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Mikel ArtetaGetty Images
Yosua Arya

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Arsenal monitora a estrela da Juventus Kenan Yildiz após perder Vinicius Junior

Mercado da bola
Arsenal
K. Yildiz
Juventus
Campeonato Italiano
Premier League
Vinicius Junior

O Arsenal estaria monitorando o astro da Juventus Kenan Yildiz enquanto busca reforços para o ataque neste verão. Depois de perder a chance de contratar o atacante do Real Madrid Vinicius Junior, o Arsenal reacendeu seu interesse no internacional turco após sua campanha impressionante na Itália.

  • Arsenal mira Yildiz após revés por Vinicius

    O Arsenal está monitorando de perto Yildiz neste verão em busca de reforços para o setor ofensivo, de acordo com o La Stampa. O clube voltou sua atenção para o internacional turco após não conseguir concretizar uma investida ambiciosa por Vinicius.

    Vinicius acabou assinando um novo contrato com o Real Madrid, o que levou o Arsenal a buscar opções alternativas para esse setor do campo. Yildiz surgiu como um nome atraente para reforçar o setor ofensivo de Mikel Arteta antes da nova temporada. O jogador de 21 anos teve uma campanha estelar com a Juventus, firmando-se como um dos jovens talentos mais empolgantes do futebol europeu. Ele somou impressionantes 20 participações em gols em todas as competições na última temporada.

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  • Yildiz Juventus FiorentinaGetty Images

    Relatórios de observação se intensificam enquanto a Juve prepara um plano de contingência

    Segundo a mesma reportagem, o Arsenal retomou ativamente a observação do talentoso meia-armador. Sky jornalista Sacha Tavolieri já havia ligado o gigante do norte de Londres ao jogador anteriormente nesta janela de transferências.

    O interesse renovado surge em meio a sugestões de que a Juventus talvez já esteja se preparando para uma possível saída. O clube de Turim contratou o talentoso jovem ponta Kerim Alajbegovic como mais uma opção para o ataque. Embora a Juventus possa simplesmente estar se planejando para o futuro ao acrescentar grandes promessas, a chegada de Alajbegovic pode facilitar para o Arsenal convencer o clube italiano a vender Yildiz neste verão.

  • Encaixe tático no ataque em evolução de Arteta

    Yildiz é visto como uma opção ideal para o esquema tático de Arteta no norte de Londres. O Arsenal busca ativamente uma melhoria pelo lado esquerdo após uma temporada inconsistente do ponta brasileiro Gabriel Martinelli. A profundidade ofensiva do Arsenal já passou por uma rotação significativa durante a atual janela de transferências.

    Leandro Trossard deixou o Emirates Stadium no início deste verão para se juntar ao Besiktas, da Turquia. O Arsenal agiu rapidamente para substituir Trossard ao contratar o ponta grego Christos Tzolis, do Club Brugge. No entanto, a chegada de um jogador da qualidade de Yildiz acrescentaria ainda mais profundidade e dinamismo ao elenco.

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  • Kenan Yildiz JuventusGetty Images

    Próximos passos na busca do Arsenal por reforços

    Com o Arsenal dando sequência à sua missão de observação, as conversas podem se intensificar à medida que a janela de transferências avança. O clube segue determinado a garantir mais um atacante de alto nível para concluir a montagem de seu elenco.

    Resta saber se a Juventus está aberta a autorizar uma venda do jogador de 21 anos. No entanto, a chegada de Alajbegovic dá aos gigantes italianos mais opções pelos lados do campo. O Arsenal agora vai avaliar cuidadosamente suas alternativas antes de decidir se fará uma oferta formal pelo internacional turco.

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