Arne Slot revela o que “mais gosta no momento” em Mohamed Salah, após encerrar a rivalidade com o astro do Liverpool

O futuro de Salah no Liverpool foi colocado em dúvida em novembro, quando ele afirmou que seu relacionamento com Slot havia se deteriorado. Em uma entrevista explosiva concedida após o empate em 3 a 3 fora de casa contra o Leeds, Salah disse: “Não consigo acreditar, estou muito, muito decepcionado. Fiz muito por este clube ao longo dos anos e especialmente na última temporada.

Agora estou no banco e não sei por quê. Parece que o clube me jogou para baixo do ônibus. É assim que me sinto. Acho que está muito claro que alguém queria que eu levasse toda a culpa.

Recebi muitas promessas no verão e, até agora, estou no banco há três jogos, então não posso dizer que eles estão cumprindo a promessa. Eu disse muitas vezes antes que tinha um bom relacionamento com o técnico e, de repente, não temos mais nenhum relacionamento. Não sei por quê, mas me parece, na minha opinião, que alguém não me quer no clube.”

No entanto, desde que voltou da Copa Africana das Nações em janeiro, Salah foi titular em sete jogos consecutivos pelo Liverpool, sugerindo que sua briga com Slot foi deixada de lado.