AFP
Traduzido por
Arne Slot revela o que “mais gosta no momento” em Mohamed Salah, após encerrar a rivalidade com o astro do Liverpool
Slot satisfeito com o desempenho de Salah
Na coletiva de imprensa pós-jogo, Slot foi questionado sobre a atuação de Salah e o holandês admitiu que houve um aspecto que o agradou particularmente. Ele disse: “É muito bom tê-lo novamente no placar e com uma assistência. Mas acho que o que mais gosto no momento é que ele está marcando gols, o que é algo quase esperado, mas ele também ajuda muito a equipe defensivamente.
Isso é algo muito positivo — algo de que a equipe também precisa — e acho que cada vez mais jogadores são capazes de jogar com essa intensidade a cada três dias. Era nisso que tínhamos muita dificuldade no início da temporada, quando às vezes era difícil manter a intensidade uma vez por semana, quanto mais a cada três dias. Mas agora que somos capazes de fazer isso, vemos cada vez mais a qualidade que temos. É por isso que já disse tantas vezes que o futuro parece realmente brilhante para este clube com esses jogadores, e acho que os últimos sete, oito, nove, dez jogos também estão mostrando isso.”
- Getty Images Sport
Salah e Slot voltam a trabalhar em harmonia
O futuro de Salah no Liverpool foi colocado em dúvida em novembro, quando ele afirmou que seu relacionamento com Slot havia se deteriorado. Em uma entrevista explosiva concedida após o empate em 3 a 3 fora de casa contra o Leeds, Salah disse: “Não consigo acreditar, estou muito, muito decepcionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada.
Agora estou no banco e não sei por quê. Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.
Recebi muitas promessas no verão e, até agora, estou no banco há três jogos, então não posso dizer que eles estão cumprindo a promessa. Eu disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o técnico e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por quê, mas me parece, na minha opinião, que alguém não me quer no clube.”
No entanto, desde que voltou da Copa Africana das Nações em janeiro, Salah foi titular em sete jogos consecutivos pelo Liverpool, sugerindo que sua briga com Slot foi deixada de lado.
O futuro a longo prazo de Salah está incerto
Apesar de Salah e Slot aparentemente terem reparado sua relação, o egípcio ainda pode deixar o clube neste verão. O Foot Mercato informa que Salah está em negociações com o Al-Ittihad sobre uma tão esperada transferência para a Arábia Saudita e há otimismo de que um acordo possa ser fechado.
Enquanto isso, o especialista em transferências Fabrizio Romano também sugeriu que a Major League Soccer poderia ser uma opção para Salah. Romano disse recentemente: “Clubes da Arábia Saudita voltarão a tentar contratar Mohamed Salah na janela de transferências do verão. Eles vão retomar as negociações. O Al-Ittihad pode ser um deles.
“É claro que eles perderam superestrelas como Karim Benzema e N'Golo Kante. Obviamente, não são atacantes, mas ainda assim são superestrelas, jogadores de classe mundial nas últimas horas da janela de transferências de janeiro.
E eles não tiveram tempo para substituí-los por superestrelas absolutas, é claro, com jogadores muito bons, incluindo também Youssef En-Nesyri, com certeza do Fenerbahçe, mas eles provavelmente precisam de um grande nome, e então Mohamed Salah pode fazer parte das negociações no verão.
“Disseram-me que pode haver mais clubes sauditas atentos e interessados em Mohamed Salah. Vamos ver também se algum clube da MLS decide entrar na conversa e contratar Mohamed Salah do Liverpool.
Acho que será um verão interessante em torno do ala egípcio. No geral, no final, nada se concretizou em termos de propostas oficiais ou possibilidades concretas. Então, Mohamed Salah acabou ficando no Liverpool. Mas, é claro, no verão, a história pode ser diferente.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para o Liverpool?
O Liverpool continua lutando em três frentes nesta temporada, tendo avançado para a quinta rodada da FA Cup. O time ocupa uma decepcionante sexta posição na tabela da Premier League, mas está classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogadores de Slot voltam a campo no próximo domingo, com uma visita ao Nottingham Forest.
Publicidade