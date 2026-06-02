Arrascaeta pode ser cortado da Copa do Mundo pelo Uruguai após nova lesão?

A participação de Giorgian de Arrascaeta na Copa do Mundo de 2026 entrou em dúvida. O camisa 10 da seleção uruguaia sofreu uma lesão na panturrilha durante os treinamentos da Celeste e será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema, conforme informações divulgadas pela imprensa uruguaia.

A nova preocupação surge justamente quando o meia do Flamengo acelerava sua recuperação física após passar por uma cirurgia na clavícula direita, realizada no início de maio. Segundo relatos, a lesão muscular aconteceu durante o aumento da carga de treinamentos visando o retorno aos gramados e a preparação para o Mundial.