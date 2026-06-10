Arthur, a nova joia da lateral esquerda do Palmeiras que desperta interesse de Borussia Dortmund e Brentford

O Palmeiras pode estar diante da próxima grande venda de sua base. Aos 20 anos, o lateral-esquerdo Arthur vive a temporada mais importante de sua carreira e já chama a atenção de importantes clubes europeus.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Diego Firmino, do Canal P de Porco, o jovem é monitorado de perto pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e pelo Brentford, da Inglaterra.

A rápida ascensão da Cria da Academia surpreendeu até mesmo os mais otimistas. Promovido ao elenco profissional no início de 2026, Arthur aproveitou uma sequência de lesões no setor para conquistar espaço e se firmar como titular. Em poucos meses, deixou de ser uma promessa da base para se tornar uma das principais revelações do futebol brasileiro na temporada.

Com contrato válido até dezembro de 2029, o Palmeiras não demonstra interesse em negociar o jogador neste momento. A presidente Leila Pereira já deixou claro que a prioridade é manter os principais atletas do elenco comandado por Abel Ferreira, especialmente durante uma temporada considerada decisiva para os objetivos do clube.