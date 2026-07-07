América do Sul tem menor número de seleções nas quartas da Copa em 24 anos

A Copa do Mundo de 2026 marcou uma queda na presença sul-americana na reta final do torneio. Depois de quatro seleções da Conmebol disputarem as oitavas de final, apenas a Argentina segue na competição e será a única representante do continente nas quartas.

O número iguala a pior marca da América do Sul nesta fase do Mundial desde 2002, quando o Brasil foi o único país sul-americano entre os oito melhores e acabou conquistando o pentacampeonato.

A eliminação da Colômbia nos pênaltis para a Suíça encerrou a participação de mais uma seleção da região. Antes disso, Brasil e Paraguai também deixaram a Copa após derrotas para Noruega e França, respectivamente.