Árbitro holandês morre aos 38 anos após ser excluído da Copa do Mundo

A Federação Real Holandesa de Futebol (KNVB) confirmou, no sábado, o falecimento de Rob Dieperink, expressando profundo pesar pela perda de um membro de destaque de sua equipe de arbitragem. Dieperink havia se consolidado como uma figura respeitada na primeira divisão da Holanda, tendo atuado como árbitro na Eredivisie desde 2017, e recentemente participou como oficial do VAR durante a Euro 2024.

A KNVB divulgou uma declaração comovente após a notícia: “Com Rob, perdemos um árbitro muito valorizado, mas, acima de tudo, um colega gentil e dedicado. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos que o tinham em carinho. Desejamos a todos muita força e apoio para lidar com essa grande perda.” A causa da morte do árbitro de 38 anos ainda não foi divulgada ao público.



