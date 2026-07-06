Artan e Balojun... Os tambores da guerra voltam a rufar entre a FIFA e a UEFA

A Federação Europeia de Futebol (UEFA) entrou em um novo capítulo de seu conflito com a Federação Internacional de Futebol (FIFA), desta vez devido à suspensão da punição de expulsão imposta ao jogador americano Folarin Balugun.

A FIFA surpreendeu a todos ao suspender a aplicação da punição de suspensão automática de Folarin, de um jogo, antes do confronto contra a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

A decisão da FIFA gerou ampla polêmica, após surgirem notícias de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria entrado em contato com Gianni Infantino, presidente da FIFA, para que a suspensão de Balogun fosse reconsiderada.

A Federação Europeia emitiu um comunicado em seu site oficial criticando a decisão da FIFA, afirmando que “a decisão da Federação Internacional ultrapassou todos os limites aceitáveis”.

Acrescentou ainda que a suspensão automática obrigatória de pelo menos uma partida, após receber um cartão vermelho, não é uma opção discricionária e não requer decisão de nenhuma instância competente para entrar em vigor.

A UEFA esclareceu que a decisão da FIFA ameaça a integridade do futebol e prejudica a credibilidade da Copa do Mundo, expressando sua surpresa diante dessa decisão sem precedentes, incompreensível e injustificável.