Álvaro Arbeloa dá notícias preocupantes sobre a lesão de Kylian Mbappé, depois que o craque do Real Madrid perdeu a vitória sobre o Benfica
Atualização sobre a lesão de Mbappé: superestrela francesa com problema no joelho
O Real espera que a lesão não seja muito grave, tendo decidido não correr riscos com um jogador tão importante. A ausência de Mbappé não se fez sentir, já que a vitória por 2 a 1 sobre o Benfica, no Santiago Bernabeu, garantiu a classificação para as oitavas de final da competição europeia de elite.
Explicando por que o atacante de 27 anos foi excluído de seus planos, Arbeloa disse aos repórteres: “Ele teve que deixar o treino ontem e, em outros dias, sentiu desconforto. Após o treino de ontem, conversei com ele e consultamos a equipe médica. Achamos que era melhor para ele parar e se recuperar 100%, para que possa voltar em plena forma e confiança, sem desconforto para o que está por vir.
“Ele é muito importante e, a partir de agora, vamos esperar. Vamos ver se é uma questão de dias e, com sorte, não vai demorar muito, mas vamos dar o tempo necessário para que Mbappé recupere a confiança e o desconforto desapareça.”
Arbeloa não tem certeza de quando Mbappé voltará a jogar
Questionado sobre se Mbappé está sofrendo apenas de um desconforto ou de uma lesão potencialmente problemática, Arbeloa acrescentou: “Não saberia dizer a diferença entre desconforto e lesão. Quando ele para, é porque acreditamos que é necessário, já que ele não se sente confortável ou à vontade. Se ele não joga, é porque entendo que está lesionado. Quando o desconforto impede você de jogar, se quisermos chamar isso de lesão, podemos chamá-la de lesão, mas parece ser, e espero que seja, uma lesão leve, um problema menor, e ele pode retornar em alguns dias ou semanas.
“Temos um diagnóstico, mas não sou eu quem deve divulgar esses dados sobre a saúde dos jogadores. Estamos muito claros sobre o que estava acontecendo, o que aconteceu e o que está acontecendo agora. Queremos que ele se recupere, esteja 100%, e é por isso que decidimos que ele deveria parar.”
Embora a condição física de Mbappé continue sendo uma preocupação, Arbeloa revelou que Raúl Asencio, que sofreu uma queda feia contra o Benfica e saiu de campo com um colar cervical, não sofreu nenhum dano permanente. Ele disse sobre o zagueiro de 23 anos: “Parece que a lesão de Asencio não é muito grave. É algo no pescoço.”
Lista de lesionados: Real Madrid sem Mbappé, Bellingham e Rodrygo
O Real está sem vários jogadores importantes no momento, com o técnico interino Arbeloa comentando sobre a necessidade de lidar com uma lista crescente de lesões: “Sem Mbappé, sem [Jude] Bellingham, sem [Éder] Militão, sem Rodrygo. Sem todos esses jogadores muito importantes, fundamentais e com grande qualidade.
“É por isso que o jogo de hoje é ainda mais importante, e a classificação nesta eliminatória contra uma grande equipe que conseguimos vencer em ambas as partidas é ainda mais significativa. Isso fortalece muito o grupo, mostrando que, mesmo com todas essas ausências, podemos competir e vencer partidas como a de hoje.”
Arbeloa não teve contato com o ex-técnico do Real Madrid, Mourinho.
Arbeloa não teve contato direto com seu homólogo José Mourinho quando o Benfica viajou para Madri, já que o português cumpria suspensão, e disse, quando questionado se havia entrado em contato com o ex-técnico do Real Madrid após uma dramática disputa continental de duas partidas: “Não o vi nem falei com ele. Estive com a comissão técnica do Benfica e enviei-lhe saudações e cumprimentos”.
Mourinho, que recebeu um cartão vermelho na primeira partida entre Benfica e Real, que gerou muitas manchetes, teria permanecido no ônibus oficial de sua equipe enquanto estava suspenso do banco de reservas.
Com a classificação europeia garantida, o Real agora pode voltar sua atenção para os assuntos domésticos e para a emocionante disputa pelo título da La Liga com o rival Barcelona. O time voltará a campo na segunda-feira, quando receberá o rival local Getafe.
