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Pedro Augusto Dias

América do Sul tem menor número de seleções nas quartas da Copa em 24 anos

Copa do Mundo
Paraguai
Brasil
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Equador
Uruguai
Argentina
Colômbia

Após quatro seleções nas oitavas, Conmebol terá apenas a Argentina nas quartas de final do Mundial pela primeira vez desde 2002

A Copa do Mundo de 2026 marcou uma queda na presença sul-americana na reta final do torneio. Depois de quatro seleções da Conmebol disputarem as oitavas de final, apenas a Argentina segue na competição e será a única representante do continente nas quartas.

O número iguala a pior marca da América do Sul nesta fase do Mundial desde 2002, quando o Brasil foi o único país sul-americano entre os oito melhores e acabou conquistando o pentacampeonato.

A eliminação da Colômbia nos pênaltis para a Suíça encerrou a participação de mais uma seleção da região. Antes disso, Brasil e Paraguai também deixaram a Copa após derrotas para Noruega e França, respectivamente.

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  • Diferente de edições anteriores

    O cenário de 2026 contrasta com outras edições recentes. Em 2010, na África do Sul, a América do Sul chegou às quartas de final com quatro representantes: Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Já em 2014, quando o Mundial foi disputado no Brasil, três seleções da Conmebol avançaram: Brasil, Colômbia e Argentina.

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    Em 2018, Brasil e Uruguai foram os representantes da América do Sul nas quartas de final, enquanto em 2022 a seleção brasileira avançou ao lado da Argentina para defender o continente entre os oito melhores da Copa.

    Na edição de 2026, a Argentina, atual campeã mundial, é a responsável por defender a tradição sul-americana. A equipe liderada por Lionel Messi garantiu vaga entre as oito melhores após uma vitória por 3 a 2 sobre o Egito, de virada.

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  • Paraguay v France: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Europa domina lista das quartas

    Enquanto a América do Sul aparece com apenas uma seleção, a Europa concentra a maioria das vagas nas quartas de final. França, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra e Suíça formam o grupo de seis equipes europeias classificadas.

    A última vez que o continente europeu teve seis representantes nesta fase foi na Copa de 2018, disputada na Rússia.

    A África completa a lista com o Marrocos, que eliminou o Canadá nas oitavas de final e mantém o continente com uma equipe entre os oito melhores do Mundial.

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