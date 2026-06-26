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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

A arma de Ancelotti: pressão alta já rende um a cada quatro gols do Brasil

C. Ancelotti
Brasil
Copa do Mundo

Estratégia baseada na recuperação da bola perto da área adversária se consolida como uma das principais marcas da seleção e já foi decisiva em oito dos 33 gols sob o comando do treinador italiano

A pressão alta se tornou uma das principais identidades da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Desde a chegada do treinador italiano, a equipe passou a encurtar o caminho até o gol a partir da recuperação da posse de bola no campo ofensivo, forçando erros dos adversários ou realizando desarmes próximos à área rival.

Os números mostram a eficiência da estratégia. Dos 33 gols marcados pelo Brasil com Ancelotti, oito nasceram justamente de recuperações de bola em zonas avançadas do campo, um a cada quatro gols da equipe.

O recurso voltou a ser decisivo na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, na última quarta-feira (24), quando os dois primeiros gols surgiram após pressão no ataque. Ainda houve mais um gol com a mesma origem, mas acabou anulado após revisão do VAR por uma falta na jogada.

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Marca registrada desde os primeiros jogos

    A pressão alta acompanha o trabalho de Ancelotti desde os primeiros compromissos à frente da seleção. O primeiro gol da equipe sob o comando do treinador italiano nasceu justamente dessa maneira, na vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai, em 10 de junho de 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

    Desde então, a estratégia apareceu de forma recorrente em diferentes partidas e competições. Além do Paraguai, gols originados após recuperações de bola próximas à área adversária aconteceram nas goleadas sobre Panamá, Coreia do Sul, Haiti e, mais recentemente, Escócia.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Treinamentos reproduzem situações de jogo

    O comportamento ofensivo não acontece por acaso. Nos treinamentos comandados pela comissão técnica, a pressão após a perda da bola é trabalhada de forma constante.

    Nas atividades abertas à imprensa, foi possível observar exercícios em que um grupo de jogadores mantinha a posse de bola enquanto outro tentava recuperá-la. Assim que o desarme acontecia, a equipe tinha poucos segundos para trocar passes rápidos e finalizar a gol, simulando exatamente as situações buscadas durante as partidas.

    O conceito também é reforçado fora das quatro linhas. Ancelotti utiliza apresentações em vídeo e preleções para mostrar aos jogadores o posicionamento ideal, o momento da pressão e os movimentos necessários para transformar a recuperação da posse em oportunidades de gol.

  • Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ancelotti valoriza atitude coletiva

    Após a vitória sobre a Escócia, Ancelotti destacou que a pressão alta também representa o comprometimento coletivo da equipe na fase defensiva.

    "Acho que vontade e atitude nunca faltou a essa equipe, erramos em outras coisas, como a qualidade no jogo. Tanto que muitos gols que marcamos nesses primeiros jogos são de bolas roubadas, também nos amistosos contra Egito e Panamá. Bola roubada também significa boa atitude da equipe na recuperação".

    A declaração reforça a ideia de que a recuperação da posse é vista como consequência da organização e da intensidade coletiva, e não apenas de ações individuais.

  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pressão alta também reduz desgaste físico

    Além de aumentar as chances de recuperar a bola perto do gol adversário e encontrar defesas desorganizadas, a estratégia oferece outra vantagem importante: a economia de energia ao longo das partidas.

    Ao pressionar no campo ofensivo, o Brasil evita recuar constantemente para defender em bloco baixo. Dessa forma, os jogadores percorrem distâncias menores para recuperar a posse e conseguem manter a equipe instalada no campo adversário durante mais tempo.

    Os dados da FIFA ajudam a ilustrar esse comportamento. Apenas na fase de grupos da Copa do Mundo, a seleção brasileira forçou 108 perdas de posse dos adversários, reflexo de um modelo de jogo baseado na intensidade sem a bola e na recuperação rápida para atacar.

    Cada vez mais consolidada, a pressão alta deixou de ser apenas uma alternativa e se transformou em uma das principais armas do Brasil de Carlo Ancelotti. Os números mostram que a estratégia já produz resultados concretos e, ao que tudo indica, seguirá sendo uma das bases da equipe na busca pelo hexacampeonato.

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