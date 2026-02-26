Álvaro Arbeloa dá notícias preocupantes sobre a lesão de Kylian Mbappé, depois que o craque do Real Madrid perdeu a vitória sobre o Benfica

O Real espera que a lesão não seja muito grave, tendo decidido não correr riscos com um jogador tão importante. A ausência de Mbappé não se fez sentir, já que a vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, no Santiago Bernabeu, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição europeia de elite.

Explicando por que o atacante de 27 anos foi excluído de seus planos, Arbeloa disse aos repórteres: “Ele teve que deixar o treino ontem e, em outros dias, sentiu desconforto. Após o treino de ontem, conversei com ele e consultamos a equipe médica. Achamos que era melhor para ele parar e se recuperar 100%, para que possa voltar em plena forma e confiança, sem desconforto para o que está por vir.

“Ele é muito importante e, a partir de agora, vamos esperar. Vamos ver se é uma questão de dias e, com sorte, não vai demorar muito, mas vamos dar o tempo necessário para que Mbappé recupere a confiança e o desconforto desapareça.”