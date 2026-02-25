Goal.com
Flamengo v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

Asterisco na tabela! Os jogos atrasados do Brasileirão 2026

Enquanto o Campeonato Brasileiro avança, partidas ficam pendentes por causa de competições da Conmebol

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro de 2026 começa nesta quarta-feira (25), mas não contará com todos os jogos programados. Três confrontos da rodada foram adiados, o que deixa alguns times com jogos a menos.

Os jogos adiados são:

  • Flamengo x Mirassol
  • Botafogo x Vitória
  • Bahia x Chapecoense

As datas de realização das partidas ainda não foram definidas pela CBF.

  • Lanus v Flamengo - CONMEBOL Recopa 2026Getty Images Sport

    Por que esses jogos foram adiados?

    A principal causa dos adiamentos das partidas é o encaixe de competições paralelas ao calendário do Brasileirão. Clubes brasileiros estão envolvidos em disputas continentais, como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana, o que força a CBF a mover partidas da Série A para acomodar essas agendas.

    Botafogo e Bahia entram em campo pela pré-Libertadores nesta quarta-feira (25). Os cariocas enfrentam o Nacional Potosí, precisando de uma vitória, após perder o primeiro jogo por 1 a 0. Já o Tricolor enfrente o O'Higgins, também nesta quarta-feira (25) pela pré-Libertadores, e também precisando do triunfo após a derrota por 1 a 0, no Chile.

    Por outro lado, o Flamengo tem o segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta quinta-feira (26), no Maracanã. O Rubro-Negro perdeu a partida de ia, por 1 a 0, e precisa vencer o jogo caso queira se sagrar campeão.

  • Muitos jogos atrasados

    Embora o foco seja o Brasileirão 2026, o problema dos jogos em atraso vem de muito tempo. Em 2025, por exemplo, o campeonato teve diversos duelos adiados por causa do calendário apertado, envolvendo Copa do Mundo de Clubes, Libertadores e Sul-Americana. Algumas partidas foram cumpridas com até cinco meses depois da data oficial previamente marcada.

    Neste ano de 2026, com o Campeonato Brasileiro começando junto aos estaduais, com Copa do Mundo entre junho e julho, e as tradicionais competições da Conmebol, a expectativa é de mais jogos adiados.

