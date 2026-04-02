Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Christian Pulisic GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Análise Tática: A irregularidade de Christian Pulisic na seleção americana não é surpreendente — é simplesmente o jeito dele

Estados Unidos
C. Pulisic
M. Pochettino
Especiais e Opinião
Milan
Copa do Mundo

Christian Pulisic não marca pela seleção dos EUA desde 2024, mas, no fim das contas, o que realmente importa é o seu desempenho na Copa do Mundo.

"As coisas vão ser diferentes."

Pelo menos, foi o que disse Christian Pulisic. E talvez tenham mesmo de ser. Após a derrota da seleção dos EUA por 2 a 0 para Portugal em Atlanta na noite de terça-feira, foi difícil identificar o que, exatamente, poderia ser tirado deste jogo. O técnico Mauricio Pochettino mexeu um pouco no time. Ele fez muitas mudanças. Deixou alguns grandes nomes no banco e rodou outros.

A principal entre suas mudanças — e a única que realmente chamou a atenção — foi a escalação de Christian Pulisic como camisa 9. Pulisic, é preciso admitir, está em baixa. O atacante do Milan não marcou nenhum gol neste ano civil em nenhuma competição e não balança as redes pela seleção dos EUA desde 2024. Isso é algo estranho para um jogador tão claramente talentoso e uma tendência bastante preocupante em um ano de Copa do Mundo. E embora seja extremamente impreciso descrever Pulisic como um artilheiro prolífico, não conseguir marcar gols por um longo período tão perto da Copa do Mundo não é nada bom.

No entanto, isso também faz parte do dilema de Pulisic. O atacante do Milan é um jogador de futebol verdadeiramente excelente, mas a razão pela qual ele nunca chegou a entrar na chamada categoria de “classe mundial” é que os números nem sempre corresponderam ao talento. Ele pode influenciar uma partida de todas as maneiras possíveis, mas ainda há muitos momentos em que seu impacto no terço final do campo simplesmente não aparece. Isso não significa que ele de repente esteja jogando mal, ou que não seja mais o atacante mais perigoso dos EUA. Simplesmente sugere que talvez seja assim que Pulisic é como jogador, e que as expectativas devem ser ajustadas de acordo. Ele ainda consegue se destacar nos momentos mais importantes, mas a consistência continua a lhe escapar.

  • SS Lazio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Após um excelente ano de 2025

    Primeiro, vale a pena dar uma olhada nas estatísticas. A temporada 2024-25 foi, de longe, a melhor da carreira do jogador americano. Os números foram os melhores de sempre. A qualidade do jogo foi superior. Ele somou 20 gols e assistências no campeonato, ficando em quarto lugar na primeira divisão italiana. Se somarmos a Liga dos Campeões e várias competições de copa, esse número salta para 27. Não houve jogador melhor pelo Milan, e foram poucos os que se mostraram mais eficazes na Série A como um todo.

    E então, o ímpeto meio que parou. Para ser justo, em retrospecto, e se você estiver disposto a perdoar, Pulisic tinha todo o direito de pular a Copa Ouro no verão passado. Ele precisava do que o ex-atacante da seleção americana Charlie Davies descreveu como uma pausa tanto física quanto mental do futebol. Pulisic havia feito sua melhor temporada, e com mais de 12 meses exaustivos pela frente, perder uma única competição com pouco em jogo estava longe de ser um crime.

    Nos primeiros meses desta campanha, ele mostrou por que um verão de treinos individuais pode ter lhe feito bem. As táticas de Max Allegri eram confusas no início — ele usou Pulisic como segundo atacante em um 3-5-2, mas funcionaram. Pulisic marcou gols e deu assistências em série no início da temporada. Os Rossoneri estavam na briga pelo título desde cedo, e Pulisic era parte do motivo. O clima, no geral, era bastante bom.

    E então começou a história do Pulisic. Ele sofreu uma contusão contra a Austrália na janela de jogos internacionais de outubro e acabou perdendo quatro partidas pelo clube. Três semanas depois, ele perdeu mais uma partida devido a “problemas musculares”. No total, de 14 de outubro a 18 de fevereiro, Pulisic foi titular em apenas sete partidas em todas as competições e saiu do banco em outras sete. Durante esse período, ele marcou apenas uma vez, na vitória por 3 a 0 sobre o Hellas Verona, em 28 de dezembro.

    • Publicidade
  • Lazio Milan PulisicGetty Images

    Um início difícil para 2026

    Assim, com o início do ano, os gols deixaram de sair. E, em alguns casos, é relativamente fácil perceber o motivo. Às vezes, Pulisic simplesmente não conseguia rematar a gol. Com exceção de uma partida frustrante em que o Milan lutou para empatar em 1 a 1 contra um Genoa que não parecia disposto a jogar futebol, Pulisic conseguiu oito chutes. Apenas dois foram no alvo, enquanto a equipe como um todo registrou 32 tentativas.

    Fora isso, porém, este ano tem sido a história de um jogador um pouco menos preciso do que está acostumado. Ele acertou três chutes a gol contra o Parma. Nenhum deles entrou, e o Milan perdeu por 1 a 0 (Pulisic jogou uma hora antes de ser substituído — provavelmente uma substituição planejada). Apenas um dos três chutes foi no alvo contra o Cremonense. A vitória apertada por 1 a 0 sobre o Inter foi notavelmente insuportável de assistir para todas as partes. Pulisic teve uma meia-chance e chutou um metro ao lado.

    A derrota por 1 a 0 para a Lazio causou uma preocupação real. Pulisic jogou bem, na maior parte do tempo. Nenhum jogador de ataque teve mais toques na bola ou criou mais chances. Pulisic foi preciso com a bola e se articulou de forma eficaz dentro e ao redor da área da Lazio. Ele chutou cinco vezes. Duas foram bloqueadas. Duas saíram pela linha de fundo. E outra foi defendida. O Pulisic do início da temporada talvez tivesse sido um pouco mais preciso.

    E houve alguns problemas fora de campo também. Aos 66 minutos, Pulisic deveria ter lançado Rafa Leão para o gol. O americano optou por não fazê-lo, e Leão, que foi substituído um minuto depois, saiu irritado. Logo surgiram rumores de uma disputa entre os dois melhores jogadores de ataque do Milan. E mesmo que tenham sido desmentidos, Pulisic não se saiu bem ao deixar de dar um passe que parecia óbvio naquele momento.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    A Seleção Masculina dos EUA e a saída da fase de baixa

    Existe um conceito no basquete em que um jogador em dificuldades é incentivado a “sair da maré de azar”. Seu melhor jogador está errando os arremessos? Arremesse mais, e ele vai se recuperar. Após uma atuação desastrosa contra a Bélgica, Pochettino adotou essa abordagem com Pulisic contra Portugal.

    Em uma jogada tática confusa, o técnico tentou usar Pulisic como um camisa 9, sem nenhum outro atacante avançado próximo a ele. Foi uma decisão intrigante por vários motivos. Primeiramente, Pulisic gosta de circular pela direita e pela esquerda. Ele é muitas coisas, mas certamente não é uma presença central. E, em segundo lugar, isso fazia pouco sentido, considerando o elenco que Pochettino tem à sua disposição. Na verdade, os EUA têm três tipos diferentes de camisa 9. Eles têm Folarin Balogun, o corredor; Ricardo Pepi, o artilheiro, e Patrick Agyemang, o pivô.

    Todos os três podem ocupar áreas centrais e criar espaço para quem está ao seu redor — com e sem a bola. Se o técnico quisesse mudar as coisas taticamente, talvez um melhor uso do elenco fosse deixar Balogun no banco, o que ele fez, e então escalar Pepi ou Agyemang para permitir que Pulisic fizesse jogadas com uma presença central mais estática.

    Mas não, Pochettino escalou Pulisic no centro, argumentando que isso facilitaria para seu craque chegar às áreas certas. E Pulisic claramente tinha carta branca para chutar. Sua articulação com os companheiros praticamente desapareceu. Em 45 minutos, Pulisic completou apenas 12 passes. Ele não criou uma única chance. Ele conseguiu três chutes, o mais perigoso dos quais saiu um metro ao lado da trave, de fora da área. Na verdade, ele também poderia ter sido expulso, depois de receber um cartão amarelo bobo e, em seguida, cometer outra falta violenta. Se este era o jogo para “trazer Pulisic de volta”, então não foi a maneira mais eficaz de fazer isso.


  • Christian Pulisic-usa-20250323(C)Getty Images

    Esse momento chegará

    No entanto, apesar de tudo isso, é bastante fácil acreditar em Pulisic quando ele diz que sua hora vai chegar. Apesar de todas as críticas que possam ser dirigidas ao craque da seleção americana, sua propensão para grandes momentos simplesmente não pode ser ignorada. Ele marcou gols importantes contra o Inter e o Liverpool. Ele deu uma assistência na final da FA Cup contra o Arsenal, correndo pelo meio-campo e cruzando para um companheiro desmarcado, tudo isso com uma dor excruciante após romper o tendão da coxa na jogada.

    Para os EUA, há evidências semelhantes. Um pênalti no final da partida garantiu a vitória contra o México na Liga das Nações. Ele marcou um gol crucial na Copa do Mundo de 2022 para derrotar o Irã. Ele marcou o primeiro gol dos EUA na Copa América de 2024.

    Na verdade, com Pulisic, você simplesmente tem que aceitar que há momentos de dificuldade no meio do caminho. E talvez isso seja aceitável. A verdadeira elite do futebol mundial — o 1% — marca gols e dá assistências mesmo quando não está jogando bem. Eles têm um certo ar de inevitabilidade, semana após semana. Pulisic não é assim. Há momentos em que ele está legitimamente entre os melhores jogadores de ataque do mundo. E há momentos em que ele parece bastante mediano. O resultado final — algo que nem sempre é garantido, de qualquer forma — às vezes simplesmente foge dele por semanas a fio.

    Os EUA, então, precisam ter um pouco de fé. Eles não perderam contra Portugal e a Bélgica porque Pulisic não marcou. Mas o fato de ele não ter balançado as redes faz com que essas derrotas pareçam um pouco piores. Na verdade, nada disso importa muito. Pochettino ainda está experimentando. Os EUA também não mereceram vencer nenhum dos amistosos. O que realmente importa é que Pulisic está em forma, em grande fase e pronto para o grande momento quando ele chegar.

Campeonato Italiano
Milan crest
Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI