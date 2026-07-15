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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Árbitro brasileiro pode voltar a apitar uma final de Copa do Mundo após 40 anos

Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio está entre os favoritos da Fifa para comandar a decisão do Mundial de 2026 e pode repetir feito histórico de Arnaldo Cezar Coelho e Romualdo Arppi Filho

O Brasil pode não estar representado por sua seleção na decisão da Copa do Mundo 2026, mas ainda tem chances de marcar presença na partida mais importante do futebol mundial. O árbitro Wilton Pereira Sampaio, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), está entre os 13 nomes mantidos pela Fifa na disputa pela escala da grande final, marcada para o próximo dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

A informação foi antecipada pelo jornal francês L'Équipe e ganhou força após a entidade máxima do futebol decidir manter apenas um grupo seleto de árbitros nos Estados Unidos para as partidas decisivas do torneio. Caso seja confirmado, Wilton encerrará um jejum de 40 anos sem um brasileiro apitando a final de uma Copa do Mundo e se tornará apenas o terceiro árbitro do país a alcançar esse feito.

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  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Campanha sólida coloca Wilton entre os favoritos

    A trajetória de Wilton Pereira Sampaio nesta edição da Copa do Mundo é considerada uma das mais consistentes entre os árbitros do torneio. O brasileiro foi escalado para três partidas até o momento: a abertura da competição, entre África do Sul e México, o duelo entre Noruega e Senegal, pela fase de grupos, e o confronto entre Holanda e Marrocos nos 16 avos de final.

    O desempenho nas partidas fez com que o árbitro permanecesse entre os profissionais selecionados pela Fifa para as fases finais do Mundial. Raphael Claus e Ramon Abatti Abel, os outros brasileiros que participaram da arbitragem da competição, já retornaram ao Brasil.

    Se for escolhido para comandar a decisão, Wilton também entrará para um grupo extremamente restrito da história das Copas. Ele será apenas o terceiro árbitro a apitar tanto a partida de abertura quanto a final de uma mesma edição do torneio.

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    Critérios da Fifa podem favorecer, ou impedir, a escolha

    Apesar da boa avaliação técnica, a definição da arbitragem da final depende de critérios estabelecidos pela Fifa. Um deles já favorece Wilton: árbitros não podem apitar a decisão caso sejam da mesma nacionalidade de uma das seleções finalistas. Com a eliminação da seleção brasileira, esse obstáculo deixou de existir.

    Entretanto, outro fator ainda pesa contra o brasileiro. Caso a Argentina confirme vaga na decisão, as chances de Wilton diminuem significativamente. Isso porque ele integra o quadro da Conmebol, mesma confederação da seleção argentina, e a Fifa costuma evitar designar árbitros do mesmo continente das equipes envolvidas na final, buscando preservar a imparcialidade da arbitragem.

    Nesse cenário, inclusive, existe a possibilidade de Wilton ser escalado para a disputa do terceiro lugar.

  • Árbitros final Copa do Mundo 2026Getty/GOAL

    Concorrência reúne árbitros experientes de cinco confederações

    A disputa pela principal escala da Copa do Mundo é acirrada. Além de Wilton Pereira Sampaio, outros 12 árbitros seguem nos Estados Unidos aguardando a decisão da Comissão de Arbitragem da Fifa.

    Entre os principais concorrentes estão o polonês Szymon Marciniak, um dos árbitros mais experientes da Uefa, e o venezuelano Jesús Valenzuela, representante da Conmebol. Também permanecem na disputa Alireza Faghani (Austrália), Iván Barton (El Salvador), Slavko Vincic (Eslováquia), Ismail Elfath (Estados Unidos), Adham Makhadma (Jordânia), Maurizio Mariani (Itália), Jalal Jayed (Marrocos), Espen Eskas (Noruega), João Pinheiro (Portugal) e Glenn Nyberg (Suécia).

    Entre eles, Ismail Elfath foi escalado para a semifinal entre Argentina e Inglaterra, enquanto Iván Barton apitou o duelo entre Espanha e França, o que também influencia as possibilidades para a decisão.

    A definição oficial da arbitragem da final será divulgada pela Fifa na sexta-feira (17), após a conclusão das semifinais e a confirmação das seleções classificadas para a disputa da taça.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil busca repetir tradição na arbitragem das finais

    Caso seja escolhido, Wilton Pereira Sampaio escreverá mais um capítulo da tradição brasileira na arbitragem de Copas do Mundo. Até hoje, apenas dois árbitros do país comandaram uma decisão do torneio.

    O pioneiro foi Arnaldo Cezar Coelho, responsável pela final de 1982, quando a Itália derrotou a Alemanha Ocidental para conquistar o tricampeonato. Quatro anos depois, em 1986, Romualdo Arppi Filho apitou a vitória da Argentina sobre a Alemanha Ocidental na decisão disputada no México.

    Desde então, nenhum árbitro brasileiro voltou a receber a confiança da Fifa para comandar a principal partida do futebol mundial. Quatro décadas depois, Wilton Pereira Sampaio aparece como a principal esperança de recolocar o Brasil no centro da arbitragem da maior competição do planeta.