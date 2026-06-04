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Brazil v Panama - International FriendlyGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ancelotti promove mudanças e esboça nova escalação da seleção para a Copa do Mundo

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Técnico italiano testa nova formação durante atividade nos Estados Unidos e indica ajustes na equipe após observar diferentes alternativas no amistoso preparatório contra o Panamá

A reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo começa a revelar as primeiras pistas sobre o time ideal de Carlo Ancelotti. Em treinamento realizado nos Estados Unidos, o treinador promoveu alterações em relação à equipe utilizada anteriormente contra o Panamá, depois da goleada de 6 a 2, e esboçou uma formação com mudanças em todos os setores do campo.

As movimentações reforçam a avaliação que a comissão técnica vem fazendo desde o amistoso contra o Panamá. Na ocasião, a seleção apresentou uma evolução no desempenho após as mudanças promovidas por Ancelotti durante a partida, sobretudo com o reforço do meio-campo, que deu mais controle e equilíbrio à equipe. O cenário parece ter deixado dúvidas positivas para o treinador na busca pela formação ideal para a estreia no Mundial.

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    "Reservas" entram na disputa por vaga

    A atuação de alguns atletas que começaram o último amistoso fora da equipe principal aumentou a concorrência por posições. O crescimento coletivo apresentado após as substituições, de atletas como Lucas Paquetá, Danilo Santos, Igor Thiago, Rayan e Endrick, chamou atenção da comissão técnica e abriu espaço para novas combinações táticas nos treinamentos desta semana.

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    A tendência é que o treinador utilize os dias restantes antes do amistoso contra o Egito para aprofundar esses testes. O objetivo é encontrar a melhor formação possível sem abrir mão da versatilidade que o grupo demonstrou nas últimas atividades.

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    Meio-campo ganha protagonismo

    Entre os principais pontos observados por Carlo Ancelotti está a possibilidade de reforçar o setor de criação. A comissão avalia que uma estrutura com maior ocupação do meio-campo pode oferecer mais controle da posse de bola e melhores conexões com os atacantes. Nesse cenário, Lucas Paquetá aparece como forte candidato a ganhar espaço entre os titulares, o que pode resultar na saída de um dos jogadores mais ofensivos da equipe, como Matheus Cunha ou Luiz Henrique.

    O esboço da equipe contou com cinco novidades em relação às observações anteriores. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago apareceram entre os titulares durante a atividade, em uma formação que teve Wesley, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior como base. Ao longo do treino, Ancelotti ainda promoveu revezamentos e testou diferentes combinações, sinalizando que a definição da equipe para a estreia segue em aberto.

    A definição da equipe titular ainda depende dos próximos treinamentos, mas as experiências realizadas nos Estados Unidos indicam que mudanças importantes podem acontecer antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso diante do Egito, neste sábado (06), às 19h (de Brasília), surge como a última oportunidade para validar as escolhas e consolidar a base que iniciará a caminhada brasileira no torneio.

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