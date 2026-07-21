Arena Javari? Modernização do estádio do Juventus divide torcedores e gera debate

O tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como Rua Javari, vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Após o retorno do Juventus à elite do Paulistão e a transformação do futebol do clube em SAF, o local passou a receber uma série de intervenções que prometem modernizar sua estrutura sem abrir mão de suas características históricas. As obras, no entanto, abriram espaço para um intenso debate entre torcedores e defensores do patrimônio cultural.

Símbolo da Mooca e um dos estádios mais tradicionais do futebol paulista, a Rua Javari é reconhecida pelo ambiente intimista, pelas arquibancadas próximas ao gramado e por preservar características que praticamente desapareceram no futebol brasileiro. Justamente por isso, qualquer alteração em sua estrutura desperta diferentes reações entre aqueles que enxergam o estádio como um patrimônio afetivo da cidade.

Enquanto parte da torcida vê as mudanças como fundamentais para garantir a competitividade do Juventus e permitir que o clube acompanhe as exigências do futebol atual, outra parcela teme que a modernização descaracterize um dos últimos redutos do futebol considerado "raiz". O desafio passa a ser encontrar um equilíbrio entre inovação, preservação e o crescimento do Juventus como clube e instituição.