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Ancelotti será enterrado junto com eles? O cemitério da Copa do Mundo engolirá 12 vítimas

C. Ancelotti
J. Aguirre
S. Lamouchi
M. Koubek
S. Clarke
J. Sellami
M. Bielsa
R. Koeman
S. Beccacece
V. Petkovic
M. Hong
C. Queiroz
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A despedida das equipes significa a despedida dos técnicos

A edição da Copa do Mundo de 2026 se transformou em um verdadeiro guilhotina para os treinadores; afinal, a pressão pelos resultados, as expectativas elevadas e a ampliação do torneio para 48 seleções fizeram com que demissões e renúncias se tornassem um cenário recorrente após cada rodada.

Doze treinadores deixaram seus cargos durante o torneio ou logo após o fim da campanha de suas seleções, confirmando que a Copa do Mundo de 2026 segue uma única regra: somente os resultados falam mais alto; por isso, a guilhotina continua aberta e pode atingir até mesmo veteranos como Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, após os pedidos por sua demissão na sequência da eliminação dolorosa diante da Noruega.

  • Sabri Lamouchi... A eliminação da Tunísia encerra a aventura

    Sabri Lamouchi deixou o cargo de técnico da seleção da Tunísia após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, na qual as “Águias de Cartago” somaram apenas um ponto em três partidas e terminaram o grupo na última posição, com um desempenho ofensivo medíocre.

    A Federação Tunisiana de Futebol anunciou a rescisão do contrato por mútuo acordo poucas horas após a última derrota. No entanto, fontes próximas confirmaram que a pressão da torcida e da mídia acelerou a decisão. 

    A torcida atribuiu a Lemoshi a responsabilidade por suas escolhas técnicas e por sua postura defensiva exagerada.

    Moushi assumiu o cargo apenas oito meses antes da Copa do Mundo, não conseguiu construir uma identidade clara para a seleção e perdeu a confiança da torcida após uma eliminação precoce que poderia ter sido evitada, segundo a opinião dos analistas.

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  • Miroslav Kubík... O sonho tcheco se desvanece rapidamente

    A trajetória de Miroslav Kubík com a seleção tcheca chegou ao fim na primeira fase. Uma derrota pesada para a Argentina e um empate decepcionante contra uma seleção asiática tornaram a classificação impossível antes da última rodada.

    A Federação Tcheca se reuniu em caráter de emergência na sede da delegação nos Estados Unidos. E decidiu rescindir o contrato de Kubík imediatamente, considerando que “a seleção não demonstrou nenhuma personalidade”.

    O técnico pagou o preço por não ter conseguido desenvolver a nova geração e por ter apostado em jogadores cujo desempenho estava em declínio.

    Kubík disse em sua despedida: “Assumo a responsabilidade... Precisávamos de mais coragem”, mas suas palavras não foram suficientes, já que a opinião pública tcheca exigia sangue novo antes das eliminatórias para a Euro 2028.

  • Steve Clark... O fim de uma era na Escócia

    Steve Clarke deixou a seleção da Escócia após cinco anos, na sequência da eliminação nas oitavas de final contra o Brasil. A derrota por 4 a 0 foi dura, mas veio para confirmar uma grande diferença de nível.

    Embora Clark tenha levado a Escócia à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998, o desempenho nas fases eliminatórias foi fraco. A seleção não acertou nenhum chute a gol durante os 90 minutos.

    Clark anunciou sua demissão na coletiva de imprensa, onde afirmou: “Levei a equipe o mais longe possível... É hora de mudar”.

    A Federação Escocesa agradeceu ao técnico por “colocar a seleção de volta no mapa”, mas já começou a procurar um treinador com maior ambição ofensiva.

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  • Jamal Al-Salamy... O sonho da Jordânia chega ao fim e uma partida discreta

    O marroquino Jamal Al-Salamy comandou a seleção da Jordânia em sua primeira participação na história da Copa do Mundo, mas o sonho chegou ao fim com três derrotas na fase de grupos.

    Al-Salamy apresentou sua demissão assim que voltou a Amã, onde afirmou: “Foi uma honra treinar a seleção jordaniana... Esta é a conclusão de uma jornada, e desejo a eles boa sorte”. A Federação Jordaniana aceitou a demissão e elogiou o “trabalho profissional” de Al-Salamy.

    O técnico marroquino conseguiu a classificação histórica, mas não conseguiu acompanhar o ritmo da Copa do Mundo. As diferenças físicas e técnicas ficaram bem evidentes. A população jordaniana se despediu dele com respeito, considerando que o problema vai além do técnico.

  • Marcelo Bielsa... “O Louco” se despede após o choque contra o Uruguai

    A eliminação do Uruguai na fase de grupos abalou a América Latina e levou à demissão de Marcelo Bielsa, que havia apresentado um projeto de longo prazo, mas deixou o cargo apenas 10 dias após o início da Copa do Mundo.

    A derrota para o Senegal, seguida do empate com o Japão, tirou a “Celeste” da disputa, enquanto Bielsa se manteve fiel ao seu estilo ofensivo aberto; no entanto, a defesa ficou exposta de forma desastrosa e sofreu 7 gols em duas partidas.

    A Federação Uruguaia rescindiu o contrato de comum acordo, enquanto Bielsa afirmou: “Não consegui transmitir minhas ideias”. Mas sua saída gerou polêmica: será que a diretoria foi injusta com ele ao trocar uma geração inteira meses antes do torneio?

  • Ronald Koeman... A máquina para e Koeman paga o preço

    A Holanda não conseguiu superar o choque da eliminação nas quartas de final contra a Inglaterra, nos pênaltis. Ronald Koeman foi demitido 48 horas após a partida.

    A imprensa holandesa criticou Koeman por suas substituições conservadoras e por sua insistência no esquema 5-3-2, que prejudicou o ataque dos “Moinhos”, mas a torcida achava que a seleção tinha potencial para chegar mais longe.

    Koeman se defendeu: “Chegamos às quartas de final. Isso não é um fracasso”, mas a Federação Holandesa considerou que “a atual geração de ouro precisa de uma mentalidade mais ousada” e começou a buscar um técnico jovem para liderar o projeto da Euro 2028.

  • "Nagelsmann paga o preço da eliminação humilhante... O projeto de 2028 desmorona"

    O projeto da seleção alemã fracassou prematuramente na Copa do Mundo de 2026, quando a Federação Alemã de Futebol anunciou a saída de Julian Nagelsmann do comando da “Mannschaft” com efeito imediato, após uma eliminação desastrosa nas oitavas de final contra o Paraguai, nos pênaltis.

    A decisão foi tomada após uma reunião secreta realizada um dia antes, na qual Nagelsmann solicitou sua dispensa do cargo após o fracasso retumbante; a Federação aceitou oficialmente o pedido, por recomendação do presidente Bernd Neuendorf e com a aprovação do Conselho de Supervisão.

    Nagelsmann assumiu o cargo em setembro de 2023, sucedendo a Hans Flick, com um contrato ambicioso válido até 2028, mas a derrota inesperada para o Paraguai, apesar de ter liderado o Grupo 5, destruiu todos os planos. 

    A Alemanha sonhava com o título em solo americano, mas acabou sendo eliminada de forma inesperada, levando consigo a demissão do técnico que deveria comandá-la na Euro 2028.


  • Sebastián Picassisi... O Equador põe fim à aventura argentina

    O argentino Sebastián Picassisi alcançou um feito ao classificar a Equador, mas foi eliminado nas oitavas de final após uma derrota humilhante por 5 a 1 para a França.

    O jovem técnico argentino viu sua equipe entrar em colapso físico no segundo tempo. Ele foi alvo de críticas devido à má preparação física e à falta de experiência na condução de partidas importantes.

    A Federação da Equador anunciou a rescisão do contrato “para reavaliar o projeto”, enquanto Picassisi agradeceu aos jogadores e pediu desculpas à torcida, afirmando: “Aprendemos uma lição dura”. 

    A saída do técnico argentino era esperada, mas o momento em que ocorreu, logo após o torneio, surpreendeu alguns.

  • Vladimir Petković... A decepção da Argélia derruba o suíço

    A Argélia chegou à Copa do Mundo de 2026 com grandes esperanças sob o comando de Vladimir Petković. No entanto, os “Verdes” foram eliminados na fase de grupos após um empate e duas derrotas.

    Petković não conseguiu criar uma combinação harmoniosa entre os jogadores locais e os profissionais. Mahrez não esteve à altura, e a defesa cometeu erros ingênuos que custaram seis gols à seleção.

    A Federação Argelina rescindiu o contrato logo após o retorno, por meio de um comunicado sucinto, no qual agradeceu ao técnico “por seus esforços”.

    Mas a indignação da torcida foi enorme; por isso, Petković partiu em silêncio, sem coletiva de despedida, encerrando assim uma experiência que não chegou a ser concluída.

  • Hyung Myeong-bo... A Coreia do Sul em busca de uma revolução

    A Coreia do Sul foi eliminada nas oitavas de final pela Espanha por 3 a 0, e o técnico local Hyung-myung Boo apresentou sua demissão imediatamente.

    Bu enfrentou críticas severas ao longo do torneio por depender excessivamente de Son Heung-min e negligenciar os jovens talentos, mas o plano defensivo contra a Espanha desmoronou em 20 minutos.

    Ao se despedir, Hyung-myung Boo afirmou: “Assumo toda a responsabilidade... A Coreia merece o melhor”. 

    A Federação Coreana aceitou a demissão e iniciou negociações com um técnico estrangeiro, mas a opinião pública coreana clama por uma “revolução técnica” antes de sediar a Copa da Ásia de 2027.

  • Carlos Queiroz... O fim do projeto ganês

    Carlos Queiroz voltou à África passando por Gana, mas a jornada terminou rapidamente. Os “Estrelas Negras” foram eliminados na fase de grupos com apenas um ponto.

    Queiroz entrou em conflito com os jogadores da equipe devido à sua rigidez tática. Faltou entrosamento, e Gana entrou em campo sem ânimo. A derrota para o Canadá na última rodada foi a gota d’água.

    A Federação Ghanesa rescindiu o contrato “por não ter atingido as metas”, e Queiroz partiu sem fazer declarações, encerrando assim mais uma etapa de sua longa trajetória na África e na Ásia.

  • Javier Aguirre... O México se despede do seu técnico de cabeça erguida

    Javier Aguirre anunciou o fim de seu terceiro mandato à frente da seleção mexicana após a derrota por 3 a 2 para a Inglaterra nas oitavas de final, no Estádio Azteca.

    Aguerri afirmou que está deixando o cargo “para se dedicar à família”, após uma campanha que devolveu a identidade à seleção, apesar da dolorosa eliminação, e declarou seu apoio a Rafael Márquez para sucedê-lo: “Ele é capaz e vai me superar”.

    A torcida se despediu de Aguirre com grande respeito, já que ele restaurou a disciplina e o espírito de pertencimento, mas não conseguiu superar a maldição das oitavas de final. Sua saída era esperada, mas ele saiu pela porta grande, deixando um legado de respeito.