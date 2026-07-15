Após queda precoce na Copa do Mundo, CBF traça metas para a seleção até 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou oficialmente o planejamento para o próximo ciclo da seleção brasileira após a campanha decepcionante na Copa do Mundo 2026. Em reunião de balanço realizada na última terça-feira (14), na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dirigentes e presidentes de federações estaduais definiram os objetivos esportivos que nortearão o trabalho até o Mundial de 2030.

Com o presidente Samir Xaud à frente do encontro e a participação do diretor de seleções Rodrigo Caetano, a CBF estabeleceu duas metas principais para a equipe masculina: conquistar a Copa América 2028 e terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança.

A reunião também serviu para apresentar os projetos voltados à seleção feminina, que disputará a Copa do Mundo 2027 em casa, além de fazer um balanço das ações da atual gestão.