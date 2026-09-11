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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude

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Apagando o incêndio no Bernabéu: Vinícius entre o fogo das arquibancadas e a proteção de Mourinho

Especiais e Opinião
Vinicius Junior
J. Mourinho
Real Madrid x Rayo Vallecano
Real Madrid
Rayo Vallecano
La Liga
B. Diaz
K. Mbappe
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Espanha
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O Special One aceita o desafio!

As vaias no estádio Santiago Bernabéu deixaram de ser um simples momento passageiro que se supera com o apito final, depois que a questão de Vinícius Júnior se transformou em um verdadeiro teste para a relação do astro brasileiro com a torcida do Real Madrid, e para a capacidade de José Mourinho de proteger uma de suas armas mais importantes em seu novo projeto.

No momento em que o Real Madrid disputava uma grande noite europeia diante da Inter, e precisava de todas as suas estrelas para atravessar com segurança um confronto pesado, Vinícius se viu diante de outro adversário, vindo das arquibancadas.

E apesar de o brasileiro ter feito uma de suas partidas mais comprometidas com as obrigações coletivas, chegando a nove recuperações de bola, parte da torcida do Bernabéu optou por vaiá-lo, e alguns torcedores começaram a atacá-lo desde os primeiros momentos da partida.

Mas a mensagem que vem de dentro do Real Madrid parece clara: Mourinho não pensa em recuar, a diretoria do clube não está disposta a abrir mão do jogador, e o vestiário não enxerga Vinícius como uma crise que precisa ser eliminada. Muito pelo contrário, parece que o clube decidiu enfrentar a tempestade em vez de se render a ela.

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  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    Mourinho ergue a bandeira do desafio

    Em meio ao clima tenso em torno de Vinícius, o posicionamento de José Mourinho foi decisivo. O treinador português não considera que o jogador tenha perdido seu espaço dentro da equipe; pelo contrário, acredita que o momento pelo qual passa atualmente pode ser superado com a continuidade em campo, a conquista de confiança e a recuperação da condição física e técnica que o tornaram um dos jogadores mais perigosos do mundo.

    Mourinho valoriza de forma especial a transformação ocorrida em Vinícius desde o início da temporada, mesmo que o lado ofensivo ainda não tenha atingido o nível esperado dele. O brasileiro tem se mostrado mais comprometido com o trabalho defensivo, contribui mais para ajudar os companheiros e apresenta um esforço coletivo que não estava presente da mesma maneira nas duas temporadas passadas.

    E é exatamente isso que faz Mourinho manter a aposta nele. O treinador português não quer tratar Vinícius como um jogador que deve ser punido sempre que seu rendimento ofensivo cai; ao contrário, entende que a melhor forma de trazê-lo de volta ao seu auge é conceder-lhe minutos em campo e o espaço necessário para recuperar a confiança.

    Por essa razão, o plano é claro: Vinícius começará como titular diante do Rayo Vallecano. Mourinho não quer entrar no jogo dos cálculos e não deseja dar aos críticos uma vitória precoce ao afastar o jogador da escalação titular. Para ele, Vinícius continua sendo uma das peças mais importantes do projeto e terá uma nova oportunidade dentro de campo para provar isso.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Uma noite que revelou a outra face de Vinícius

    O paradoxo é que as vaias vieram justamente na partida em que Vinícius apresentou uma imagem completamente diferente do jogador que vem sendo criticado por seu rendimento ofensivo.

    É verdade que o brasileiro não esteve em seu melhor momento diante do gol, e não apresentou aqueles toques mágicos aos quais a torcida do Real Madrid está acostumada, mas ele esteve fortemente presente no aspecto coletivo, e ofereceu um esforço defensivo notável.

    O número de recuperações de bola chegou a nove vezes, um indicador claro do volume de trabalho que ele exerceu para ajudar a equipe. Mas uma parcela da torcida do Bernabéu não enxergou esses detalhes da mesma forma, e continuou dirigindo vaias ao jogador em mais de uma ocasião.

    Segundo o que noticiou o jornal espanhol "AS", alguns torcedores foram além disso, e continuaram atacando Vinícius desde o início da partida, apesar da importância do confronto e da força do adversário.

    E aqui surgiu um problema maior do que a simples queda de rendimento de um jogador. Vinícius não é um jogador comum no Real Madrid, mas sim um dos principais astros da equipe ao longo dos últimos anos, e por isso a maneira como parte da torcida o trata passou a ser motivo de preocupação dentro do clube.

  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP

    "Estou preocupado com o Vini": o vestiário se movimenta

    A crise não ficou restrita às arquibancadas. Após o fim do confronto com a Inter, o clima de insatisfação com o tratamento dado a Vinícius chegou ao vestiário, onde vários jogadores sentiram que o companheiro estava sendo submetido a uma pressão injusta.

    Segundo a reportagem, um dos jogadores de maior peso dentro do vestiário procurou Mourinho após a partida e transmitiu a ele sua preocupação com o que vinha acontecendo com o brasileiro, considerando que aquilo a que ele estava sendo exposto não condizia com o que havia oferecido ao clube ao longo dos últimos anos.

    A mensagem que chegou ao treinador foi clara: era preciso ajudar Vinícius a recuperar sua felicidade e sua autoconfiança.

    Esse momento reflete a importância do jogador dentro do grupo e também revela que a questão já não está ligada apenas a números, gols e passes decisivos, mas passou a estar relacionada ao estado psicológico do atleta e ao quanto ele se sente apoiado dentro do clube.

    E Mourinho, de acordo com as informações, concorda com essa avaliação. O treinador entende que Vinícius precisa, antes de tudo, sentir que ainda é um jogador fundamental no projeto do Real Madrid, e que sua posição dentro do time não está em discussão por causa de um período de queda de rendimento.

    O plano traçado por Mourinho parece simples, mas carrega uma boa dose de risco: jogar, depois jogar e, então, jogar ainda mais. O treinador português acredita que Vinícius voltará à sua melhor versão assim que acumular minutos e recuperar o ritmo de jogo.

    E há uma razão lógica por trás dessa convicção. Vinícius, em sua melhor forma, é um jogador capaz de mudar uma partida em um único lance. Sua força nos duelos individuais, sua velocidade, sua capacidade de infiltração nos espaços e o modo como obriga os defensores a recuar são fatores que fazem de sua presença em campo uma ameaça constante para qualquer adversário.

    Por isso, deixá-lo de fora por causa de uma queda temporária na eficiência ofensiva poderia produzir o efeito contrário. Mourinho quer devolver o jogador à sua zona de confiança, e não empurrá-lo para mais dúvidas. É daí que vem a importância do confronto com o Rayo Vallecano.

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  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    O apoio do clube não se limita a Mourinho

    A decisão de Mourinho não se limita apenas a escalar Vinícius, mas se estende à manutenção da confiança na parceria ofensiva entre ele e Kylian Mbappé. A dupla vai comandar o ataque do Real Madrid diante do Rayo, em uma mensagem clara de que o treinador não vê problema na presença de Vinícius ao lado do astro francês.

    No meio-campo, o Real Madrid também recupera alguns elementos que estiveram ausentes no confronto contra a Inter, com destaque para Arda Güler e Bernardo Silva após o fim da suspensão, além do retorno de Aurélien Tchouaméni e da volta de Thiago Pitarch à disponibilidade.

    Essas opções dão a Mourinho maior espaço para manobrar, mas ao mesmo tempo significam que Vinícius não será obrigado a carregar a equipe sozinho. O que se pede dele é simplesmente que recupere sua influência.

    E se a postura de Mourinho é clara, a diretoria do Real Madrid transmite a mesma mensagem. O clube não vê na renovação do contrato de Vinícius até 2032 uma decisão passageira ou uma cortesia ao jogador, mas a considera uma declaração explícita de confiança em suas capacidades e em seu futuro.

    O jogador tem 26 anos, e ainda tem pela frente longos anos nos mais altos níveis do futebol, além disso a diretoria do Real Madrid sabe muito bem a dimensão do valor que Vinícius pode representar quando está em sua melhor forma.

    Por isso o clube não quer permitir que um período de queda de rendimento ou algumas vaias se transformem em uma crise maior. A mensagem que chega ao jogador vinda do topo da hierarquia do clube é clara: você é parte fundamental do futuro.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bernabéu diante de um novo teste

    Agora, a bola passa para o campo da torcida do Real Madrid. O confronto contra o Rayo Vallecano não será apenas mais um jogo na tabela do campeonato, mas sim um verdadeiro teste da reação das arquibancadas em relação a Vinícius.

    As vaias continuarão? A torcida dará ao jogador a chance de recuperar seu nível? Ou será que o primeiro gol, o drible bem-sucedido ou o passe decisivo serão suficientes para mudar o humor geral?

    Todas essas perguntas encontrarão suas respostas dentro de campo, e, para Mourinho, a solução não é complicada: Vinícius precisa jogar.

    O técnico português não quer lidar com a crise com a lógica da fuga, mas sim com a lógica do enfrentamento. Ele quer que o jogador responda dentro de campo, que a torcida veja o que ele pode oferecer quando recuperar sua confiança, e que a equipe inteira o ajude a superar essa fase.

  • Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Vinícius diante da batalha para reconquistar o trono

    Talvez este seja um dos períodos mais delicados da trajetória de Vinicius com o Real Madrid.

    O jogador que, ao longo dos últimos anos, se transformou de uma jovem promessa muito criticada em uma estrela decisiva e influente, encontra-se agora obrigado a travar uma nova batalha, mas desta vez não é apenas contra os defensores, e sim contra as dúvidas, as pressões e as expectativas de uma torcida acostumada a ver dele o impossível.

    Ainda assim, todos os elementos essenciais de que o jogador precisa para retornar continuam presentes. "O técnico confia nele, o clube o apoia, o vestiário está ao seu lado, e a torcida, mesmo que parte dela esteja irritada no momento, sabe muito bem o que Vinicius é capaz de oferecer quando está em plena concentração e confiança".

    Por isso, a verdadeira batalha começa agora. Mourinho escolheu um caminho claro: nada de exclusão, nada de recuo, nada de ceder às pressões. Vinicius estará em campo, e ao seu lado estarão outros dez jogadores.

    Quanto à missão, ela consiste em ele mesmo reformular a relação com o Bernabéu, transformar as vaias em aplausos, as dúvidas em confiança e a pressão em combustível para um novo recomeço.

    O técnico português não quer apenas proteger Vinicius da irritação, mas sim recuperar o jogador que, até pouco tempo atrás, era um dos mais incômodos do mundo para as defesas dos adversários.

    E, diante do Rayo Vallecano, começa a nova tentativa. "Vinicius e outros dez: essa é a mensagem clara de Mourinho — o astro brasileiro ainda está no coração do projeto do Real Madrid".

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