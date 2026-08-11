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Arsenal mira o defensor do Barcelona Jules Kounde após perder Ezri Konsa
Arsenal mira zagueiro do Barcelona
O Arsenal monitora ativamente a situação do defensor do Barcelona Kounde enquanto busca reforçar sua linha defensiva, de acordo com o Sport. O clube da Premier League acompanha de perto o versátil francês nestes dias decisivos da janela de transferências.
O Barcelona está atualmente focado em equilibrar suas contas para gerar espaço essencial no teto salarial. Após a saída de Ronald Araujo e a iminente venda de Marc Casado por € 40 milhões, o gigante catalão segue aberto a novas saídas. Caso chegue uma oferta substancial, o Barcelona estaria disposto a se desfazer de Kounde. O defensor já se apresentou para a pré-temporada, mas seu futuro a longo prazo no clube segue cada vez mais incerto.
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Arteta busca reforços para a defesa
Arteta é um grande admirador da versatilidade de Kounde. O treinador espanhol está buscando ativamente um defensor híbrido, capaz de atuar com tranquilidade tanto como zagueiro quanto como lateral-direito. O Arsenal foi forçado a ir ao mercado após uma série de graves contratempos defensivos. O zagueiro William Saliba está atualmente afastado por tempo indeterminado com uma lesão nas costas antes da nova temporada.
Além disso, Jurrien Timber segue lidando com um problema crônico na virilha, que limita bastante seu tempo de jogo. Arteta vê Kounde como o perfil tático perfeito para oferecer a qualidade e a profundidade tão necessárias ao seu elenco desfalcado.
Fora do alcance financeiro para contratar Konsa
O Arsenal identificou inicialmente o zagueiro do Aston Villa Konsa como seu principal alvo defensivo para a janela de verão. No entanto, o clube de Birmingham exigiu uma taxa superior a € 75 milhões pelo jogador da seleção inglesa.
O Arsenal considerou essa avaliação completamente fora do mercado e, desde então, voltou toda a sua atenção para Kounde. Embora o francês tenha assinado recentemente um novo contrato, seu status no Barcelona mudou significativamente sob o comando do novo técnico Hansi Flick. Kounde já não é considerado intocável em termos estratégicos na Catalunha. Segundo relatos, Flick planeja escalar Eric Garcia à frente do ex-jogador do Sevilla pelo lado direito da defesa nesta temporada.
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O que vem a seguir para Kounde?
Kounde está programado para ter uma reunião cara a cara crucial com Flick para esclarecer de forma definitiva seu futuro imediato. O Barcelona está preparado para aceitar uma proposta lucrativa, o que lhe permitiria investir em um substituto de alto nível. Flick está confiante em suas opções defensivas, com a chegada iminente de Joao Cancelo prevista para cobrir o lado esquerdo ao lado de Alejandro Balde. Pela direita, Garcia e o jovem muito bem avaliado Xavi Espart convenceram plenamente o treinador alemão.
A decisão, em última instância, cabe a Kounde, cujo contrato atual vai até 2030. Embora o Arsenal lidere a disputa, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também monitoram de perto a situação do defensor.
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