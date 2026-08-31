Após anunciar Arthur, Santos aguarda liberação de Rodinei e Emerson Palmieri

Arthur assinou contrato com o Santos até o fim de 2026, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. O jogador foi o primeiro nome confirmado pelo clube após o fim do transfer ban, que impedia o registro de novos atletas.

A diretoria santista também avançou nas negociações por Rodinei e Emerson Palmieri. Os dois jogadores já têm acordo encaminhado com o clube, mas ainda precisam resolver suas situações contratuais.

A intenção do Santos é contar com os dois sem precisar pagar taxas de transferência. Rodinei, de 34 anos, tem vínculo com o Olympiacos, da Grécia, até junho de 2027, mas negocia a rescisão para poder se transferir ao futebol brasileiro.

Emerson Palmieri, por sua vez, tem 32 anos e pertence ao Olympique de Marselha. O contrato do lateral-esquerdo com o clube francês é válido até julho de 2027, e a expectativa é de que consiga a liberação nos próximos dias.