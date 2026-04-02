Análise Tática: A irregularidade de Christian Pulisic na seleção americana não é surpreendente — é simplesmente o jeito dele

"As coisas vão ser diferentes."

Pelo menos, foi o que disse Christian Pulisic. E talvez tenham mesmo de ser. Após a derrota da seleção dos EUA por 2 a 0 para Portugal em Atlanta na noite de terça-feira, foi difícil identificar o que, exatamente, poderia ser tirado deste jogo. O técnico Mauricio Pochettino mexeu um pouco no time. Ele fez muitas mudanças. Deixou alguns grandes nomes no banco e rodou outros.

A principal entre suas mudanças — e a única que realmente chamou a atenção — foi a escalação de Christian Pulisic como camisa 9. Pulisic, é preciso admitir, está em baixa. O atacante do Milan não marcou nenhum gol neste ano civil em nenhuma competição e não balança as redes pela seleção dos EUA desde 2024. Isso é algo estranho para um jogador tão claramente talentoso e uma tendência bastante preocupante em um ano de Copa do Mundo. E embora seja extremamente impreciso descrever Pulisic como um artilheiro prolífico, não conseguir marcar gols por um longo período tão perto da Copa do Mundo não é nada bom.

No entanto, isso também faz parte do dilema de Pulisic. O atacante do Milan é um jogador de futebol verdadeiramente excelente, mas a razão pela qual ele nunca chegou a entrar na chamada categoria de “classe mundial” é que os números nem sempre corresponderam ao talento. Ele pode influenciar uma partida de todas as maneiras possíveis, mas ainda há muitos momentos em que seu impacto no terço final do campo simplesmente não aparece. Isso não significa que ele de repente esteja jogando mal, ou que não seja mais o atacante mais perigoso dos EUA. Simplesmente sugere que talvez seja assim que Pulisic é como jogador, e que as expectativas devem ser ajustadas de acordo. Ele ainda consegue se destacar nos momentos mais importantes, mas a consistência continua a lhe escapar.