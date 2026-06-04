Ancelotti promove mudanças e esboça nova escalação da seleção para a Copa do Mundo

A reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo começa a revelar as primeiras pistas sobre o time ideal de Carlo Ancelotti. Em treinamento realizado nos Estados Unidos, o treinador promoveu alterações em relação à equipe utilizada anteriormente contra o Panamá, depois da goleada de 6 a 2, e esboçou uma formação com mudanças em todos os setores do campo.
As movimentações reforçam a avaliação que a comissão técnica vem fazendo desde o amistoso contra o Panamá. Na ocasião, a seleção apresentou uma evolução no desempenho após as mudanças promovidas por Ancelotti durante a partida, sobretudo com o reforço do meio-campo, que deu mais controle e equilíbrio à equipe. O cenário parece ter deixado dúvidas positivas para o treinador na busca pela formação ideal para a estreia no Mundial.