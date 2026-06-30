As alternativas de Ancelotti caso Paquetá fique fora das oitavas de final

A classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo veio acompanhada de uma preocupação para Carlo Ancelotti. Lucas Paquetá deixou o confronto contra o Japão ainda no intervalo, reclamando de dores na parte posterior da coxa esquerda, e aguarda o resultado dos exames para saber se terá condições de enfrentar Costa do Marfim ou Noruega, no próximo domingo (5).

A apreensão ficou evidente até mesmo na comemoração após a vitória de virada. Paquetá participou da festa dos jogadores saltando em apenas uma perna, gesto que chamou atenção e simbolizou o momento de expectativa em torno da situação do camisa 20.

Caso o meia do Flamengo seja vetado, o técnico italiano poderá ser obrigado a alterar a escalação da seleção pela primeira vez desde o início da Copa. Além da perda técnica, a ausência do jogador abre uma disputa por vaga e coloca diferentes possibilidades sobre a mesa, desde uma simples substituição até mudanças mais profundas no modelo de jogo.