Ancelotti promove mudanças e esboça nova escalação da seleção para a Copa do Mundo

Entre os principais pontos observados por Carlo Ancelotti está a possibilidade de reforçar o setor de criação. A comissão avalia que uma estrutura com maior ocupação do meio-campo pode oferecer mais controle da posse de bola e melhores conexões com os atacantes. Nesse cenário, Lucas Paquetá aparece como forte candidato a ganhar espaço entre os titulares, o que pode resultar na saída de um dos jogadores mais ofensivos da equipe, como Matheus Cunha ou Luiz Henrique.

O esboço da equipe contou com cinco novidades em relação às observações anteriores. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago apareceram entre os titulares durante a atividade, em uma formação que teve Wesley, Casemiro, Bruno Guimarães, Raphinha e Vinicius Júnior como base. Ao longo do treino, Ancelotti ainda promoveu revezamentos e testou diferentes combinações, sinalizando que a definição da equipe para a estreia segue em aberto.

A definição da equipe titular ainda depende dos próximos treinamentos, mas as experiências realizadas nos Estados Unidos indicam que mudanças importantes podem acontecer antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso diante do Egito, neste sábado (06), às 19h (de Brasília), surge como a última oportunidade para validar as escolhas e consolidar a base que iniciará a caminhada brasileira no torneio.