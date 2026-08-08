O Arsenal está monitorando de perto Yildiz neste verão em busca de reforços para o setor ofensivo, de acordo com o La Stampa. O clube voltou sua atenção para o internacional turco após não conseguir concretizar uma investida ambiciosa por Vinicius.

Vinicius acabou assinando um novo contrato com o Real Madrid, o que levou o Arsenal a buscar opções alternativas para esse setor do campo. Yildiz surgiu como um nome atraente para reforçar o setor ofensivo de Mikel Arteta antes da nova temporada. O jogador de 21 anos teve uma campanha estelar com a Juventus, firmando-se como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol europeu. Ele somou impressionantes 20 participações em gols em todas as competições na última temporada.