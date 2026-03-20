Alisson pode perder vaga na Copa? Hugo Souza é convocado para substituir goleiro do Liverpool nos amistosos do Brasil

O goleiro Alisson Becker atuou os 90 minutos da vitória por 4 a 0 do Liverpool sobre o Galatasaray nas oitavas de final da Champions League, mas não participará dos próximos compromissos da seleção brasileira. A CBF confirmou, nesta sexta-feira (20), que o jogador foi cortado dos amistosos do Brasil contra França (jogado no dia 26/3) e Croácia (jogado no dia 31/3), mas não divulgou as especificidades da lesão.

Quem ficará com a vaga será Hugo Souza, goleiro do Corinthians que vinha aparecendo com frequência nas convocações feitas por Carlo Ancelotti. Esta teria sido sua primeira ausência na lista de convocação desde que o treinador italiano chegou ao cargo, mas a oportunidade ganha após o corte de Alisson manteve seu retrospecto intacto.

De olho na Copa, Alisson deve focar na recuperação para chegar em boas condições à convocação final, que será anunciada no dia 18 de maio.



