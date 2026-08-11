O Arsenal monitora ativamente a situação do defensor do Barcelona Kounde enquanto busca reforçar sua linha defensiva, de acordo com o Sport. O clube da Premier League acompanha de perto o versátil francês nestes dias decisivos da janela de transferências.

O Barcelona está atualmente focado em equilibrar suas contas para gerar espaço essencial no teto salarial. Após a saída de Ronald Araujo e a iminente venda de Marc Casado por € 40 milhões, o gigante catalão segue aberto a novas saídas. Caso chegue uma oferta substancial, o Barcelona estaria disposto a se desfazer de Kounde. O defensor já se apresentou para a pré-temporada, mas seu futuro a longo prazo no clube segue cada vez mais incerto.