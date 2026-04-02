Após a expulsão decisiva... Bastoni relembra a transferência de Suárez para o Barcelona

O jornal “Mundo Deportivo” relembrou os bastidores da negociação envolvendo Suárez, cujos acontecimentos tiveram início na terça-feira, 24 de junho de 2014, quando a seleção do Uruguai enfrentava a Itália na Copa do Mundo no Brasil.

Pouco antes do fim da partida, o atacante uruguaio colidiu com o zagueiro italiano Chiellini e o mordeu.

O escândalo que se seguiu foi tão grave que a Fifa puniu Suárez rapidamente com uma suspensão de nove partidas, além de afastá-lo de todas as atividades relacionadas ao futebol por quatro meses.

Apenas três dias depois, a mesma mídia de Madri, que passou meses promovendo a transferência de Suárez de Anfield para o Bernabéu, justificou o cancelamento da negociação alegando a cirurgia no menisco da joelho direito, à qual o jogador uruguaio foi submetido em 22 de maio, e que não o impediu, por exemplo, de participar da Copa do Mundo um mês depois.

Naquela época, o Barcelona já vinha envidando esforços intensos para contratar Luis Suárez, jogador do Liverpool, que dividiu o prêmio da Chuteira de Ouro com Cristiano Ronaldo na temporada 2013-2014 graças aos seus 31 gols, e que marcou 83 gols em 133 partidas com os Reds entre 2011 e 2014.

Nem a mordida nem a suspensão alteraram o plano: o Barcelona decidiu esperar por Luis Suárez e deixou isso claro para ele, ao contrário do Real Madrid.

Em fevereiro de 2024, o próprio jogador relembrou essa surpresa em Miami durante o programa “La Mesa”, e o atacante uruguaio explicou: “Antes da Copa do Mundo de 2014, o Real Madrid queria me contratar, e tudo estava indo bem. Eles estavam pensando em vender Karim Benzema para o Arsenal; tudo estava acertado”.

Rapidamente, sua imagem de “bad boy” entre os torcedores britânicos mudou a postura do Liverpool, que renovou o contrato de seu craque em dezembro de 2013 até 2018 e que, informalmente, pedia mais de 100 milhões de euros antes do verão de 2014, quando soube do interesse do Real Madrid.