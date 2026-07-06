Sabri Lamouchi deixou o cargo de técnico da seleção da Tunísia após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na qual as “Águias de Cartago” somaram apenas um ponto em três partidas e terminaram o grupo na última posição, com um desempenho ofensivo medíocre.

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou a rescisão do contrato por mútuo acordo poucas horas após a última derrota. No entanto, fontes próximas confirmaram que a pressão da torcida e da mídia acelerou a decisão.

A torcida atribuiu a Lemoshi a responsabilidade por suas escolhas técnicas e por sua postura defensiva exagerada.

Moushi assumiu o cargo apenas oito meses antes da Copa do Mundo, não conseguiu construir uma identidade clara para a seleção e perdeu a confiança da torcida após uma eliminação precoce que poderia ter sido evitada, segundo a opinião dos analistas.