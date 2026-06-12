Alisson cobra defesa da seleção e rebate críticas: "Sou o meu maior crítico"

A um dia da estreia do Brasil na Copa do Mundo, Alisson foi o escolhido para conceder entrevista coletiva e abordou um dos temas que mais preocupam a comissão técnica de Carlo Ancelotti: a instabilidade defensiva apresentada pela seleção nos amistosos preparatórios para o torneio.
A equipe brasileira sofreu gols em todos os quatro amistosos disputados em 2026, incluindo três nos dois últimos compromissos antes da competição. Titular absoluto da meta brasileira, o goleiro do Liverpool reconheceu o desconforto causado pelos números, mas ressaltou que os erros identificados serviram como aprendizado para o momento mais importante da temporada.