Análise... Como a Espanha destruiu as esperanças de Donis diante dos olhos do mundo?

A derrota da seleção saudita para a Espanha não foi apenas um tropeço natural diante de um dos principais favoritos à conquista da Copa do Mundo de 2026, mas sim uma partida que revelou muitos dos problemas técnicos e táticos que a “Verde” enfrentou ao longo dos 90 minutos.

Desde o apito inicial, ficou claro que a seleção espanhola entrou em campo com um plano ofensivo agressivo e uma vontade evidente de decidir a partida logo no início, enquanto a “Verdes” apareceu completamente distante da imagem que apresentou contra o Uruguai na primeira rodada, seja no que diz respeito à organização defensiva, à capacidade de manter a posse de bola ou mesmo à execução das jogadas ofensivas.