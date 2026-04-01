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Após a crise do jogo contra o Egito... Será que a Espanha perderá a honra de sediar a final da Copa do Mundo de 2030?

Espanha x Egito
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As ofensas ao Islã provocaram reações em todo o mundo

 Uma reportagem divulgada nesta quarta-feira revelou que a candidatura da Espanha para sediar a Copa do Mundo de 2030, em parceria com o Marrocos e Portugal, bem como a sede da final, foi afetada após o impasse com o Egito.

A Espanha empatou ontem sem gols com o Egito, no amistoso realizado como parte da preparação para a Copa do Mundo.

No entanto, a partida foi marcada por gritos ofensivos contra o Islã, o que provocou uma grande crise. A Federação Espanhola condenou o ocorrido, assim como a Federação Egípcia e Lamine Yamal, jogador do Barcelona.

A polícia da Catalunha abriu uma investigação sobre o caso, para apurar as circunstâncias dos gritos ofensivos, que provocaram amplas reações em todo o mundo.

 (Leia também)... De La Fuente explode de raiva após o jogo contra o Egito... e comenta os gritos hostis ao Islã

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Um duro golpe para a Espanha

     O jornal “AS” afirmou que o que aconteceu na noite de terça-feira em Cornellá é lamentável sob todos os aspectos, acrescentando que se trata de um duro golpe para a Espanha, especialmente para o futebol espanhol, em sua tentativa de sediar a Copa do Mundo daqui a quatro anos.

    Este incidente volta a levantar questões fundamentais sobre o combate ao racismo, algo que Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, já havia defendido há duas temporadas.

     A imagem fala por si só, e desta vez a desculpa de que se tratava de dois ou três desordeiros já não é aceitável... Havia centenas de pessoas entoando gritos inadequados, discriminatórios e extremamente ofensivos.

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  • Confiança da Espanha em sediar a final da Copa do Mundo

    A Federação Espanhola de Futebol manifestou, nas horas que antecederam a partida, sua confiança de que a final da Copa do Mundo seria disputada na Espanha.

     Nada mudou, mas é certo que os lamentáveis acontecimentos em Cornellà são prejudiciais, assim como as cenas de racismo observadas nas arquibancadas do estádio da Benfica durante a partida do Real Madrid e o que ocorreu na final da Copa Africana das Nações, realizada no Marrocos.

     A Federação Internacional de Futebol (FIFA) elogia a resposta da Federação Espanhola, que cumpriu os procedimentos estabelecidos ao informar o árbitro sobre o ocorrido e ao intervir por escrito e verbalmente sobre os danos causados.

    O próprio Rafael Luzán, presidente da Federação Espanhola, se pronunciou após a partida, condenando os gritos racistas.

     Antes de sua aparição, ele havia se desculpado com o embaixador egípcio na Espanha e com os dirigentes da Federação Egípcia de Futebol, e os funcionários da Federação agiram imediatamente após os primeiros gritos contra Pedro Sánchez, seguidos pelos gritos racistas.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    A possível sanção contra a Espanha

    O árbitro foi informado do ocorrido e decidiu dar continuidade à partida sem aplicar o protocolo antirracismo, pois considerou que não havia justificativa para tal e que a melhor linha de ação para todas as partes envolvidas era prosseguir com a partida conforme planejado.

    A Espanha continua a contar com a total confiança da FIFA, que agirá em conformidade com o relatório do árbitro sobre a possível punição, a qual não ultrapassará, em hipótese alguma, uma multa financeira ou o fechamento parcial do estádio em uma partida futura, mas não terá quaisquer consequências para a Copa do Mundo e a final, cujo palco continua sendo o Estádio Bernabéu.