Pirlo parecia prestes a assumir o comando da seleção nacional, mas o ex-meio-campista confirmou oficialmente que não está mais na disputa pelo cargo. O impasse decorre de um conflito de interesses envolvendo sua parceria comercial com uma empresa de apostas, situação que Pirlo abordou com grande frustração.

Ele continuou em um comunicado: “Nos últimos dias, assisti com grande amargura ao desenrolar do debate sobre meu nome e a possibilidade de eu assumir o cargo de técnico da seleção italiana.

O campeão da Copa do Mundo de 2006 insistiu que não havia nenhum significado político por trás de sua parceria comercial com a empresa russa Fonbet e criticou as tentativas de retratá-la de outra forma. “Atribuir significado político a essa colaboração significa atribuir-me convicções que nunca expressei e que não tenho. É lamentável que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou atribuindo ao meu nome motivos e intenções que nunca existiram.”