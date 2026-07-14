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Ao contrário da Copa do Mundo do Catar... a edição de 2026 não compensará as perdas do Real

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O Real Madrid se prepara para receber 2,3 milhões de euros pela participação de seus jogadores da seleção nacional na Copa do Mundo de 2026, mas esse valor está muito aquém das receitas que o clube costuma obter com suas turnês de verão.

O Real Madrid ainda conta com cinco jogadores que disputam a Copa do Mundo: Marc Cucurella, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Ibrahima Konaté e Jude Bellingham.

O torneio contou com um desempenho notável dos representantes do clube real, que marcaram um número recorde de gols e conquistaram um grande número de prêmios de melhor jogador da partida, o que também renderá ao Real Madrid uma pequena recompensa financeira.

De acordo com o jornal “AS”, o Real Madrid receberá 2,3 milhões de euros por meio do programa de compensação da FIFA aos clubes. 

No entanto, esse valor compensa apenas uma pequena parte dos recursos que o Real Madrid perderá por não realizar sua tradicional turnê de verão neste ano.

A FIFA indeniza os clubes pelo número de dias em que o jogador está registrado no clube durante sua participação na Copa do Mundo. Por isso, Domfris, por exemplo, não renderá nenhum valor ao Real Madrid, pois não estava registrado no elenco do clube durante o período de cálculo da indenização.

Por exemplo, Arda Güler, que foi eliminado do torneio com a seleção turca ainda na fase de grupos, renderá ao Real Madrid 165 mil dólares, enquanto cada jogador que chegar à final renderá ao clube 285 mil dólares.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    No total, a FIFA destina 250 milhões de dólares aos clubes pela participação de seus jogadores na fase final da Copa do Mundo, além de 100 milhões de dólares pela participação dos jogadores nas eliminatórias para o torneio.

    Apesar disso, o valor que o Real Madrid receberá será menor do que o que recebeu após a Copa do Mundo do Catar de 2022, quando a FIFA concedeu ao ao clube 3,8 milhões de dólares (cerca de 3,57 milhões de euros, de acordo com a cotação da época), por um torneio que durou apenas 29 dias — ou seja, cerca de 10 dias a menos do que a edição atual, ampliada para 48 seleções.

    No entanto, esses números ainda estão muito aquém das receitas que o Real Madrid obteve no verão passado com sua participação na Copa do Mundo de Clubes ou com suas turnês de verão nos Estados Unidos.

    O time não conseguiu realizar, neste verão, sua tradicional turnê preparatória devido ao impacto da Copa do Mundo no calendário da temporada.

    A participação do Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes no ano passado rendeu ao clube 71,6 milhões de euros, segundo os cálculos oficiais do clube, enquanto as receitas de sua turnê de verão nos Estados Unidos em 2024 chegaram a cerca de 15 milhões de euros, conforme revelaram os dados financeiros do clube.

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