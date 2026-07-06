Ancelotti será enterrado junto com eles? O cemitério da Copa do Mundo engolirá 12 vítimas

A edição da Copa do Mundo de 2026 se transformou em um verdadeiro guilhotina para os treinadores; afinal, a pressão pelos resultados, as expectativas elevadas e a ampliação do torneio para 48 seleções fizeram com que demissões e renúncias se tornassem um cenário recorrente após cada rodada.
Doze treinadores deixaram seus cargos durante o torneio ou logo após o fim da campanha de suas seleções, confirmando que a Copa do Mundo de 2026 segue uma única regra: somente os resultados falam mais alto; por isso, a guilhotina continua aberta e pode atingir até mesmo veteranos como Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, após os pedidos por sua demissão na sequência da eliminação dolorosa diante da Noruega.