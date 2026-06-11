Alisson explica como Carlo Ancelotti "transformou" a seleção brasileira após um "período muito difícil"

O experiente técnico assumiu o comando em um momento em que a classificação do Brasil para o torneio de 2026 parecia, de forma atípica, instável. Alisson, que se prepara para sua terceira Copa do Mundo consecutiva como titular indiscutível da seleção brasileira — que está no Grupo C ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia —, acredita que a combinação única de humildade e conhecimento tático de alto nível de Ancelotti tem sido o catalisador da recente recuperação da equipe.

"Ele é resiliente, humilde e tem inteligência para escolher as palavras certas na hora certa. É um grande técnico. Tem uma visão clara do futebol, o que facilita nosso estilo de jogo. Essas combinações favorecem a equipe. Vejo sua alegria e gratidão por ser o técnico da Seleção”, acrescentou Alisson. Ele chegou até a comparar o cargo a um cargo político: “Ele é um multicampeão, mas demonstra isso. Dá para perceber. Nós também percebemos. Ele conquistou tudo no futebol e está aqui com alegria e entusiasmo. Sua posição talvez tenha mais pressão do que ser presidente do país, em seus níveis.”