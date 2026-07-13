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Árbitro holandês morre aos 38 anos após ser excluído da Copa do Mundo
Perda trágica para o futebol holandês
A Federação Real Holandesa de Futebol (KNVB) confirmou, no sábado, o falecimento de Rob Dieperink, expressando profundo pesar pela perda de um membro de destaque de sua equipe de arbitragem. Dieperink havia se consolidado como uma figura respeitada na primeira divisão da Holanda, tendo atuado como árbitro na Eredivisie desde 2017, e recentemente participou como oficial do VAR durante a Euro 2024.
A KNVB divulgou uma declaração comovente após a notícia: “Com Rob, perdemos um árbitro muito valorizado, mas, acima de tudo, um colega gentil e dedicado. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos que o tinham em carinho. Desejamos a todos muita força e apoio para lidar com essa grande perda.” A causa da morte do árbitro de 38 anos ainda não foi divulgada ao público.
- AFP
Sonho da Copa do Mundo interrompido
De acordo com a BBC Sport, a morte de Dieperink ocorre em um momento profissional difícil, já que ele havia sido recentemente retirado da lista de árbitros da FIFA para a próxima Copa do Mundo. Apesar de ter sido inicialmente selecionado como árbitro assistente de vídeo (VAR) para o torneio, ele foi excluído da lista em maio, após uma investigação policial em Londres que havia ocorrido no mês anterior.
O árbitro estava na capital inglesa para uma partida da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina, em 9 de abril, onde atuou como VAR. Sua reputação profissional foi colocada em dúvida quando a Polícia Metropolitana iniciou uma investigação após um incidente em um endereço na Wellesley Road, em Croydon, o que levou à sua eventual exclusão do principal torneio internacional do verão.
Investigação policial e retirada das acusações
Um comunicado da Polícia Metropolitana detalhou a natureza da investigação que antecedeu a afastamento de Dieperink de suas funções na FIFA. A polícia confirmou: “Na quinta-feira, 9 de abril, os policiais atenderam a uma denúncia de agressão sexual contra um adolescente, ocorrida em um endereço na Wellesley Road, em Croydon. Um homem na casa dos 30 anos foi posteriormente preso sob suspeita de agressão sexual.”
No fim das contas, as autoridades decidiram não dar continuidade ao caso devido à falta de provas. O comunicado da polícia continuou: “Os policiais realizaram uma investigação minuciosa e analisaram todas as provas disponíveis, incluindo a coleta de imagens de câmeras de segurança e a análise de dispositivos digitais. Após essas investigações, concluíram que o nível de prova necessário não havia sido atingido. Nenhuma outra medida será tomada.”
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Dieperink afirma ser inocente
Antes de sua morte, Dieperink falou abertamente sobre o impacto que as acusações tiveram sobre ele, insistindo que havia sido inocentado de qualquer irregularidade. Em entrevista ao jornal holandês De Telegraaf, ele expressou sua frustração: “Entristece-me profundamente ter sido acusado injustamente. Desde o início, cooperei plenamente com a investigação policial e também fui totalmente transparente com a FIFA, a UEFA e a KNVB.”
Ele também mencionou sua decepção com a decisão da FIFA, embora continuasse grato pelo apoio da federação nacional durante esse período conturbado. “Sou grato pelo apoio que recebi da KNVB e pela maneira como lidaram com este caso. É uma pena que a FIFA tenha decidido não me indicar mais para a Copa do Mundo; é claro que estou decepcionado com isso”, acrescentou em seus últimos comentários públicos sobre o assunto.
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