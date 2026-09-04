Após críticas de Neymar, Santos começa recuperação do gramado da Vila Belmiro

O Santos iniciou nesta quinta-feira (3) os trabalhos para recuperar o gramado da Vila Belmiro. A intervenção acontece após a repercussão negativa das condições do campo no clássico contra o Palmeiras, que terminou com a eliminação do Peixe na Copa do Brasil e provocou fortes críticas de Neymar.
A programação prevê uma série de procedimentos ao longo dos próximos dias, incluindo novos cuidados com a superfície e a aplicação de cerca de 200 quilos de adubo. O objetivo do clube é deixar o gramado em melhores condições para o próximo compromisso na Vila, diante do Atlético-MG, na quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana.