Após críticas contundentes ao árbitro: DFB condena técnico da Bundesliga a pesada multa

Após a derrota por 1 a 2 na luta contra o rebaixamento da Bundesliga, Blessin havia se irritado recentemente contra o SC Freiburg por causa do árbitro Florian Badstübner e, segundo a DFB, “questionado a imparcialidade dele”.

“Nosso time não jogou contra onze jogadores, mas contra doze, e esse décimo segundo era o árbitro”, disse Blessin, entre outras coisas, à DAZN: “Foram muitas pequenas coisas. Quando um árbitro me dá um cartão amarelo e sorri de forma realmente sarcástica, acho isso desrespeitoso. Mesmo que eu esteja emocionado em campo. Antes do primeiro gol, também houve três situações em que ele deixou o jogo continuar. Agora dá para dizer de novo: mau perdedor, tudo bem.”