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Brazil Unveils Carlo Ancelotti As New CoachGetty Images Sport
Gabriel Marin

Após queda precoce na Copa do Mundo, CBF traça metas para a seleção até 2030

Brasil
Copa do Mundo

Em reunião de balanço, entidade estabelece suas prioridades, além de apresentar planejamento para as seleções masculina e feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou oficialmente o planejamento para o próximo ciclo da seleção brasileira após a campanha decepcionante na Copa do Mundo 2026. Em reunião de balanço realizada na última terça-feira (14), na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, dirigentes e presidentes de federações estaduais definiram os objetivos esportivos que nortearão o trabalho até o Mundial de 2030.

Com o presidente Samir Xaud à frente do encontro e a participação do diretor de seleções Rodrigo Caetano, a CBF estabeleceu duas metas principais para a equipe masculina: conquistar a Copa América 2028 e terminar as Eliminatórias Sul-Americanas na liderança.

A reunião também serviu para apresentar os projetos voltados à seleção feminina, que disputará a Copa do Mundo 2027 em casa, além de fazer um balanço das ações da atual gestão.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    CBF estabelece objetivos para recuperar protagonismo da seleção

    A principal definição do encontro foi o estabelecimento de metas esportivas para os próximos quatro anos. Após a eliminação precoce na Copa do Mundo e a pior campanha da seleção brasileira desde 1990, além do 11º lugar geral, a segunda pior colocação da história do país na competição, a entidade pretende reconstruir o caminho até o Mundial de 2030.

    Segundo nota divulgada pela CBF, dois objetivos foram definidos como prioridades para o ciclo.

    "No caminho para 2030, dois grandes objetivos foram traçados: vencer a Copa América de 2028 e as Eliminatórias para a Copa do Mundo".

    A intenção é utilizar as competições continentais e o classificatório sul-americano como etapas fundamentais para consolidar um novo modelo de equipe antes da próxima Copa do Mundo.

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  • Brazil v Paraguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Rodrigo Caetano apresenta balanço do trabalho de Carlo Ancelotti

    Responsável pelas seleções masculinas, o diretor Rodrigo Caetano apresentou um relatório detalhado sobre a preparação da equipe nacional desde a chegada do técnico Carlo Ancelotti.

    O dirigente fez um retrospecto dos 13 meses de trabalho conduzidos pelo treinador italiano até a disputa da Copa do Mundo, abordando o planejamento adotado ao longo do ciclo. Ancelotti, que está de férias no Canadá, não participou da reunião.

    Apesar da expectativa criada em torno do novo projeto, o desempenho brasileiro no Mundial ficou abaixo do esperado, encerrando o torneio com uma das campanhas mais discretas de sua história.

  • FBL-BRA-USA-WOMEN-FRIENDLYAFP

    Seleção feminina também entra no foco da CBF

    Além do planejamento para a equipe masculina, a reunião também reservou espaço para a preparação da seleção brasileira feminina, que terá pela frente um desafio histórico em 2027: disputar uma Copa do Mundo em território brasileiro pela primeira vez.

    O técnico Arthur Elias apresentou o cronograma de preparação da equipe, que prevê quatro datas Fifa entre outubro de 2026 e abril de 2027. O planejamento inclui amistosos diante de seleções de alto nível, entre eles dois confrontos já confirmados contra o Japão no fim deste ano, além de outras partidas que ainda serão definidas.

    A expectativa da CBF é aproveitar o período para fortalecer o elenco e chegar ao Mundial em condições de disputar o título diante da torcida.

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  • Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport

    Gestão destaca reformas e reforça continuidade do projeto

    Além das metas esportivas, o encontro também teve caráter administrativo. A diretoria apresentou um balanço das principais ações desenvolvidas pela atual gestão, incluindo a reforma do calendário do futebol brasileiro e a criação de grupos de trabalho voltados ao Fair Play Financeiro, à arbitragem e ao desenvolvimento das categorias de base.

    Ao comentar os resultados da reunião, o presidente Samir Xaud reconheceu a frustração com a campanha da seleção masculina na Copa do Mundo, mas ressaltou que o planejamento da entidade vai além do desempenho em uma única competição.

    "Claro que esperávamos um resultado mais positivo, mas é importante mostrar tudo o que está acontecendo: o trabalho que vem sendo realizado na base, com integração entre as categorias, tanto no masculino como no feminino. Então o trabalho não para, é contínuo. Viramos uma página e agora voltamos o foco para o Mundial Feminino, além do ciclo para 2030".

    Com as diretrizes definidas, a CBF inicia um novo ciclo esportivo apostando na reestruturação das seleções nacionais e na busca por resultados que devolvam ao Brasil o protagonismo nas principais competições internacionais.