clube das Midlands mira atacante

    De acordo com a talkSPORT, o Aston Villa está considerando uma investida por empréstimo por Endrick, do Real Madrid, antes de a janela de transferências de verão se fechar em 1º de setembro. O atacante de 20 anos passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Lyon, com oito gols e oito assistências em 21 partidas. Além do Villa, a equipe da Serie A Roma também estaria interessada em contratar o internacional brasileiro para a próxima temporada.

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  • Ferencvaros v Real Madrid: Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Técnico busca mais opções para o ataque

    A possível chegada de Endrick reforçaria as opções de Emery no ataque antes do retorno do Aston Villa à Champions League nesta temporada. Embora Ollie Watkins siga como a principal referência no comando de ataque após marcar 21 gols na última temporada, a presença de Tammy Abraham e do talento emergente Brian Madjo ainda é vista como algo que requer mais reforços. A bagagem internacional de Endrick com o Brasil no cenário mundial faz dele um candidato ideal para elevar a qualidade ofensiva do Villa em competições nacionais e europeias.

  • Reformulação para o verão segue em ritmo acelerado

    A busca por Endrick faz parte da dinâmica estratégia de transferências do Villa após a saída de Morgan Rogers para o Chelsea em um acordo recorde no futebol britânico de £117 milhões. A cúpula do clube agiu rapidamente para reforçar o elenco, concluindo uma contratação recorde da história do clube por Johan Manzambi, além das chegadas de Joao Gomes, vindo do Wolves, Alejandro Garnacho, do Chelsea, por empréstimo, e Modou Keba Cisse. Além do interesse em Endrick, o Villa também está perto de finalizar um acordo de £17 milhões pelo lateral-esquerdo do Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, para completar seu sistema defensivo.

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  • Unai Emery Aston Villa 2025-26Getty

    Jogo europeu testa elenco

    O Villa testará sua preparação contra o Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa na quarta-feira, após o triunfo na Liga Europa na temporada passada. O importante confronto europeu serve como um parâmetro exigente antes de o time iniciar sua campanha na Premier League e entrar na fase de liga da Champions League. A diretoria do clube seguirá trabalhando nos alvos restantes antes do fechamento da janela de transferências para garantir que Emery mantenha profundidade suficiente no elenco.

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