Amor e ódio? Relação com Abel Ferreira impulsiona Flaco López a protagonismo no Palmeiras

O gesto obsceno de Abel Ferreira para Flaco López, durante a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Sporting Cristal, pela Libertadores, viralizou imediatamente nas redes sociais. Logo após o gol do atacante argentino, as câmeras flagraram o treinador mostrando o dedo do meio em direção ao camisa 42, cena que gerou estranheza e abriu espaço para diferentes interpretações.

A repercussão, porém, foi rapidamente esclarecida pelo próprio técnico na entrevista coletiva. Segundo Abel, a reação fazia parte da dinâmica construída com o jogador nos bastidores, marcada por cobranças constantes, intensidade e proximidade.

"É o jogador que eu mais dou na cabeça. Hoje quando ele fez assim pra mim (sinal de positivo), eu fiz um gesto para ele, porque eu cobro muito dele".

A declaração ajudou a contextualizar um episódio que, internamente, foi tratado com naturalidade. Pessoas próximas aos dois garantem que situações semelhantes são comuns no dia a dia da Academia de Futebol e refletem justamente o nível de intimidade criado entre treinador e atacante.

Mais do que uma simples brincadeira, o episódio acabou escancarando uma relação que se tornou peça importante na evolução de Flaco López dentro do Palmeiras.