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Antonie Griezmann GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Antoine Griezmann não se encaixa no Orlando City SC em campo — mas o time ainda precisa dele

A. Griezmann
Atlético de Madrid
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La Liga
Especiais e Opinião
Orlando City
França

O ex-capitão da França e lenda do Atlético de Madrid sempre foi apaixonado por esportes americanos. A mudança para o Orlando City não é a melhor opção, mas a transferência não tem a ver com futebol.

Antoine Griezmann chamou isso de “The Decision”. Se isso soa familiar aos fãs de basquete americanos, é porque deveria. Estávamos em 2018, e as especulações sobre o futuro de Griezmann no Atlético de Madrid eram intensas. Um dos melhores meias-atacantes do futebol mundial na época — recém-saído de uma conquista da Liga Europa —, ele, em teoria, tinha a liberdade de escolher qualquer clube.

Griezmann, sempre dado a dramatismos, anunciou seu próximo passo em um vídeo de 45 minutos que basicamente copiava o famoso programa da ESPN em que LeBron James anunciou que se mudaria para Miami em 2010.


LeBron foi embora. Mas Griezmann ficou. O fato de ele ter levado 45 minutos para fazer isso, após meses de especulação, não lhe rendeu novos fãs em Madri. Mas foi algo intencional. O nome do programa, a música dramática e a vibe geral eram uma cópia direta da programação que James apresentou oito anos antes.

Todo o fiasco foi emblemático da maneira como Griezmann idolatra os esportes americanos. Às vezes, parece que o francês gosta mais de basquete do que de futebol. Ele é, na verdade, um obcecado pelos Estados Unidos que não escondeu seu desejo de se transferir para a MLS. E no início desta semana, isso se tornou oficial. Griezmann assinou um contrato com o Orlando City que entra em vigor no final da temporada. A lenda francesa vai conseguir a transferência para os Estados Unidos que, na verdade, ele mesmo manifestou.

Em teoria, não é uma combinação muito sensata. O Orlando City está passando por dificuldades. Não há muita estrutura por aqui. Mas isso não importa realmente. Esta é uma união não de esportes, mas de celebridades. Griezmann poderia ter ido para qualquer lugar da MLS, na verdade, e o Orlando precisava de um impulso. Mesmo que não haja um caminho óbvio para vencer jogos de futebol aqui, ambos os lados têm a ganhar.

  • Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    O que Griezmann oferece

    A primeira coisa que é preciso reconhecer é que ele é um jogador de futebol maravilhoso que ainda tem muito a oferecer. Ele não é mais titular regular dos Rojiblancos, mas seus números continuam sendo bastante satisfatórios. Ele soma 17 participações em gols em todas as competições, apesar de ter sido titular em apenas 18 partidas. Para Diego Simeone, ele é titular em jogos importantes, mas, fora isso, talvez seja o substituto mais eficaz que a La Liga pode oferecer.

    Ele tem demonstrado, com relativa frequência, que ainda consegue se manter à altura dos melhores do mundo. Ele foi mágico na goleada de 5 a 2 sobre o Tottenham na Liga dos Campeões no início deste mês, liderando o ataque e aproveitando uma série implacável de erros dos Spurs. Ele também impressionou contra Barcelona, Real Madrid e Frankfurt.

    Além disso, ele é um verdadeiro líder e uma lenda do clube. Suas pernas já não lhe permitem acumular milhares de minutos, e ele se aposentou da seleção francesa. Mas ele ainda é um contribuidor fundamental para um clube de elite que é o favorito para conquistar a Copa del Rey e ainda pode chegar longe na Liga dos Campeões após avançar com facilidade para as quartas de final. É difícil pedir mais dele.

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  • Sam SurridgeGetty

    Uma foto retrô

    No entanto, Griezmann quebra o padrão dos jogadores designados que se transferiram recentemente para a MLS. Nos últimos anos, os times têm se afastado dos atacantes com altos salários que desejam se transferir para os Estados Unidos na fase final de suas carreiras. Essas estrelas são agora mais jovens, mais eficazes e, geralmente, contratadas de outras ligas. Anders Dreyer, do San Diego, e Sam Surridge, do Nashville SC, são os exemplos perfeitos dessa filosofia — jogadores de impacto que não estão no escalão mais alto do futebol europeu, mas que estão entrando no auge da carreira ou já estão no meio dela.

    Claro, há algumas exceções — Lionel Messi é a principal delas. Mas clubes inteligentes tendem a investir seu dinheiro em jogadores que garantidamente melhoram toda a equipe e não precisam ter suas pernas protegidas. Marco Reus, por exemplo, tem enfrentado dificuldades para causar impacto no LA Galaxy.

    Son-Heung Min e Thomas Muller encontraram seu lugar, é verdade, mas são encaixes táticos ideais em sistemas que já estão no nível mais alto. Além disso, ambos são atletas de elite, jovens ou eficazes o suficiente para oferecer um impulso extra. O mesmo vale para Timo Werner, que, na realidade, precisava de um lugar para jogar futebol após dois anos fora dos gramados.

  • FBL-ESP-LIGA-RAYO-ATLETICOAFP

    Orlando City — e a falta de visão

    Em Griezmann, temos um jogador que lembra mais os velhos tempos da MLS. Griezmann se assemelha mais a Steven Gerrard, Frank Lampard ou Andrea Pirlo do que a Werner. Ele já admitiu, no passado, que poderia ir para praticamente qualquer lugar nos Estados Unidos. E, embora o LAFC e o Inter Miami tenham supostamente demonstrado interesse em contratá-lo — antes de serem impedidos pelas restrições do teto salarial —, isso não parece tê-lo dissuadido.

    Para o Orlando, é uma contratação curiosa. Os Lions tiveram um início de temporada desastroso. Demitiram o técnico de longa data Oscar Pareja após apenas três jogos da campanha. Perderam seu melhor jogador, Alex Freeman, em uma transferência de grande repercussão para o Villarreal no final de janeiro. E, fora isso, não há muito com que se animar. Martin Ojeda e Marco Pasalic são jogadores designados funcionais, mas nenhum dos dois é uma verdadeira superestrela da liga. O elenco ao redor deles está cheio de lacunas. Na verdade, não dá a sensação de que o Orlando esteja a apenas um jogador de se tornar excelente.

    Sem Griezmann, esta é uma equipe da parte baixa da tabela na Conferência Leste, que terá uma batalha difícil pela frente para chegar aos playoffs. E o que, exatamente, Griezmann acrescenta aqui do ponto de vista futebolístico? Ele certamente se tornará um dos melhores jogadores da MLS. Se sua transferência for concluída logo após o fim da temporada europeia, ele provavelmente será incluído no All-Star Game. Dez contribuições para gols seriam ótimas. Mas, para o Orlando, não há garantias de que ele vá torná-los significativamente melhores como time.

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    Semelhante às grandes contratações anteriores do Orlando

    E os Lions já passaram por isso antes. Sua história recente com jogadores designados (DPs) é marcada por grandes gastos com nomes de peso — sem muita preocupação em saber se isso realmente melhoraria o time. Kaká foi uma aquisição grandiosa quando chegou, em 2015. Ele foi o primeiro jogador designado (DP) da história do clube e afirmou que sempre quis jogar nos Estados Unidos. Em três temporadas completas na MLS, Kaká nunca marcou mais do que nove gols, e o Orlando não chegou aos playoffs.

    Nani chegou um ano após a saída de Kaká. Menos aclamado, mas, presumivelmente, com um pouco mais de futebol pela frente, ele acrescentou um pouco mais ao time. O Orlando perdeu na final do torneio MLS is Back. Eles chegaram aos playoffs em sua segunda e terceira temporadas. Ele foi o artilheiro do time em 2019. Mas nunca foi uma contratação verdadeiramente impactante da maneira como outros clubes os utilizaram.

    Na verdade, o Orlando era muito mais eficaz quando administrava seu dinheiro com inteligência. Facundo Torres foi o exemplo perfeito. Ele foi uma contratação inteligente em 2022 e levou o The Lions à conquista da U.S. Open Cup em sua primeira temporada, antes de ser negociado com o Palmeiras por um bom valor dois anos depois.

  • griezmann(C)Getty Images

    Isso realmente importa?

    Griezmann, então, parece um retorno aos velhos tempos. No entanto, há uma sensação de que nada disso realmente importa. As contratações de jogadores-chave deveriam ser inteligentes, e esta quebra as convenções.

    Mas quem se importa? Ambas as partes precisam de algo com isso, e ambas vão conseguir. O Lions demitiu seu técnico e perdeu seu melhor jogador. Seus torcedores precisam de algo para se animar. Que tal um dos melhores jogadores da história recente para preencher essa lacuna? Griezmann vai levar isso a sério e, mesmo que sua contratação não garanta a “MLS Cup” este ano, ele vai vender mais algumas camisetas no curto prazo.

    E para Griezmann, essa é fácil. Ele sempre quis morar aqui — e com Miami, Los Angeles e Nova York fora de questão, isso parecia a segunda melhor opção natural. Há uma franquia da NBA em Orlando (o fato de eles não serem muito bons não importa). Griezmann não precisa ir tão longe para assistir a um jogo de futebol americano.

    Orlando provavelmente vai se classificar para os playoffs se Griezmann der um impulso ao time. Talvez um pouco de malícia com o teto salarial e a energia em torno de sua contratação possam convencer a diretoria a investir no ano que vem (seu contrato pode durar até três temporadas caso ele exerça uma opção em 2028).

    E o mais importante: Griezmann consegue a mudança para os Estados Unidos que sempre esteve por vir.