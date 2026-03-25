O técnico Alexander Blessin, do FC St. Pauli, terá de pagar uma multa pesada após ter criticado o árbitro. O técnico de 52 anos foi condenado pelo Tribunal Desportivo da Federação Alemã de Futebol a pagar uma multa de 10.000 euros “por comportamento antidesportivo”, conforme informou a DFB na quarta-feira: “A sentença é definitiva.”
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Após críticas contundentes ao árbitro: DFB condena técnico da Bundesliga a pesada multa
Após a derrota por 1 a 2 na luta contra o rebaixamento da Bundesliga, Blessin havia se irritado recentemente contra o SC Freiburg por causa do árbitro Florian Badstübner e, segundo a DFB, “questionado a imparcialidade dele”.
“Nosso time não jogou contra onze jogadores, mas contra doze, e esse décimo segundo era o árbitro”, disse Blessin, entre outras coisas, à DAZN: “Foram muitas pequenas coisas. Quando um árbitro me dá um cartão amarelo e sorri de forma realmente sarcástica, acho isso desrespeitoso. Mesmo que eu esteja emocionado em campo. Antes do primeiro gol, também houve três situações em que ele deixou o jogo continuar. Agora dá para dizer de novo: mau perdedor, tudo bem.”
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Blessin lamenta a escolha das palavras
Na coletiva de imprensa após a partida, Blessin lamentou a escolha de suas palavras. “A declaração que fiz à DAZN não foi inteligente. Foi algo que aconteceu no calor do momento, é preciso admitir”, disse ele: “Há muito em jogo aqui”.
FC St. Pauli: os próximos jogos
Domingo, 5 de abril, 15h30
Union Berlin (F)
Sábado, 11 de abril, 18h30
FC Bayern de Munique (C)
Sexta-feira, 17 de abril, 20h30
1. FC Köln (C)
A definir
1. FC Heidenheim (F)
A definir
1. FSV Mainz 05 (C)