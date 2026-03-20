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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Joaquim Lira Viana

Alisson pode perder vaga na Copa? Hugo Souza é convocado para substituir goleiro do Liverpool nos amistosos do Brasil

Com corte confirmado pela CBF, Alisson fica fora dos jogos contra França e Croácia, e Hugo Souza ganha oportunidade na seleção

O goleiro Alisson Becker atuou os 90 minutos da vitória por 4 a 0 do Liverpool sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Champions League, mas não participará dos próximos compromissos da seleção brasileira. A CBF confirmou, nesta sexta-feira (20), que o jogador foi cortado dos amistosos do Brasil contra França (jogado no dia 26/3) e Croácia (jogado no dia 31/3), mas não divulgou as especificidades da lesão.

Quem ficará com a vaga será Hugo Souza, goleiro do Corinthians que vinha aparecendo com frequência nas convocações feitas por Carlo Ancelotti. Esta teria sido sua primeira ausência na lista de convocação desde que o treinador italiano chegou ao cargo, mas a oportunidade ganha após o corte de Alisson manteve seu retrospecto intacto.

De olho na Copa, Alisson deve focar na recuperação para chegar em boas condições à convocação final, que será anunciada no dia 18 de maio.

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  • Santos v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que disse Hugo Souza?

    Por ironia do destino, a convocação ocorreu poucas horas depois de Hugo Souza lamentar publicamente sobre ter ficado fora da lista inicial. Depois do empate por 0 a 0 com a Chapecoense, na última partida do Corinthians pelo Brasileirão, o goleiro de 27 anos disse: "Eu vinha sendo convocado antes, claro que a gente cria esperança. Mas isso me dá mais motivos para trabalhar, para dar o meu melhor, evoluir, crescer. Eu estava com a família ali e o que eu falei junto com todo mundo foi que teria que trabalhar mais do que antes. E é isso que minha cabeça pensa realmente, meu coração está em paz. Fazer o meu melhor aqui no clube para que, se Deus quiser, eu possa realizar o meu sonho. Todo mundo sabe que é um sonho estar lá na Copa do Mundo, e eu vou trabalhar muito, vou me dedicar muito para que aconteça e o importante é que, se der certo ou errado, a minha parte seja feita e é isso que eu me preocupo em fazer."

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    "Não tem posição fechada"

    Na coletiva de imprensa posterior à convocação de Carlo Ancelotti para os jogos da Data Fifa de março, o treinador foi perguntado se já havia definido as vagas dos goleiros para a Copa do Mundo de 2026. Sua resposta foi: "Não tem posição 100% fechada. Como eu disse, a evolução é contínua em cada jogo para cada atleta. Mas pensamos que Alisson, Bento e Ederson são os melhores nesse momento."

    Hugo Souza apareceu em todas as convocações de Ancelotti para a seleção brasileira, um dos poucos nomes junto com Matheus Cunha, Casemiro, Wesley e Bento. No entanto, ele só disputou uma partida com a camisa amarela: a derrota, de virada, por 3 a 2 em um amistoso contra o Japão, jogado em Tóquio.