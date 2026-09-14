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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Anthony Gordon avisa aos rivais do Barcelona que seu ataque implacável será impossível de parar

A. Gordon
Barcelona
La Liga

Anthony Gordon fez um duro alerta aos rivais e insistiu que o Barcelona montou um elenco incrivelmente versátil, capaz de furar qualquer defesa adversária. O ponta inglês acredita que a enorme variedade de perfis ofensivos no clube tornará quase impossível para as equipes impedi-lo de marcar, enquanto mantém seu início sensacional na nova temporada.

  • Destravando defesas adversárias

    Gordon está aproveitando seus primeiros meses na Espanha, admirado com a flexibilidade tática que Hansi Flick implementou. Em entrevista à mídia do clube, Gordon alertou os adversários sobre as infinitas soluções ofensivas que o Barcelona possui.

    "Estou muito feliz, sabemos do que somos capazes. Acho que será muito difícil nos impedir de marcar", declarou Gordon. "Acho que a principal qualidade deste time é que encontramos uma solução em cada situação de jogo. Então, faça o que o outro time fizer, acho que podemos encontrar uma solução."

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Profundidade de elenco e variedade ofensiva

    Apesar de perder nomes importantes, Gordon acredita que as novas contratações formaram um grupo completo. "Eu sei que grandes jogadores como Ferran, Rashford ou Lewandowski saíram, mas bons jogadores também foram contratados. E agora realmente sentimos que somos um time", afirmou.

    "Temos características diferentes. Temos dois camisas 10, Fermin e Dani Olmo, completamente diferentes... Lamine pode jogar em qualquer posição, Raphinha é um perfil diferente. Karim e eu. Temos um par de meio-campistas centrais diferentes: podemos desmontar qualquer defesa. Como eu disse: os gols podem vir de qualquer lugar. Xavi Espart, o lateral-esquerdo, marcou outro dia. É muito mais perigoso ter um time assim."

  • Alta intensidade nas sessões de treino

    Gordon admitiu que a forma impressionante da equipe o surpreendeu. "Eu esperava vencer todos os jogos, mas talvez não marcando cinco gols, então tenho que dizer que não esperava isso. Se eu dissesse que esperava que fizéssemos cinco gols em tantos jogos, não seria verdade", confessou. Ele atribui esse desempenho à preparação diária.

    "Para mim, o treinamento prepara você para os jogos. Se você treina duro, o jogo fica muito mais fácil nas partidas porque você joga contra os melhores no treino e a intensidade está ali. Você tem que defender, você tem que atacar. Tudo o que isso implica. Depois o jogo chega e o time contra o qual você joga não tem esse nível de jogadores."

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  • Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Qual é o próximo passo do Barcelona?

    Na liderança de La Liga, com 15 pontos em cinco vitórias, o Barcelona enfrenta Racing e Sevilla na sequência. Gordon destacou que a mentalidade da equipe precisa seguir afiada: "É importante não olhar muito à frente. Agora temos dois jogos difíceis antes da pausa e precisamos focar no primeiro. É por isso que acho que temos sido bem-sucedidos até aqui, porque não temos sido complacentes: temos sido implacáveis, temos dominado. E precisamos continuar assim."

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