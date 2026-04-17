Arne Slot insistiu: traga esse grande nome para o Liverpool

Cole afirma que, ao contratar novos jogadores, o Liverpool deve procurar um jogador com um perfil específico, capaz de suportar a pressão sem atrapalhar o eventual retorno de seu craque lesionado. Ele ressalta que um contrato de curta duração com um atacante consagrado de nível mundial seria a medida mais lógica para a diretoria do Liverpool.

Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Cole disse: “Se Arne Slot mantiver seu cargo no Liverpool, ele precisa procurar outro atacante. É preciso alguém que possa entrar em campo e assumir a responsabilidade, especialmente se o Liverpool se classificar para a Liga dos Campeões. É uma tarefa difícil para eles encontrarem alguém.”

“Talvez seja preciso procurar um atacante experiente. Também se poderia olhar para o outro extremo do espectro, pois não dá para contratar alguém que jogue no mais alto nível para competir com Isak e, eventualmente, Ekitike.”