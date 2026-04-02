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Após a expulsão decisiva... Bastoni relembra a transferência de Suárez para o Barcelona

Mercado da bola
Bósnia e Herzegovina x Itália
Bósnia e Herzegovina
Itália
Eliminatórias Europeias
A. Bastoni
L. Suarez
Bósnia e Herzegovina
Itália
Uruguai

Será que o Barcelona está caminhando para uma negociação com Bastoni semelhante ao que aconteceu com Suárez?

O italiano Alessandro Bastoni, zagueiro do Inter de Milão, é considerado o principal alvo para reforçar a defesa do Barcelona na próxima janela de transferências de verão.

Essa negociação passou de “quase impossível” para “provável” devido à queda repentina de sua popularidade em seu país natal, a Itália.

O Barcelona tenta reforçar seu elenco com várias contratações na próxima temporada, especialmente na defesa, para continuar competindo por todos os títulos nacionais e europeus.

  • AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    Críticas contundentes

    Bastoni tem sido alvo de críticas severas na Itália nos últimos dois meses, devido a dois incidentes que o colocaram no centro da controvérsia.

    Em meados de fevereiro, Bastoni enfrentou uma onda de reprovação por seu papel decisivo (simulação) na expulsão de Pierre Kalulu, jogador da Juventus, em uma partida contra a Juventus.

    No último dia de março, a comunidade futebolística italiana, enfurecida, atribuiu a ele a principal responsabilidade pelo fracasso da seleção italiana em se classificar para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva, após sua expulsão no primeiro tempo da partida decisiva contra a Bósnia.

    A seleção italiana estava vencendo por 1 a 0 em solo bósnio, antes de Bastoni ser expulso com um cartão vermelho direto, o que complicou a situação da Azzurra no confronto que terminou a favor dos anfitriões nos pênaltis.

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  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - La LigaGetty Images Sport

    Bastoni se parece com Suárez

    A queda do zagueiro de 26 anos na Série A, onde por muito tempo foi considerado o melhor defensor, lembra bastante a experiência de Luis Suárez na Inglaterra após a “mordida” que deu em Giorgio Chiellini durante a partida entre Itália e Uruguai na Copa do Mundo de 2014.

    Em pouco tempo, o atacante uruguaio do Liverpool passou de astro intocável da Premier League a jogador na lista de transferências, um cenário que o Barcelona aproveitou para fechar o negócio.

    Antes da “mordida” mais famosa da história do futebol moderno, a transferência de Suárez parecia mais próxima do Real Madrid do que do Barcelona, segundo o jornal “Mundo Deportivo”.

    Leia também: O desastre da Itália se transforma em um presente para o Barcelona


  • FBL-WC2014-QUALIFIERS-URU-PARAFP

    Os bastidores da negociação de Suárez

    O jornal “Mundo Deportivo” relembrou os bastidores da negociação envolvendo Suárez, cujos acontecimentos tiveram início na terça-feira, 24 de junho de 2014, quando a seleção do Uruguai enfrentava a Itália na Copa do Mundo no Brasil.

    Pouco antes do fim da partida, o atacante uruguaio colidiu com o zagueiro italiano Chiellini e o mordeu.

    O escândalo que se seguiu foi tão grave que a Fifa puniu Suárez rapidamente com uma suspensão de nove partidas, além de afastá-lo de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro meses.

    Apenas três dias depois, a mesma mídia de Madri, que passou meses promovendo a transferência de Suárez de Anfield para o Bernabéu, justificou o cancelamento da negociação alegando a cirurgia no menisco da joelho direito, à qual o jogador uruguaio foi submetido em 22 de maio, e que não o impediu, por exemplo, de participar da Copa do Mundo um mês depois.

    Naquela época, o Barcelona já vinha envidando esforços intensos para contratar Luis Suárez, jogador do Liverpool, que dividiu o prêmio da Chuteira de Ouro com Cristiano Ronaldo na temporada 2013-2014 graças aos seus 31 gols, e que marcou 83 gols em 133 partidas com os Reds entre 2011 e 2014.

    Nem a mordida nem a suspensão alteraram o plano: o Barcelona decidiu esperar por Luis Suárez e deixou isso claro para ele, ao contrário do Real Madrid.

    Em fevereiro de 2024, o próprio jogador relembrou essa surpresa em Miami durante o programa “La Mesa”, e o atacante uruguaio explicou: “Antes da Copa do Mundo de 2014, o Real Madrid queria me contratar, e tudo estava indo bem. Eles estavam pensando em vender Karim Benzema para o Arsenal; tudo estava acertado”.

    Rapidamente, sua imagem de “bad boy” entre os torcedores britânicos mudou a postura do Liverpool, que renovou o contrato de seu craque em dezembro de 2013 até 2018 e que, informalmente, pedia mais de 100 milhões de euros antes do verão de 2014, quando soube do interesse do Real Madrid.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-BETISAFP

    Menos do que Coutinho

    Em 11 de julho de 2014, 17 dias após o incidente da “mordida”, o Barcelona anunciou a contratação de Luis Suárez por 81 milhões de euros.

    Para avaliar a “queda” no valor da transação, que ainda é considerável, basta lembrar o que o Barcelona pagou ao mesmo clube, três anos e meio depois, para contratar o meia-atacante brasileiro Philippe Coutinho: 120 milhões de euros em valor fixo e 40 milhões de euros em adicionais.

    Em 16 de julho, o Barcelona apresentou Suárez oficialmente, que jogou até 2020, marcando 198 gols em 283 partidas.