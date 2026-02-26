Arsenal, Manchester City e Liverpool alertados: o Manchester United, em grande forma, não está “a milhões de quilômetros de distância” de ser candidato ao título da Premier League na próxima temporada

Essa é uma opinião compartilhada por outro ex-astro do United, vencedor do título da Premier League, Michael Owen. Ele disse ao GOAL quando lhe foi feita uma pergunta semelhante: “Eles provavelmente ainda precisam de um ou dois jogadores. E se perderem Casemiro e talvez até Fernandes, são dois jogadores realmente importantes. Há todo o equilíbrio de reduzir a idade, etc. É incrível.

“Eu disse isso para muitas pessoas, o Manchester United — mesmo quando estava em baixa — vai se recuperar e, quando isso acontecer, pode levar mais um ano, pode levar dois meses, alguém vai acertar. É um time muito forte para continuar com um desempenho abaixo do esperado e, quando se recuperar, vai ganhar ritmo como nunca. Isso pode acontecer.

“As pessoas acham que eles estão muito distantes, mas se continuarem fazendo o que estão fazendo e tiverem um bom verão, talvez não estejam tão distantes e possam levar apenas um ou dois anos para ganhar um campeonato — em vez de cinco, seis, sete anos, como algumas pessoas estão prevendo.

“É fascinante neste momento. Enquanto eles têm o impulso, eu aconselharia a continuar com ele. Você quer mudar o técnico e as coisas agora? Uau, você está pedindo problemas depois de todos esses anos.”