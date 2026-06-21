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Análise... Como a Espanha destruiu as esperanças de Donis diante dos olhos do mundo?

Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
L. Yamal
S. Al-Dawsari
G. Donis
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia

A seleção do Egito sofre um duro golpe na Copa do Mundo

A derrota da seleção saudita para a Espanha não foi apenas um tropeço natural diante de um dos principais favoritos à conquista da Copa do Mundo de 2026, mas sim uma partida que revelou muitos dos problemas técnicos e táticos que a “Verde” enfrentou ao longo dos 90 minutos.

Desde o apito inicial, ficou claro que a seleção espanhola entrou em campo com um plano ofensivo agressivo e uma vontade evidente de decidir a partida logo no início, enquanto a “Verdes” apareceu completamente distante da imagem que apresentou contra o Uruguai na primeira rodada, seja no que diz respeito à organização defensiva, à capacidade de manter a posse de bola ou mesmo à execução das jogadas ofensivas.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Donis perdeu a batalha antes mesmo de ela começar

    O técnico grego Georgios Donis surpreendeu a todos ao adotar um esquema defensivo com cinco zagueiros, na tentativa de fechar os espaços diante do poderio ofensivo espanhol, especialmente com a presença de Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal nas laterais.

    No entanto, o que aconteceu em campo foi completamente diferente: a tática não proporcionou nenhuma solidez defensiva adicional; pelo contrário, surgiram grandes espaços entre os zagueiros e atrás deles, e os meio-campistas apresentaram uma clara deficiência na cobertura, o que permitiu à seleção espanhola encontrar soluções fáceis e variadas para chegar ao gol de Mohammed Al-Owais.

    O mais preocupante é que a Arábia Saudita perdeu completamente sua identidade ofensiva, não conseguindo sair com a bola nem executar os contra-ataques que foram uma de suas principais armas contra o Uruguai, transformando a partida em um ataque espanhol contínuo e uma defesa saudita sob pressão.

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  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lamine Yamal... o pesadelo da seleção saudita

    Apesar de toda a discussão antes da partida sobre a necessidade de neutralizar Lamine Yamal e reduzir os espaços à sua frente, a realidade foi completamente diferente.

    O astro espanhol conseguiu explorar os espaços desde os primeiros minutos e abriu o placar após uma falha evidente na marcação dentro da grande área, quando recebeu um cruzamento sem qualquer pressão real dos zagueiros sauditas.

    O gol de Yamal não foi apenas uma jogada individual, mas um reflexo direto da confusão que tomou conta da linha defensiva e da falta de clareza nas funções defensivas entre os laterais e os zagueiros centrais.

    Com o passar do tempo, a periculosidade de Yamal continuou, tanto em suas jogadas pelo centro quanto pelas laterais, tornando-se o principal ponto de partida dos ataques espanhóis.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Três minutos revelaram tudo

    Se o primeiro gol foi resultado de um erro defensivo, os minutos em que Mikel Oyarzabal marcou seus dois gols foram suficientes para ilustrar todos os problemas da seleção saudita.

    Em apenas três minutos, a Espanha conseguiu penetrar na defesa mais de uma vez, aproveitando o grande espaçamento entre as linhas e o mau posicionamento dentro da grande área.

    Os zagueiros recuavam constantemente, e os meio-campistas não conseguiram dar o apoio necessário, transformando a área à frente do gol saudita em um espaço aberto para os jogadores da Espanha.

    O resultado foram dois gols consecutivos que praticamente encerraram a partida antes mesmo de completar meia hora de jogo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Destruição implacável

    Os números refletiram o domínio espanhol ao longo de toda a partida: a Espanha impôs uma posse de bola de 65%, contra apenas 35% da seleção saudita, além de ter superado de forma esmagadora no número de chutes, na criação de chances e nos duelos terrestres e aéreos.

    A seleção saudita não só perdia a bola, como também, com isso, perdia a capacidade de se reorganizar ou recuperar o fôlego, pois a seleção espanhola recuperava a posse em poucas segundos após a perda.

    Essa pressão contínua fez com que a Arábia Saudita passasse a maior parte do jogo dentro do seu próprio campo, o que esgotou os jogadores física e mentalmente.

    O total de chutes da Espanha chegou a 20, contra apenas 3 da seleção saudita, o que revelou a magnitude do sofrimento.

  • Um gol contra resume a noite da defesa saudita

    No início do segundo tempo, a seleção saudita sofreu um novo revés depois que Hassan Tambakti marcou um gol contra.

    Embora o gol tenha sido um gol contra, a jogada em si revelou a persistência dos mesmos problemas defensivos, já que Mark Cucurella ficou sem marcação durante a cobrança do escanteio, podendo cabecear a bola com total liberdade antes que ela rebatesse em Al-Owais e, em seguida, em Tembakti, indo parar no fundo da rede.

    Esse gol resumiu perfeitamente o que aconteceu durante toda a partida: mau posicionamento, falta de marcação e erros recorrentes no tratamento de cruzamentos e jogadas de bola parada.

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    Uma lição dura antes da rodada decisiva

    A derrota para uma seleção do porte da Espanha não é, por si só, um desastre, mas a maneira como ocorreu levanta muitas questões.

    A seleção saudita não perdeu apenas por causa das diferenças individuais, mas também devido à clara superioridade espanhola nos aspectos táticos, organizacionais e físicos.

    E a comissão técnica, liderada por Donis, tem muito trabalho pela frente antes do próximo confronto contra o Uruguai, especialmente no que diz respeito à organização das linhas, à redução dos espaços e à melhoria da saída de bola sob pressão.

    Se o empate com o Uruguai deu à torcida saudita o sonho da classificação, o confronto com a Espanha foi um lembrete severo da quantidade de trabalho necessária para competir com as grandes potências mundiais, e de que a organização e a disciplina tática continuam sendo a chave para o sucesso em torneios de grande porte como este.

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