Aposta assustadora de 590 milhões: Mourinho em busca da equação impossível

Segundo reportagem do as "Mourinho começou o trabalho com o elenco do Real Madrid completo, depois de ter perdido alguns jogadores durante a fase de preparação. O quarteto ofensivo é formado por Yan Diomandé, Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, e atrás deles Jude Bellingham na posição de armador.

O valor de mercado dos quatro jogadores é de 590 milhões de euros, de acordo com o site "Transfermarkt": Mbappé (200 milhões), Vinícius Júnior (140 milhões), Yan Diomandé (90) e Jude Bellingham (160).

Já o custo de suas contratações chegou a cerca de 313 milhões de euros antes do cálculo das variáveis. O Real Madrid pagou cerca de 40 milhões de euros de luvas a Mbappé, um valor estimado que o clube não confirmou oficialmente, além de 125 milhões de euros por Diomandé, 45 milhões por Vinícius e 103 milhões por Bellingham.

O custo pode subir para 358 milhões de euros ao se calcular as possíveis variáveis, sendo 15 milhões adicionais para o Leipzig no negócio de Diomandé e cerca de 30 milhões no negócio de Bellingham, mas ainda assim permanece bem abaixo do atual valor de mercado do quarteto.