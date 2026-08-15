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Aposta assustadora de 590 milhões: Mourinho em busca da equação impossível

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O dilema do "ataque dos sonhos" coloca o Special One à prova

José Mourinho, técnico do Real Madrid, se prepara pela primeira vez para contar com o elenco completo, depois que o clube merengue reuniu todos os seus atletas durante o período de preparação para a nova temporada.

O Real Madrid não precisa de mais grandes nomes, mas sim de uma forma que garanta o equilíbrio entre eles dentro de campo.

Com o elenco completo, José Mourinho se vê diante de um teste delicado: como manter uma linha ofensiva que reúne quatro jogadores de nível mundial, sem perder o equilíbrio que a disputa por títulos exige.


  • Uma fortuna ofensiva nas mãos de Mourinho

    Segundo reportagem do as "Mourinho começou o trabalho com o elenco do Real Madrid completo, depois de ter perdido alguns jogadores durante a fase de preparação. O quarteto ofensivo é formado por Yan Diomandé, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, e atrás deles Jude Bellingham na posição de armador.

    O valor de mercado dos quatro jogadores é de 590 milhões de euros, de acordo com o site "Transfermarkt": Mbappé (200 milhões), Vinícius Júnior (140 milhões), Yan Diomandé (90) e Jude Bellingham (160).

    Já o custo de suas contratações chegou a cerca de 313 milhões de euros antes do cálculo das variáveis. O Real Madrid pagou cerca de 40 milhões de euros de luvas a Mbappé, um valor estimado que o clube não confirmou oficialmente, além de 125 milhões de euros por Diomandé, 45 milhões por Vinícius e 103 milhões por Bellingham.

    O custo pode subir para 358 milhões de euros ao se calcular as possíveis variáveis, sendo 15 milhões adicionais para o Leipzig no negócio de Diomandé e cerca de 30 milhões no negócio de Bellingham, mas ainda assim permanece bem abaixo do atual valor de mercado do quarteto.

    Leia também: matar dois coelhos com uma cajadada só: saída de Torres dá ao Barcelona um ganho duplo

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  • O plano de Mourinho sob teste

    O quarteto pode fazer sua primeira aparição diante do Schalke na cidade de Gelsenkirchen neste domingo, durante o último amistoso do Real Madrid antes da estreia no Campeonato Espanhol contra o Espanyol, no dia 22 de agosto.

    Até o momento, Mourinho mantém o esquema 4-2-3-1, que dá a Mbappé a posição de centroavante e devolve Bellingham à função de armador na posição de camisa 10, papel em que brilhou durante sua primeira temporada com o Real Madrid, bem como com a seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo sob o comando de Thomas Tuchel. Vinícius e Diomande ocuparão as pontas.

    Mas a mudança para o 4-4-2, como aconteceu no fim da partida contra o Deportivo, ou para o 4-3-3, pode afastar Bellingham da zona de finalização e aumentar suas responsabilidades defensivas.

    Leia também: Após mudança nos planos do Real Madrid, Liverpool se movimenta para fechar contratação valiosa

  • Perseguindo o legado do trio BBC: uma aposta maior

    E o Real Madrid aposta nesse quarteto como uma força ofensiva pura, em um projeto cuja ambição vai além de resgatar as glórias do lendário trio "BBC": Karim Benzema, Gareth Bale e Cristiano Ronaldo, depois de reunir em uma única escalação um peso ofensivo raro no futebol moderno.

    O quarteto marcou 121 gols e deu 36 assistências na última temporada. Mbappé fez 42 gols, Vinícius 22 e Diomandé 13, enquanto Bellingham marcou 8 gols, com sua temporada afetada por lesões. Os quatro jogadores também deram 7, 14, 10 e 5 assistências, respectivamente.

    E o Real Madrid espera um aumento nesses números, especialmente porque Bellingham marcou 23 gols e deu 13 assistências em sua primeira temporada, enquanto Diomandé vai se juntar a uma linha ofensiva mais forte do que aquela que o cercava no Leipzig.

    Leia também: O preço do sonho do Madrid e o cenário do Mundial? A torcida do Chelsea se divide sobre Fernández

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  • Em comparação com os grandes da Europa: a superioridade de Barcelona e Bayern de Munique

    Considerando apenas o trio ofensivo, sem Bellingham, Mbappé, Vinícius e Diomande marcaram 77 gols e deram 31 assistências na última temporada. Só foram superados pelos trios de Bayern de Munique e Barcelona. Harry Kane, Luis Díaz e Michael Olise marcaram 109 gols e deram 61 assistências pelo Bayern, enquanto Ferran Torres, Raphinha e Lamine Yamal fizeram 85 gols e deram 33 assistências pelo Barcelona.

    Já o trio do Manchester City, Erling Haaland, Jérémy Doku e Savinho, marcou 57 gols e deu 26 assistências, ao passo que Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Désiré Doué fizeram 52 gols e deram 33 pelo Paris Saint-Germain.

    Victor Gyökeres, Gabriel Martinelli e Bukayo Saka marcaram 43 gols e deram 19 assistências pelo Arsenal na última temporada.

    Leia também: Após a mudança nos planos do Real Madrid, o Liverpool se movimenta para fechar uma contratação valiosa

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