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Pedro Augusto Dias

Após anunciar Arthur, Santos aguarda liberação de Rodinei e Emerson Palmieri

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Laterais têm acertos encaminhados e podem reforçar o elenco de Cuca nesta semana

O Santos começou a semana com um reforço confirmado e dois negócios em fase final. O volante Arthur foi anunciado nesta segunda-feira (31) e já integra o planejamento do técnico Cuca para o restante da temporada, enquanto Rodinei e Emerson Palmieri aguardam a liberação de seus respectivos clubes para serem oficializados pelo Peixe.

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    As negociações

    Arthur assinou contrato com o Santos até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O jogador foi o primeiro nome confirmado pelo clube após o fim do transfer ban, que impedia o registro de novos atletas.

    A diretoria santista também avançou nas negociações por Rodinei e Emerson Palmieri. Os dois jogadores já têm acordo encaminhado com o clube, mas ainda precisam resolver suas situações contratuais.

    A intenção do Santos é contar com os dois sem precisar pagar taxas de transferência. Rodinei, de 34 anos, tem vínculo com o Olympiacos, da Grécia, até junho de 2027, mas negocia a rescisão para poder se transferir ao futebol brasileiro.

    Emerson Palmieri, por sua vez, tem 32 anos e pertence ao Olympique de Marselha. O contrato do lateral-esquerdo com o clube francês é válido até julho de 2027, e a expectativa é de que consiga a liberação nos próximos dias.

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  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cuca de olho nos negócios

    Apesar da movimentação da diretoria, Cuca evitou confirmar a chegada dos laterais. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, no último domingo, o treinador elogiou Arthur, mas preferiu não comentar os nomes que ainda estão em negociação.

    "O Arthur é um grande jogador, todos conhecem, dinâmica, dá jogo. Vem nos ajudar muito. Os outros eu não sei, não posso falar de especulação. Aí é com a diretoria."

    O treinador também destacou a necessidade de fortalecer o elenco, mas afirmou que mantém a confiança nos jogadores que já estão à disposição.

    "Tomara que a gente consiga reforçar nosso elenco. Mas vou valorizar os que tenho aqui. São eles que podem quarta-feira fazer um bom jogo para nós."

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