Divulgação / Real Madrid
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Aston Villa planeja ambiciosa investida por empréstimo pelo astro do Real Madrid Endrick
Clube das Midlands mira atacante
De acordo com a talkSPORT, o Aston Villa está considerando uma investida por empréstimo por Endrick, do Real Madrid, antes de a janela de transferências de verão se fechar em 1º de setembro. O atacante de 20 anos passou a segunda metade da última temporada emprestado ao Lyon, com oito gols e oito assistências em 21 partidas. Além do Villa, a equipe da Serie A Roma também estaria interessada em contratar o internacional brasileiro para a próxima temporada.
- Getty Images Sport
Técnico busca mais opções para o ataque
A possível chegada de Endrick reforçaria as opções de Emery no ataque antes do retorno do Aston Villa à Champions League nesta temporada. Embora Ollie Watkins siga como a principal referência no comando de ataque após marcar 21 gols na última temporada, a presença de Tammy Abraham e do talento emergente Brian Madjo ainda é vista como algo que requer mais reforços. A bagagem internacional de Endrick com o Brasil no cenário mundial faz dele um candidato ideal para elevar a qualidade ofensiva do Villa em competições nacionais e europeias.
Reformulação para o verão segue em ritmo acelerado
A busca por Endrick faz parte da dinâmica estratégia de transferências do Villa após a saída de Morgan Rogers para o Chelsea em um acordo recorde no futebol britânico de £117 milhões. A cúpula do clube agiu rapidamente para reforçar o elenco, concluindo uma contratação recorde da história do clube por Johan Manzambi, além das chegadas de Joao Gomes, vindo do Wolves, Alejandro Garnacho, do Chelsea, por empréstimo, e Modou Keba Cisse. Além do interesse em Endrick, o Villa também está perto de finalizar um acordo de £17 milhões pelo lateral-esquerdo do Atletico Madrid, Matteo Ruggeri, para completar seu sistema defensivo.
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Jogo europeu testa elenco
O Villa testará sua preparação contra o Paris Saint-Germain na Supercopa da Uefa na quarta-feira, após o triunfo na Liga Europa na temporada passada. O importante confronto europeu serve como um parâmetro exigente antes de o time iniciar sua campanha na Premier League e entrar na fase de liga da Champions League. A diretoria do clube seguirá trabalhando nos alvos restantes antes do fechamento da janela de transferências para garantir que Emery mantenha profundidade suficiente no elenco.
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