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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Após críticas de Neymar, Santos começa recuperação do gramado da Vila Belmiro

Santos
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Clube iniciou os trabalhos nesta quinta-feira (3), com corte, alinhamento, correção e adubação do campo; expectativa é de melhora antes do duelo com o Atlético-MG

O Santos iniciou nesta quinta-feira (3) os trabalhos para recuperar o gramado da Vila Belmiro. A intervenção acontece após a repercussão negativa das condições do campo no clássico contra o Palmeiras, que terminou com a eliminação do Peixe na Copa do Brasil e provocou fortes críticas de Neymar.

A programação prevê uma série de procedimentos ao longo dos próximos dias, incluindo novos cuidados com a superfície e a aplicação de cerca de 200 quilos de adubo. O objetivo do clube é deixar o gramado em melhores condições para o próximo compromisso na Vila, diante do Atlético-MG, na quarta-feira (9), pela Copa Sul-Americana.

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  • imago-sport-1082307736.jpgSports Press Photo

    Santos trabalha para melhorar condições do campo

    A situação do gramado ganhou ainda mais repercussão depois das declarações de Neymar. O atacante criticou duramente as condições encontradas durante o clássico e afirmou que o elenco teve dificuldades para realizar movimentos como arrancadas e frenagens.

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    O camisa 10 também relacionou o estado do campo ao desgaste físico dos jogadores durante a partida. A reclamação ampliou a discussão sobre a manutenção da Vila Belmiro e aumentou a pressão para que o gramado esteja em melhores condições nos próximos compromissos.

    Após a partida contra o Palmeiras, o Santos deu início aos cuidados necessários para recuperar o gramado da Vila Belmiro. O trabalho começou na quinta-feira (3), com o corte e alinhamento da grama, além da correção da superfície com o uso de garfo.

    A programação também inclui a aplicação de nutrientes para fortalecer o gramado. A adubação foliar foi realizada no mesmo dia do início dos trabalhos, enquanto o adubo granulado está previsto para ser aplicado nesta sexta-feira (4). No total, serão utilizados 200 quilos do produto em toda a extensão do campo.

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  • Chuvas contribuíram para desgaste do gramado

    Na avaliação do clube, o volume de chuvas registrado nos últimos dias na região de Santos dificultou a manutenção do campo e afetou diretamente suas condições. Antes do clássico com o Palmeiras, inclusive, foi necessário realizar um processo de descompactação do solo.

    A técnica busca facilitar a chegada de água, oxigênio e nutrientes às raízes e melhorar a drenagem. Como o procedimento foi feito pouco antes da partida, porém, a superfície acabou apresentando buracos e falhas que ficaram mais evidentes durante o confronto.

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