AFP
Traduzido por
Arne Slot insistiu: traga esse grande nome para o Liverpool
- Getty Images Sport
O Liverpool enfrenta problemas de elenco no ataque, agora que foi confirmado que Ekitike ficará afastado dos gramados por nove meses devido a uma ruptura do tendão de Aquiles. O francês, que marcou 17 gols nesta temporada, sofreu a lesão durante a partida da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain e deve ficar fora dos gramados até o início de 2027. Agora que Alexander Isak é a única opção no ataque, o clube precisa decidir se quer investir em um jogador experiente ou em um jovem talento para continuar na briga pelas primeiras posições.
Cole afirma que, ao contratar novos jogadores, o Liverpool deve procurar um jogador com um perfil específico, capaz de suportar a pressão sem atrapalhar o eventual retorno de seu craque lesionado. Ele ressalta que um contrato de curta duração com um atacante consagrado de nível mundial seria a medida mais lógica para a diretoria do Liverpool.
Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Cole disse: “Se Arne Slot mantiver seu cargo no Liverpool, ele precisa procurar outro atacante. É preciso alguém que possa entrar em campo e assumir a responsabilidade, especialmente se o Liverpool se classificar para a Liga dos Campeões. É uma tarefa difícil para eles encontrarem alguém.”
“Talvez seja preciso procurar um atacante experiente. Também se poderia olhar para o outro extremo do espectro, pois não dá para contratar alguém que jogue no mais alto nível para competir com Isak e, eventualmente, Ekitike.”
- AFP
Apesar da idade avançada, Lewandowski continua muito produtivo na Espanha. Com doze gols, ele é o artilheiro do Barcelona na disputa pelo título espanhol nesta temporada. Seu contrato atual no Spotify Camp Nou expira no final da temporada, o que poderia tornar financeiramente viável uma possível transferência no verão para o Liverpool.
Para explicar por que o experiente polonês é uma boa opção, Cole destaca: “Alguém como Robert Lewandowski, de 37 anos, por exemplo. Ele poderia até gostar do desafio e também do fato de que ainda se considera melhor que Isak e pode entrar no time. Ele poderia facilmente disputar 30 partidas.”
“Essa é uma opção, ou você gasta uma boa quantia em um jovem de 17 ou 18 anos realmente promissor. No entanto, você ainda estaria apostando na questão de saber se ele é capaz de ter um bom desempenho como segunda opção atrás de Isak. De qualquer forma, é uma decisão difícil para o Liverpool, mas eles terão que procurar alguém”, aconselha Cole ao seu antigo clube.
Ekitike será submetido imediatamente a uma cirurgia de recuperação, após a qual iniciará um longo processo de reabilitação. Por isso, ele ficará de fora da próxima Copa do Mundo com a seleção francesa.
Em campo, o Liverpool precisa se recuperar rapidamente, pois neste fim de semana está programado o crucial clássico de Merseyside contra o Everton. Agora que as chances de classificação para a Liga dos Campeões estão em jogo e a janela de transferências de verão se aproxima, a decisão da diretoria sobre um substituto será de importância crucial para o planejamento tático de Slot.