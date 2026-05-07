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Abel Ferreira e Flaco LópezGetty/GOAL
Gabriel Marin

Amor e ódio? Relação com Abel Ferreira impulsiona Flaco López a protagonismo no Palmeiras

J. Lopez
A. Ferreira
Palmeiras

Gesto polêmico viraliza, mas bastidores revelam relação de confiança, cobrança intensa e protagonismo crescente do atacante argentino no Verdão

O gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López, durante a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores, viralizou imediatamente nas redes sociais. Logo após o gol do atacante argentino, as câmeras flagraram o treinador mostrando o dedo do meio em direção ao camisa 42, cena que gerou estranheza e abriu espaço para diferentes interpretações.

A repercussão, porém, foi rapidamente esclarecida pelo próprio técnico na entrevista coletiva. Segundo Abel, a reação fazia parte da dinâmica construída com o jogador nos bastidores, marcada por cobranças constantes, intensidade e proximidade.

"É o jogador que eu mais dou na cabeça. Hoje quando ele fez assim pra mim (sinal de positivo), eu fiz um gesto para ele, porque eu cobro muito dele".

A declaração ajudou a contextualizar um episódio que, internamente, foi tratado com naturalidade. Pessoas próximas aos dois garantem que situações semelhantes são comuns no dia a dia da Academia de Futebol e refletem justamente o nível de intimidade criado entre treinador e atacante.

Mais do que uma simples brincadeira, o episódio acabou escancarando uma relação que se tornou peça importante na evolução de Flaco López dentro do Palmeiras.

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  • Abel Ferreira e Flaco LópezGetty/GOAL

    Relação de "pai e filho" construída desde a chegada ao Palmeiras

    O vínculo entre Abel Ferreira e Flaco López começou muito antes do atacante assumir protagonismo no clube. Em 2022, quando o argentino ainda defendia o Lanús, o treinador português foi um dos principais entusiastas da contratação.

    Na época, Flaco recebia sondagens da Europa e da Ásia, mas o Palmeiras conseguiu avançar na negociação após forte atuação de Abel e do diretor de futebol Anderson Barros. Desde então, o atacante passou a contar com respaldo constante do treinador, inclusive nos períodos mais turbulentos.

    Internamente, a relação entre os dois é frequentemente definida como uma conexão de "pai para filho". Abel cobra, exige e pressiona o argentino diariamente, principalmente em questões táticas, posicionamento e leitura de jogo. Ao mesmo tempo, mantém apoio ao atacante mesmo em momentos de oscilação.

    O próprio treinador admitiu publicamente o nível de acompanhamento que faz sobre o jogador: "Eu explico de manhã, tarde e noite. Mando vídeo no WhatsApp porque ele sabe onde tem que chegar. Para fazer gol, precisa estar na zona de ouro".

    A intensidade da cobrança nunca foi interpretada como desgaste. Pelo contrário. Dentro do clube, há o entendimento de que a evolução de Flaco passa diretamente pela relação construída com Abel Ferreira.

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  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Da desconfiança ao protagonismo

    A trajetória de Flaco López no Palmeiras foi marcada por altos e baixos até alcançar o status atual. Contratado cercado de expectativa, o argentino demorou para engrenar e precisou lidar com críticas externas e pressão por desempenho. Mesmo assim, nunca perdeu espaço internamente.

    Abel Ferreira foi decisivo para sustentar o atacante durante os momentos de instabilidade. O treinador participou ativamente da manutenção do jogador no elenco quando clubes como River Plate e Spartak Moscou demonstraram interesse em sua contratação.

    Flaco se transformou em uma das principais referências ofensivas do futebol brasileiro. Até aqui, soma 70 gols e 22 assistências em 209 partidas pelo Palmeiras. Apenas na atual temporada, já são 13 gols e sete assistências, números que consolidam o melhor momento da carreira.

    A evolução técnica também aparece na regularidade. Após marcar 22 gols em 2024 e atingir 25 tentos na temporada passada, Flaco se firmou como peça indispensável no sistema ofensivo alviverde.

  • Flaco LópezDivulgação/Instagram

    Líder técnico e sonho da Copa do Mundo

    A atual fase transformou Flaco López em um dos protagonistas do elenco palmeirense. Desde a lesão de Vitor Roque, o argentino assumiu ainda mais responsabilidade no ataque e passou a formar dupla com Ramón Sosa.

    A parceria já responde por cinco dos seis gols do Palmeiras na atual edição da Libertadores. Contra o Sporting Cristal, Flaco voltou a ser decisivo ao abrir o placar após assistência de Jhon Arias, recolocando o Verdão na liderança do Grupo F.

    O desempenho consistente também aumentou sua presença no radar da seleção argentina. Convocado recentemente para amistosos e jogos das Eliminatórias, o atacante vive a expectativa de integrar a lista final de Lionel Scaloni para a Copa do Mundo.

    "Está na cabeça (convocação para a Copa do Mundo), mas estou muito focado aqui, tentando dar o meu melhor e chegar na melhor forma", disse o atacante após a partida em Lima.

    Caso seja convocado, Flaco pode desfalcar o Palmeiras no confronto contra a Chapecoense, no dia 31 de maio, período previsto para apresentação da seleção argentina.

  • Bolivar v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Palmeiras tenta segurar joia valorizada

    O protagonismo crescente inevitavelmente atrai interesse do mercado internacional. Nos últimos meses, Flaco López passou a ser monitorado por clubes europeus, incluindo o Atlético de Madrid.

    Ainda em janeiro, o Palmeiras recusou abrir negociação pelo atacante. A postura do clube segue firme: a diretoria só aceita conversar mediante propostas a partir de 40 milhões de euros.

    A avaliação interna é de que o argentino ainda está em processo de valorização e pode atingir patamares ainda maiores, especialmente caso confirme presença na Copa do Mundo e mantenha o alto nível de desempenho.

    Nesse contexto, Abel Ferreira continua sendo figura central não apenas no desenvolvimento técnico do jogador, mas também na tentativa de mantê-lo no elenco.

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