Árbitro brasileiro pode voltar a apitar uma final de Copa do Mundo após 40 anos

A trajetória de Wilton Pereira Sampaio nesta edição da Copa do Mundo é considerada uma das mais consistentes entre os árbitros do torneio. O brasileiro foi escalado para três partidas até o momento: a abertura da competição, entre África do Sul e México, o duelo entre Noruega e Senegal, pela fase de grupos, e o confronto entre Holanda e Marrocos nos 16 avos de final.

O desempenho nas partidas fez com que o árbitro permanecesse entre os profissionais selecionados pela Fifa para as fases finais do Mundial. Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, os outros brasileiros que participaram da arbitragem da competição, já retornaram ao Brasil.

Se for escolhido para comandar a decisão, Wilton também entrará para um grupo extremamente restrito da história das Copas. Ele será apenas o terceiro árbitro a apitar tanto a partida de abertura quanto a final de uma mesma edição do torneio.