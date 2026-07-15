Árbitro brasileiro pode voltar a apitar uma final de Copa do Mundo após 40 anos

O Brasil pode não estar representado por sua seleção na decisão da Copa do Mundo 2026, mas ainda tem chances de marcar presença na partida mais importante do futebol mundial. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está entre os 13 nomes mantidos pela Fifa na disputa pela escala da grande final, marcada para o próximo dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A informação foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe e ganhou força após a entidade máxima do futebol decidir manter apenas um grupo seleto de árbitros nos Estados Unidos para as partidas decisivas do torneio. Caso seja confirmado, Wilton encerrará um jejum de 40 anos sem um brasileiro apitando a final de uma Copa do Mundo e se tornará apenas o terceiro árbitro do país a alcançar esse feito.