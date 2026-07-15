O confronto entre Argentina e Inglaterra, marcado para esta noite de quarta-feira nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, não se limita apenas à disputa pela vaga na final, mas envolve uma série de confrontos individuais e táticos que podem definir quem sairá vitorioso no tão aguardado confronto em Atlanta.
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Argentina x Inglaterra: disputas por todo o campo
Messi contra o sistema inglês
Lionel Messi, capitão da Argentina, se prepara para disputar a primeira partida de sua carreira internacional contra a seleção da Inglaterra, apesar de já ter disputado mais de 200 partidas com a camisa dos “dançarinos do tango”.
A marcação de Messi representa um dos maiores desafios para a seleção inglesa, devido à sua liberdade de movimento entre o meio-campo e a ala direita e à sua capacidade de explorar os espaços e fazer a diferença nos momentos decisivos, segundo análise do jornal Buenos Aires Times.
Mika Richards, ex-zagueiro da Inglaterra e analista da BBC, afirmou: “É impossível marcar Messi individualmente, porque ele não recua muito e sempre encontra espaços que não deveriam existir. Ele tem uma percepção excepcional dos espaços e aparece no momento certo”.
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Rice x Enzo Fernández
A região central do campo poderá ser palco de um confronto direto entre Declan Rice e Enzo Fernández, que se transferiram em 2023 para o Arsenal e o Chelsea, respectivamente, por valores semelhantes que ultrapassaram 100 milhões de euros.
Fernandes se destaca pela capacidade de armar jogadas e dar passes decisivos, enquanto Rice conta com sua força física e grande habilidade para recuperar a bola e cobrir os espaços.
A Inglaterra aguarda a recuperação total de Rice, que foi substituído no intervalo da partida contra a Noruega nas quartas de final devido a um problema de saúde.
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Ken e Álvarez... A defesa enfrenta um teste difícil
Harry Kane espera explorar as falhas que surgiram na defesa da Argentina durante as fases eliminatórias, depois que a equipe sofreu cinco gols em três partidas contra Cabo Verde, Egito e Suíça.
O capitão da Inglaterra conhece bem vários defensores da Argentina, principalmente Cristian Romero, seu ex-companheiro no Tottenham, além de Lisandro Martínez e Emiliano Martínez.
Por outro lado, Julián Álvarez tentará furar a defesa da Inglaterra, que deve ser liderada por John Stones e Mark Joyhi, em um confronto que pode ser decisivo para definir o ritmo da partida.
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Um conflito de outro tipo
A competição não se limitará ao campo, já que se espera que as arquibancadas do estádio “Mercedes-Benz” testemunhem um confronto entre as torcidas das duas seleções.
A Argentina tem recebido o maior apoio da torcida no torneio, já que seus torcedores costumam organizar grandes concentrações antes das partidas, durante as quais erguem bandeiras gigantes e entoam cantos em meio a um clima festivo.
Por outro lado, os torcedores da Inglaterra são famosos pelos cantos de torcida que acompanham sua seleção em grandes torneios, na esperança de que sua voz seja a mais alta ao apito final, enquanto os argentinos sonham em entoar seu hino não oficial para comemorar a classificação para a final e a aproximação da quarta estrela.
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