Andre Onana está determinado a recuperar o posto de titular do Manchester United de Senne Lammens após o término do empréstimo ao Trabzonspor

Onana pode estar longe do Manchester United nesta temporada, mas não perdeu a esperança de reacender sua carreira com os Red Devils. De acordo com o The Guardian, o goleiro quer lutar pela vaga de titular quando retornar e acredita que terá a chance de fazê-lo.

No entanto, ele enfrenta um grande desafio para tirar Lammens da posição de titular. O belga foi eleito o melhor jogador da partida na última vez em que o United venceu o Everton por 1 a 0 e recebeu elogios do técnico Michael Carrick após o jogo.

Carrick disse aos repórteres: “Para mim, um goleiro precisa ser confiável, digno de confiança. Em vez de criar caos, você quer que ele acalme as coisas. Acho que Senne faz isso”.

O técnico do Everton, David Moyes, também ficou impressionado com o desempenho do goleiro, acrescentando: “O goleiro foi brilhante. A defesa que ele fez de Michael Keane, a maneira como lidou com os escanteios. Esperávamos que em algum momento conseguíssemos... um deles com a pressão que tínhamos nessas situações. Achei que conseguiríamos um, mas não conseguimos. Para mim, ele foi o melhor jogador em campo.”