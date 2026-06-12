Alisson cobra defesa da seleção e rebate críticas: "Sou o meu maior crítico"

Conhecido pelo perfil exigente, Alisson deixou claro que não se conforma com gols sofridos e acredita que equipes campeãs precisam desenvolver uma cultura de intolerância aos erros defensivos.

"O adversário tem que trabalhar muito forte para fazer gol", afirmou o camisa 1, ao destacar que é o primeiro a deixar o campo insatisfeito quando a equipe é vazada.

Segundo o goleiro, a comissão técnica utilizou os amistosos justamente para testar alternativas e corrigir falhas antes da Copa do Mundo. Para ele, dois dos três gols sofridos nos últimos jogos poderiam ter sido evitados, algo que já foi debatido internamente entre atletas e comissão.

Alisson destacou ainda que a seleção busca construir uma defesa sólida e coletiva, capaz de sustentar a equipe em uma competição de tiro curto: "A gente quer uma equipe que defende junto, totalmente focada em não sofrer gols. Depois sabemos que vamos criar oportunidades na frente".