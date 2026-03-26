Antoine Griezmann não se encaixa no Orlando City SC em campo — mas o time ainda precisa dele

Antoine Griezmann chamou isso de “The Decision”. Se isso soa familiar aos fãs de basquete americanos, é porque deveria. Estávamos em 2018, e as especulações sobre o futuro de Griezmann no Atlético de Madrid eram intensas. Um dos melhores meias-atacantes do futebol mundial na época — recém-saído de uma conquista da Liga Europa —, ele, em teoria, tinha a liberdade de escolher qualquer clube.

Griezmann, sempre dado a dramatismos, anunciou seu próximo passo em um vídeo de 45 minutos que basicamente copiava o famoso programa da ESPN em que LeBron James anunciou que se mudaria para Miami em 2010.





LeBron foi embora. Mas Griezmann ficou. O fato de ele ter levado 45 minutos para fazer isso, após meses de especulação, não lhe rendeu novos fãs em Madri. Mas foi algo intencional. O nome do programa, a música dramática e a vibe geral eram uma cópia direta da programação que James apresentou oito anos antes.

Todo o fiasco foi emblemático da maneira como Griezmann idolatra os esportes americanos. Às vezes, parece que o francês gosta mais de basquete do que de futebol. Ele é, na verdade, um obcecado pelos Estados Unidos que não escondeu seu desejo de se transferir para a MLS. E no início desta semana, isso se tornou oficial. Griezmann assinou um contrato com o Orlando City que entra em vigor no final da temporada. A lenda francesa vai conseguir a transferência para os Estados Unidos que, na verdade, ele mesmo manifestou.

Em teoria, não é uma combinação muito sensata. O Orlando City está passando por dificuldades. Não há muita estrutura por aqui. Mas isso não importa realmente. Esta é uma união não de esportes, mas de celebridades. Griezmann poderia ter ido para qualquer lugar da MLS, na verdade, e o Orlando precisava de um impulso. Mesmo que não haja um caminho óbvio para vencer jogos de futebol aqui, ambos os lados têm a ganhar.