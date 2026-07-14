Ao contrário da Copa do Mundo do Catar... a edição de 2026 não compensará as perdas do Real

O Real Madrid se prepara para receber 2,3 milhões de euros pela participação de seus jogadores da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, mas esse valor está muito aquém das receitas que o clube costuma obter com suas turnês de verão.

O Real Madrid ainda conta com cinco jogadores que disputam a Copa do Mundo: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté e Jude Bellingham.

O torneio contou com um desempenho notável dos representantes do clube real, que marcaram um número recorde de gols e conquistaram um grande número de prêmios de melhor jogador da partida, o que também renderá ao Real Madrid uma pequena recompensa financeira.

De acordo com o jornal “AS”, o Real Madrid receberá 2,3 milhões de euros por meio do programa de compensação da FIFA aos clubes.

No entanto, esse valor compensa apenas uma pequena parte dos recursos que o Real Madrid perderá por não realizar sua tradicional turnê de verão neste ano.

A FIFA indeniza os clubes pelo número de dias em que o jogador está registrado no clube durante sua participação na Copa do Mundo. Por isso, Domfris, por exemplo, não renderá nenhum valor ao Real Madrid, pois não estava registrado no elenco do clube durante o período de cálculo da indenização.

Por exemplo, Arda Güler, que foi eliminado do torneio com a seleção turca ainda na fase de grupos, renderá ao Real Madrid 165 mil dólares, enquanto cada jogador que chegar à final renderá ao clube 285 mil dólares.