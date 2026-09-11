As vaias no estádio Santiago Bernabéu deixaram de ser um simples momento passageiro que se supera com o apito final, depois que a questão de Vinícius Júnior se transformou em um verdadeiro teste para a relação do astro brasileiro com a torcida do Real Madrid, e para a capacidade de José Mourinho de proteger uma de suas armas mais importantes em seu novo projeto.

No momento em que o Real Madrid disputava uma grande noite europeia diante da Inter, e precisava de todas as suas estrelas para atravessar com segurança um confronto pesado, Vinícius se viu diante de outro adversário, vindo das arquibancadas.

E apesar de o brasileiro ter feito uma de suas partidas mais comprometidas com as obrigações coletivas, chegando a nove recuperações de bola, parte da torcida do Bernabéu optou por vaiá-lo, e alguns torcedores começaram a atacá-lo desde os primeiros momentos da partida.

Mas a mensagem que vem de dentro do Real Madrid parece clara: Mourinho não pensa em recuar, a diretoria do clube não está disposta a abrir mão do jogador, e o vestiário não enxerga Vinícius como uma crise que precisa ser eliminada. Muito pelo contrário, parece que o clube decidiu enfrentar a tempestade em vez de se render a ela.

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