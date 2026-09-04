Após críticas de Neymar, Santos começa recuperação do gramado da Vila Belmiro

A situação do gramado ganhou ainda mais repercussão depois das declarações de Neymar. O atacante criticou duramente as condições encontradas durante o clássico e afirmou que o elenco teve dificuldades para realizar movimentos como arrancadas e frenagens.

O camisa 10 também relacionou o estado do campo ao desgaste físico dos jogadores durante a partida. A reclamação ampliou a discussão sobre a manutenção da Vila Belmiro e aumentou a pressão para que o gramado esteja em melhores condições nos próximos compromissos.

Após a partida contra o Palmeiras, o Santos deu início aos cuidados necessários para recuperar o gramado da Vila Belmiro. O trabalho começou na quinta-feira (3), com o corte e alinhamento da grama, além da correção da superfície com o uso de garfo.

A programação também inclui a aplicação de nutrientes para fortalecer o gramado. A adubação foliar foi realizada no mesmo dia do início dos trabalhos, enquanto o adubo granulado está previsto para ser aplicado nesta sexta-feira (4). No total, serão utilizados 200 quilos do produto em toda a extensão do campo.