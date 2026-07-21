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Projeto Rua Javari 2026Divulgação/Juventus
Joaquim Lira Viana

Arena Javari? Modernização do estádio do Juventus divide torcedores e gera debate

Juventus AC

Clube aposta em reformas para acompanhar as exigências do futebol moderno, mas projeto desperta discussões sobre a preservação da identidade histórica da tradicional Rua Javari

O tradicional estádio Conde Rodolfo Crespi, mais conhecido como Rua Javari, vive um dos momentos mais marcantes de sua história. Após o retorno do Juventus à elite do Paulistão e a transformação do futebol do clube em SAF, o local passou a receber uma série de intervenções que prometem modernizar sua estrutura sem abrir mão de suas características históricas. As obras, no entanto, abriram espaço para um intenso debate entre torcedores e defensores do patrimônio cultural.

Símbolo da Mooca e um dos estádios mais tradicionais do futebol paulista, a Rua Javari é reconhecida pelo ambiente intimista, pelas arquibancadas próximas ao gramado e por preservar características que praticamente desapareceram no futebol brasileiro. Justamente por isso, qualquer alteração em sua estrutura desperta diferentes reações entre aqueles que enxergam o estádio como um patrimônio afetivo da cidade.

Enquanto parte da torcida vê as mudanças como fundamentais para garantir a competitividade do Juventus e permitir que o clube acompanhe as exigências do futebol atual, outra parcela teme que a modernização descaracterize um dos últimos redutos do futebol considerado "raiz". O desafio passa a ser encontrar um equilíbrio entre inovação, preservação e o crescimento do Juventus como clube e instituição.

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  • Juventus da Mooca 2026Flicker/Clube Atlético Juventus

    Modernização busca acompanhar novo momento do clube

    O projeto de reforma faz parte do planejamento da nova gestão da SAF, administrada pela Contea Capital, que prevê investimentos de longo prazo no valor de R$ 480 milhões para recolocar o Juventus entre os principais clubes do país. Além da volta à Série A1 do Campeonato Paulista após 18 anos, o objetivo é estruturar o clube para crescer esportivamente e buscar espaço nas competições nacionais ao longo da próxima década.

    As intervenções incluem melhorias na infraestrutura, adequações para atender normas de segurança, conforto e acessibilidade, além da modernização de setores internos do estádio. A intenção é transformar a Rua Javari em uma arena mais preparada para receber grandes públicos e ampliar as possibilidades de geração de receitas, sem que sua fachada e seus principais elementos arquitetônicos sejam descaracterizados.

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  • Rua Javari 2026Divulgação/Juventus

    Patrimônio histórico no centro da discussão

    Um dos principais pontos da discussão sobre a reforma da Rua Javari envolve o fato de o estádio ser tombado como patrimônio histórico da cidade de São Paulo desde 2016. Com isso, qualquer intervenção estrutural precisa seguir regras específicas de preservação estabelecidas pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o que faz com que o projeto passe por análises técnicas antes da execução.

    Entre os elementos protegidos pela legislação estão o muro voltado para a Rua Javari, a entrada principal, as bilheterias, o pátio interno e as características arquitetônicas da arquibancada coberta. Dessa forma, as obras podem ser realizadas para modernizar o estádio e adequá-lo às exigências atuais, mas precisam preservar os componentes que dão valor histórico e cultural ao local, além de receber autorização dos órgãos responsáveis quando houver intervenções nas áreas tombadas.

    O Juventus afirma que o projeto foi desenvolvido justamente para conciliar essas duas necessidades: modernizar a estrutura sem descaracterizar um dos estádios mais tradicionais do futebol paulista.

  • Juventus Paulista A2 2025Flicker/Clube Atlético Juventus

    Torcida dividida entre tradição e futuro

    Para muitos torcedores, o principal receio não está na realização das obras, mas na possibilidade de que a Rua Javari perca parte da identidade construída ao longo de décadas.

    O narrador dos jogos do Juventus e torcedor Renato Corona afirma que o estádio representa muito mais do que um palco de partidas. "A Rua Javari é como se fosse nossa casa, lugar em que você encontra amigos, vai para se divertir, dar risada. É um lugar que é o nosso refúgio", disse, em entrevista ao GE.

    Apesar de considerar a reforma inevitável, ele acredita que as intervenções devem preservar a tradição do local. "É uma coisa que sabíamos que iria acontecer, toda essa reforma, essa troca de estrutura. É um estádio antigo e com poucas reformas, então era necessário. Sabíamos que ia acontecer, mas a gente espera que a Rua Javari não perca sua tradição."

    O colecionador de camisas Hamilton também compartilha dessa visão. Frequentador da Rua Javari há cerca de duas décadas, ele afirma que a torcida teme perder, com as reformas, justamente o que torna o estádio tão especial. "A maioria quer ver o Juventus crescendo e evoluindo, mas tem preocupação com a memória afetiva e com esse sentimento de pertencimento que existe com a Javari", disse, em entrevista ao GE.

    A história construída ao longo de mais de um século fazem da Rua Javari um símbolo do futebol paulista, e o futuro do estádio dependerá da capacidade de conciliar desenvolvimento e preservação, mantendo viva a essência que transformou o local em um dos mais emblemáticos palcos do esporte brasileiro.


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