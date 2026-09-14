Gordon está aproveitando seus primeiros meses na Espanha, admirado com a flexibilidade tática que Hansi Flick implementou. Em entrevista à mídia do clube, Gordon alertou os adversários sobre as infinitas soluções ofensivas que o Barcelona possui.

"Estou muito feliz, sabemos do que somos capazes. Acho que será muito difícil nos impedir de marcar", declarou Gordon. "Acho que a principal qualidade deste time é que encontramos uma solução em cada situação de jogo. Então, faça o que o outro time fizer, acho que podemos encontrar uma solução."