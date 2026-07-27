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Antonio Conte e Roberto Mancini voltam à disputa pelo cargo de técnico da seleção italiana, com Andrea Pirlo fora da disputa
A candidatura de Pirlo fracassa em meio a polêmicas
Pirlo parecia prestes a assumir o comando da seleção nacional, mas o ex-meio-campista confirmou oficialmente que não está mais na disputa pelo cargo. O impasse decorre de um conflito de interesses envolvendo sua parceria comercial com uma empresa de apostas, situação que Pirlo abordou com grande frustração.
Ele continuou em um comunicado: “Nos últimos dias, assisti com grande amargura ao desenrolar do debate sobre meu nome e a possibilidade de eu assumir o cargo de técnico da seleção italiana.
O campeão da Copa do Mundo de 2006 insistiu que não havia nenhum significado político por trás de sua parceria comercial com a empresa russa Fonbet e criticou as tentativas de retratá-la de outra forma. “Atribuir significado político a essa colaboração significa atribuir-me convicções que nunca expressei e que não tenho. É lamentável que uma decisão baseada em critérios esportivos tenha sido rapidamente arrastada para um debate público que acabou atribuindo ao meu nome motivos e intenções que nunca existiram.”
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Mancini e Conte lideram a disputa nas primárias
Com a saída de Pirlo, o presidente da FIGC, Giovanni Malagò, estaria de olho em nomes mais experientes, com Mancini na pole position, à frente de Conte, para retornar ao banco de reservas — segundo o Tutto Sport.
Mancini, que mantém uma amizade de longa data com Malagò, estaria aberto a um retorno, apesar de ter deixado o cargo anteriormente para assumir funções na Arábia Saudita e no Catar.
Conte continua sendo uma escolha popular entre o público italiano e os dirigentes da liga, que o veem como o candidato ideal para reconstruir o elenco. Embora ainda não tenha sido formalmente contatado, sua passagem anterior, entre 2014 e 2016, continua sendo muito bem vista. As exigências financeiras do ex-técnico do Inter e do Chelsea seriam mais altas — ele ganhava anteriormente mais de € 4 milhões por ano —, mas os patrocinadores poderiam cobrir essa diferença.
Maldini e Leonardo renunciam aos cargos na FIGC
A mudança de rumo em direção a Mancini e Conte causou uma grande divisão interna na federação. Paolo Maldini e Leonardo, que tiveram papel fundamental na pressão pela nomeação de Pirlo, decidiram deixar seus respectivos cargos de diretor técnico e consultor especial.
Relatos indicam que a dupla sentiu que não recebeu a autonomia total que lhes havia sido prometida quando ingressaram no projeto, há apenas 16 dias.
A renúncia das duas lendas do AC Milan sugere que uma reformulação total da hierarquia esportiva da federação está iminente. Embora Malagò tivesse esperança de encontrar um meio-termo para mantê-los no projeto, a preferência deles por um técnico mais jovem e “visionário”, como Raffaele Palladino, entrou em conflito com a insistência do presidente em alguém com experiência comprovada.
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Opções alternativas caso as grandes marcas falhem
Caso os acordos com Mancini ou Conte não se concretizem, vários outros nomes estão sendo cogitados para preencher a vaga. Stefano Pioli é considerado uma alternativa flexível e pronta, especialmente devido ao seu histórico de sucesso com Maldini, embora a saída dos diretores torne sua nomeação menos certa. Outra opção interna é Silvio Baldini, que poderia ser promovido da seleção sub-21, embora continue sendo uma figura polêmica dentro da FIGC.
O tempo está se esgotando para a Itália, já que a decisão sobre o novo técnico deve ser finalizada nas próximas 48 horas. O fracasso em garantir nomes de peso como Pep Guardiola ou Carlo Ancelotti já reduziu significativamente o leque de opções.
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