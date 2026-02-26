Getty
Arsenal, Manchester City e Liverpool alertados: o Manchester United, em grande forma, não está “a milhões de quilômetros de distância” de ser candidato ao título da Premier League na próxima temporada
O Manchester United conquistou 13 títulos da Premier League sob o comando de Ferguson.
O United dominou o futebol sob o comando do lendário técnico Ferguson, que levou o clube a 13 títulos e duas vitórias na Liga dos Campeões, incluindo um triplo histórico em 1999. Manter padrões tão elevados sempre seria difícil.
No entanto, os Red Devils sofreram uma queda humilhante. Grandes nomes como Louis van Gaal e José Mourinho não conseguiram levar os Red Devils de volta ao topo, enquanto Ole Gunnar Solskjaer não conseguiu repetir o sucesso de seus dias de jogador. Michael Carrick agora está no comando interinamente.
Ele supervisionou uma sequência de seis jogos sem derrotas, incluindo cinco vitórias, e o otimismo está voltando quando se trata de um futuro mais promissor. Metas ousadas de reconquistar o título da Premier League até 2028 foram traçadas.
O Manchester United é capaz de voltar a disputar o título?
Questionado sobre se isso poderia ser considerado realista e quão longe o United está de completar sua transformação de pretensos candidatos a candidatos reais, o ex-astro dos Red Devils Sharpe - falando em parceria com a BetBrain - disse ao GOAL: “Não acho que eles estejam a milhões de quilômetros de distância. Eles provaram isso desde que Michael Carrick chegou. Eles derrotaram alguns dos melhores times. Contra o Everton, tiveram um desempenho muito sólido, apesar de não terem jogado muito bem ofensivamente e nos passes, não pareciam muito habilidosos, mas mostraram um espírito de equipe e uma garra que provavelmente teriam cedido há alguns meses. Conseguiram um resultado muito difícil.
“Eles estão fazendo um bom trabalho. Estão a apenas alguns pontos do terceiro lugar e não tão distantes dos dois primeiros. Se você olhar para trás, para os pontos que eles perderam ao longo da temporada, eles poderiam estar muito mais próximos. Acho que, com três ou quatro contratações de alta qualidade no meio do ano, desde que haja consistência e trabalho duro, não acho que eles estejam tão distantes assim.”
O Manchester United poderá disputar o título da Premier League na próxima temporada?
Essa é uma opinião compartilhada por outro ex-astro do United, vencedor do título da Premier League, Michael Owen. Ele disse ao GOAL quando lhe foi feita uma pergunta semelhante: “Eles provavelmente ainda precisam de um ou dois jogadores. E se perderem Casemiro e talvez até Fernandes, são dois jogadores realmente importantes. Há todo o equilíbrio de reduzir a idade, etc. É incrível.
“Eu disse isso para muitas pessoas, o Manchester United — mesmo quando estava em baixa — vai se recuperar e, quando isso acontecer, pode levar mais um ano, pode levar dois meses, alguém vai acertar. É um time muito forte para continuar com um desempenho abaixo do esperado e, quando se recuperar, vai ganhar ritmo como nunca. Isso pode acontecer.
“As pessoas acham que eles estão muito distantes, mas se continuarem fazendo o que estão fazendo e tiverem um bom verão, talvez não estejam tão distantes e possam levar apenas um ou dois anos para ganhar um campeonato — em vez de cinco, seis, sete anos, como algumas pessoas estão prevendo.
“É fascinante neste momento. Enquanto eles têm o impulso, eu aconselharia a continuar com ele. Você quer mudar o técnico e as coisas agora? Uau, você está pedindo problemas depois de todos esses anos.”
Quantos jogadores o Manchester United precisa contratar na janela de transferências do verão?
A expectativa é que o United volte a investir na janela de transferências do verão, com Casemiro certamente precisando ser substituído, já que se prepara para sair como agente livre. Muito dinheiro foi investido em talentos ofensivos durante 2025 - com as contratações de Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo - o que significa que a atenção agora pode se voltar para o meio-campo e a defesa.
A classificação para a Liga dos Campeões tornaria mais fácil atrair os melhores talentos para Old Trafford, com os Red Devils atualmente em quarto lugar na tabela, enquanto deve ser fácil vender futuras disputas pelo título para aqueles que estão pensando em se transferir para um gigante adormecido que está lentamente despertando de seu sono.
