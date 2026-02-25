Getty
Andre Onana está determinado a recuperar o posto de titular do Manchester United de Senne Lammens após o término do empréstimo ao Trabzonspor
Onana passou dois anos no Manchester United, mas seu tempo no clube foi marcado por erros de grande repercussão que atraíram muitas críticas ao goleiro. Ele garantiu uma transferência por empréstimo para o Trabzonspor depois que o United optou por contratar Lammens no verão, vindo do Royal Antwerp. O empréstimo de Onana não inclui uma opção de compra, o que significa que ele deve retornar a Manchester no final da temporada. Enquanto isso, Lammens conquistou seu lugar no time titular do Manchester United e se estabeleceu como o goleiro titular da equipe com uma série de atuações impressionantes pelos Red Devils.
Onana quer uma segunda chance no Manchester United
Onana pode estar longe do Manchester United nesta temporada, mas não perdeu a esperança de reacender sua carreira com os Red Devils. De acordo com o The Guardian, o goleiro quer lutar pela vaga de titular quando retornar e acredita que terá a chance de fazê-lo.
No entanto, ele enfrenta um grande desafio para tirar Lammens da posição de titular. O belga foi eleito o melhor jogador da partida na última vez em que o United venceu o Everton por 1 a 0 e recebeu elogios do técnico Michael Carrick após o jogo.
Carrick disse aos repórteres: “Para mim, um goleiro precisa ser confiável, digno de confiança. Em vez de criar caos, você quer que ele acalme as coisas. Acho que Senne faz isso”.
O técnico do Everton, David Moyes, também ficou impressionado com o desempenho do goleiro, acrescentando: “O goleiro foi brilhante. A defesa que ele fez de Michael Keane, a maneira como lidou com os escanteios. Esperávamos que em algum momento conseguíssemos... um deles com a pressão que tínhamos nessas situações. Achei que conseguiríamos um, mas não conseguimos. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo.”
Onde foi que tudo deu errado para Onana?
O ex-goleiro do Manchester United Edwin van der Sar tentou explicar por que Onana fracassou no clube. Ele disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Trabalhei com Andre Onana por três ou quatro anos no Ajax. Ele chegou como terceiro goleiro e estava muito ansioso para subir e se tornar o titular. Eu achava, e ainda acho, que ele tem qualidades incríveis – reflexos e pés –, mas, de alguma forma, ele comete erros estranhos que fazem você pensar: 'Isso é loucura, como ele pode fazer isso?'.
“Um time quer estabilidade, saber o que seu goleiro está fazendo para que a zaga possa se relacionar, e acho que foi isso que aconteceu [o problema] com André. O Manchester United não teve estabilidade nos últimos seis ou sete anos – a defesa mudou, os zagueiros e os meio-campistas mudaram, os treinadores mudaram –, então é difícil para os novos jogadores entrarem em um ambiente onde as expectativas são altas, não só para os goleiros, mas também para os alas e meio-campistas. Muitos jogadores que chegaram aqui nos últimos oito ou nove anos não atingiram o nível que as pessoas esperavam que eles atingissem.
Eu tinha certeza absoluta de que ele [André] teria sucesso quando chegou aqui. Como eu disse, trabalhei com ele e o vi no Ajax, ele se saiu bem na Itália e jogou uma final da Liga dos Campeões, então achei que era uma combinação perfeita.”
O que vem a seguir para o Manchester United?
Onana tem sido uma presença constante na equipe do Trabzonspor, que ocupa a terceira posição na tabela da Turquia. Ele tem apresentado um bom desempenho ao longo da campanha até agora, sendo apelidado de “A Muralha” por uma atuação impressionante contra o Eyupsor. Enquanto isso, o ex-goleiro do Royal Antwerp, Lammens, terá como objetivo continuar crescendo no United.
Ele já parece uma contratação astuta do Manchester United e admitiu que ficou emocionado ao ouvir os torcedores comparando-o ao lendário Peter Schmeichel. Ele disse à BBC Sport: “Não sou Schmeichel disfarçado. Sou apenas Senne Lammens tentando ajudar a equipe. É um elogio incrível, mas é preciso ser realista. Ele é um dos melhores goleiros de todos os tempos. Tenho que provar muito mais para ser comparado a ele.”
