Argentina x Inglaterra: disputas por todo o campo

Lionel Messi, capitão da Argentina, se prepara para disputar a primeira partida de sua carreira internacional contra a seleção da Inglaterra, apesar de já ter disputado mais de 200 partidas com a camisa dos “dançarinos do tango”.

A marcação de Messi representa um dos maiores desafios para a seleção inglesa, devido à sua liberdade de movimento entre o meio-campo e a ala direita e à sua capacidade de explorar os espaços e fazer a diferença nos momentos decisivos, segundo análise do jornal Buenos Aires Times.

Mika Richards, ex-zagueiro da Inglaterra e analista da BBC, afirmou: “É impossível marcar Messi individualmente, porque ele não recua muito e sempre encontra espaços que não deveriam existir. Ele tem uma percepção excepcional dos espaços e aparece no momento certo”.

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