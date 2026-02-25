Asterisco na tabela! Os jogos atrasados do Brasileirão 2026

A principal causa dos adiamentos das partidas é o encaixe de competições paralelas ao calendário do Brasileirão. Clubes brasileiros estão envolvidos em disputas continentais, como a Libertadores e a Recopa Sul-Americana, o que força a CBF a mover partidas da Série A para acomodar essas agendas.

Botafogo e Bahia entram em campo pela pré-Libertadores nesta quarta-feira (25). Os cariocas enfrentam o Nacional Potosí, precisando de uma vitória, após perder o primeiro jogo por 1 a 0. Já o Tricolor enfrente o O'Higgins, também nesta quarta-feira (25) pela pré-Libertadores, e também precisando do triunfo após a derrota por 1 a 0, no Chile.

Por outro lado, o Flamengo tem o segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, contra o Lanús, nesta quinta-feira (26), no Maracanã. O Rubro-Negro perdeu a partida de ia, por 1 a 0, e precisa vencer o jogo caso queira se sagrar campeão.