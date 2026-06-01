Árbitro pode pedir para rever uma jogada no monitor? Entenda o que diz a regra do VAR

A atuação da arbitragem no duelo entre Palmeiras e Chapecoense, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocou novamente o VAR no centro das discussões. O principal motivo foi a anulação do gol de empate da equipe catarinense nos acréscimos, após uma revisão que mudou completamente a interpretação inicial do árbitro Felipe Fernandes de Lima.

A decisão levantou uma dúvida comum entre torcedores: afinal, um árbitro pode solicitar a revisão de um lance no monitor por conta própria? A resposta é sim.

O protocolo do árbitro de vídeo permite que o juiz revise uma jogada quando existe a possibilidade de um erro claro ou de um fato importante não observado corretamente em campo. A revisão pode ser recomendada pelo VAR, mas também pode partir da iniciativa do próprio árbitro, desde que ele entenda ser necessário reavaliar a jogada antes de confirmar a decisão final.