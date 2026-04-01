Após a crise do jogo contra o Egito... Será que a Espanha perderá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030?

Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira revelou que a candidatura da Espanha para sediar a Copa do Mundo de 2030, em parceria com o Marrocos e Portugal, bem como a sede da final, foi afetada após o impasse com o Egito.

A Espanha empatou ontem sem gols com o Egito, no amistoso realizado como parte da preparação para a Copa do Mundo.

No entanto, a partida foi marcada por gritos ofensivos contra o Islã, o que provocou uma grande crise. A Federação Espanhola condenou o ocorrido, assim como a Federação Egípcia e Lamine Yamal, jogador do Barcelona.

A polícia da Catalunha abriu uma investigação sobre o caso, para apurar as circunstâncias dos gritos ofensivos, que provocaram amplas reações em todo o mundo.

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