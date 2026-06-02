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De Arrascaeta Uruguay Ghana desktopGetty Images
Pedro Augusto Dias

Arrascaeta pode ser cortado da Copa do Mundo pelo Uruguai após nova lesão?

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G. De Arrascaeta
Flamengo

Meia do Flamengo sentiu uma lesão na panturrilha durante treinamento da seleção uruguaia e passará por exames para definir a gravidade do problema

A participação de Giorgian de Arrascaeta na Copa do Mundo de 2026 entrou em dúvida. O camisa 10 da seleção uruguaia sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinamentos da Celeste e será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema, conforme informações divulgadas pela imprensa uruguaia.

A nova preocupação surge justamente quando o meia do Flamengo acelerava sua recuperação física após passar por uma cirurgia na clavícula direita, realizada no início de maio. Segundo relatos, a lesão muscular aconteceu durante o aumento da carga de treinamentos visando o retorno aos gramados e a preparação para o Mundial.

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    Exames definirão futuro do camisa 10

    A lesão mobilizou os departamentos médicos do Uruguai e do Flamengo, que participaram de reuniões para acompanhar a situação do jogador. O próprio Arrascaeta manteve contato com profissionais do clube carioca enquanto aguarda os resultados dos exames de imagem que indicarão o tempo necessário para recuperação.

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    O temor existe tanto por parte do atleta quanto do Flamengo, já que uma lesão muscular mais grave poderia inviabilizar sua participação na Copa do Mundo. Apesar da preocupação, Arrascaeta segue oficialmente inscrito na lista definitiva divulgada pela Associação Uruguaia de Futebol, onde aparece com a tradicional camisa 10 da equipe comandada por Marcelo Bielsa.

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  • Uruguai ainda pode fazer substituição

    Pelas regras da Fifa para a Copa do Mundo de 2026, jogadores da lista final só podem ser substituídos em casos de lesão grave ou doença. A troca precisa ser devidamente justificada e aprovada pela entidade, podendo ocorrer até 24 horas antes da estreia da seleção na competição.

    O Uruguai integra o Grupo H ao lado de Espanha, Arábia Saudita e Cabo Verde. A estreia da Celeste está marcada para o dia 15 de junho, contra os sauditas, em Miami. Dessa forma, caso os exames apontem uma recuperação incompatível com o prazo disponível, Arrascaeta ainda poderá ser cortado e substituído por um atleta que estivesse presente na lista preliminar da seleção uruguaia.

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