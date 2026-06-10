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Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL
Gabriel Marin

Arthur, a nova joia da lateral esquerda do Palmeiras que desperta interesse de Borussia Dortmund e Brentford

Especiais e Opinião
NXGN
A. Gabriel
Palmeiras

Cria da Academia aproveitou oportunidade no time profissional, virou destaque do Verdão em 2026 e já entrou no radar de clubes europeus

O Palmeiras pode estar diante da próxima grande venda de sua base. Aos 20 anos, o lateral-esquerdo Arthur vive a temporada mais importante de sua carreira e já chama a atenção de importantes clubes europeus.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Diego Firmino, do Canal P de Porco, o jovem é monitorado de perto pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, e pelo Brentford, da Inglaterra.

A rápida ascensão da Cria da Academia surpreendeu até mesmo os mais otimistas. Promovido ao elenco profissional no início de 2026, Arthur aproveitou uma sequência de lesões no setor para conquistar espaço e se firmar como titular. Em poucos meses, deixou de ser uma promessa da base para se tornar uma das principais revelações do futebol brasileiro na temporada.

Com contrato válido até dezembro de 2029, o Palmeiras não demonstra interesse em negociar o jogador neste momento. A presidente Leila Pereira já deixou claro que a prioridade é manter os principais atletas do elenco comandado por Abel Ferreira, especialmente durante uma temporada considerada decisiva para os objetivos do clube.

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  • Arthur Gabriel PalmeirasReprodução/Redes Sociais

    Onde tudo começou

    Arthur chegou ao Palmeiras em 2017, ainda nas categorias iniciais da base alviverde. Desde cedo, chamou atenção pela qualidade técnica e pela facilidade para atuar em espaços reduzidos, características cada vez mais valorizadas no futebol moderno.

    Durante sua formação, o lateral construiu uma trajetória extremamente vitoriosa na Academia de Futebol. Entre os principais títulos conquistados estão o Campeonato Brasileiro sub-20 (2024 e 2025), o Campeonato Paulista sub-20 (2023), o Campeonato Brasileiro sub-17 (2022), a Copa do Brasil sub-17 (2022) e o Campeonato Paulista sub-13 (2018).

    Ao longo dos anos, tornou-se uma das principais referências de sua geração dentro do clube, destacando-se principalmente pela capacidade ofensiva e pela inteligência na construção das jogadas pelo lado esquerdo.

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  • Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL

    A grande chance

    A oportunidade no time principal surgiu mais cedo do que o previsto. No início de 2026, o Palmeiras enfrentou problemas na lateral esquerda devido a lesões que reduziram as opções disponíveis para Abel Ferreira.

    Inicialmente visto apenas como uma solução emergencial, Arthur rapidamente mostrou que poderia oferecer muito mais do que uma alternativa temporária. Sua estreia aconteceu em janeiro de 2026, na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, pelo Campeonato Paulista.

    O que parecia uma simples oportunidade circunstancial se transformou em um ponto de virada na carreira do jogador. Com atuações seguras e personalidade acima da média para sua idade, ele superou a concorrência de Jefté e assumiu a posição deixada por Joaquín Piquerez durante o período de recuperação do uruguaio.

  • Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL

    Como está indo

    A temporada de 2026 representa o grande salto da carreira de Arthur. O lateral já soma 21 partidas pelo Palmeiras e vive o momento mais importante de sua trajetória profissional.

    Além da sequência de jogos, o jovem demonstra uma maturidade incomum para quem acabou de subir ao profissional. Seu desempenho defensivo consistente, aliado à participação frequente no ataque, ajudou o Verdão a manter um alto nível competitivo mesmo em um período de mudanças no setor.

    Internamente, o clube vê Arthur como um ativo de enorme potencial técnico e financeiro. Não por acaso, o nome do jogador aparece constantemente em relatórios de observação de equipes europeias, especialmente após sua consolidação entre os titulares.

  • Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL

    Pontos fortes

    O principal diferencial de Arthur está na qualidade técnica. O lateral possui excelente controle de bola, boa capacidade de associação em jogadas curtas e precisão nos passes.

    Outra característica que chama atenção é sua vocação ofensiva. Seus cruzamentos apresentam alto nível de precisão, enquanto suas ultrapassagens oferecem profundidade ao ataque palmeirense. Além disso, demonstra inteligência tática para ocupar espaços e participar da construção das jogadas sem comprometer o equilíbrio defensivo.

    A leitura de jogo também merece destaque. Arthur raramente toma decisões precipitadas e costuma escolher a melhor opção para dar continuidade às ações ofensivas da equipe.

  • Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL

    Espaço para melhorias

    Como todo jovem jogador em processo de formação, Arthur ainda possui aspectos a desenvolver.

    Fisicamente, pode ganhar mais força para enfrentar duelos contra atacantes mais experientes e potentes, especialmente em um eventual cenário de futebol europeu. A experiência também tende a aprimorar seu posicionamento defensivo em situações de transição rápida e em jogos de maior exigência competitiva.

    Outra evolução natural será o aumento de sua influência no último terço do campo, transformando boas participações ofensivas em números mais expressivos de assistências e participações diretas em gols.

    São ajustes comuns para atletas da sua idade e que costumam ser adquiridos com maior minutagem no futebol profissional.

  • MarceloGetty/GOAL

    O próximo... Marcelo?

    Pelas características de jogo, Arthur lembra alguns laterais brasileiros que se destacaram internacionalmente pela combinação entre técnica, inteligência e capacidade ofensiva.

    A comparação mais interessante talvez seja com Marcelo, ídolo do Real Madrid. Evidentemente, ainda existe uma longa distância entre o estágio atual de Arthur e o patamar alcançado pelo ex-lateral, mas ambos compartilham qualidades como o refinamento técnico, a criatividade em espaços curtos e a naturalidade para participar da construção ofensiva.

    Guardadas as proporções, o palmeirense apresenta traços que remetem ao perfil moderno de lateral brasileiro que se tornou referência mundial ao longo das últimas décadas.

  • Arthur Gabriel PalmeirasGetty/GOAL

    O que vem a seguir?

    O futuro de Arthur parece promissor. A tendência é que o lateral siga acumulando experiência e consolidando sua posição no elenco principal do Palmeiras ao longo da temporada.

    Com a janela de transferências se aproximando e o monitoramento constante de clubes como Borussia Dortmund e Brentford, seu nome deverá permanecer em evidência nos bastidores do mercado internacional. No entanto, a postura firme da diretoria palmeirense indica que qualquer negociação dependerá de uma proposta considerada irrecusável.

    Enquanto isso, o foco do jogador permanece no Palmeiras. Se mantiver o nível de atuação apresentado até aqui, Arthur tem potencial para se tornar não apenas uma das principais vendas da história recente da base alviverde, mas também mais um representante da tradição do clube em revelar talentos capazes de brilhar no futebol europeu e na seleção brasileira.