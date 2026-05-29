getty
Traduzido por
"Algo muito sério e grave" levou à demissão de Xabi Alonso do Real Madrid, afirma Guti
Guti questiona a saída repentina de Alonso do Real Madrid
A passagem de Alonso pelo Real Madrid chegou a um fim abrupto depois que o clube o demitiu em janeiro, poucos meses após sua contratação. A decisão surpreendeu a muitos, dada a expectativa de que Alonso liderasse uma reconstrução de longo prazo no Santiago Bernabéu. O ex-meio-campista do Real Madrid, Guti, sugeriu agora que houve mais motivos por trás da demissão do que apenas os maus resultados.
- Getty Images Sport
Guti aponta para a agitação no vestiário
Em entrevista ao programa “Bajo los palos” com Iker Casillas, Guti afirmou que a rapidez da decisão indicava graves problemas internos. Tendo passado 15 anos no time principal do Real Madrid após ter sido formado na La Fábrica, Guti argumentou que Florentino Pérez normalmente não abandonaria um projeto de grande envergadura tão rapidamente, a menos que algo significativo tivesse acontecido nos bastidores.
“Algo muito sério aconteceu para que Alonso saísse dessa forma”, disse Guti. “Xabi não era um projeto de cinco meses ou de um ano. Ele era um projeto de longo prazo. Conhecendo Florentino, ele não toma esse tipo de decisão a menos que algo sério e grave tenha acontecido. Acho que algo estranho aconteceu no vestiário para que isso acabasse assim.”
Aumentam as preocupações quanto ao rumo do Real Madrid
Embora o Real Madrid ainda conte com talentos de ponta no ataque, Guti acredita que a equipe passou a depender excessivamente de jogadas individuais, em vez de uma estrutura coletiva sólida. Ele também sugeriu que as mudanças na composição do vestiário enfraqueceram a união tradicionalmente associada ao clube.
“O que é que não falta? É uma equipe que está com muitas lacunas”, acrescentou. “Defensivamente, sofre muitos gols. No ataque, quase toda a sua produção ofensiva depende de Vinícius [Júnior] ou [Kylian] Mbappé. Coletivamente, esta equipe tem muitas lacunas. Ter mais jogadores locais fortalecia o grupo. Quando há jogadores de todas as partes do mundo, é muito difícil construir um grupo. Antes, era mais fácil.”
- ChatGPT
O Real Madrid enfrenta a pressão para se reestruturar rapidamente
O Real Madrid enfrenta agora uma pressão crescente para restabelecer a estabilidade, após não ter conquistado nenhum título nesta temporada. Permanecem dúvidas quanto ao ambiente no vestiário, enquanto as preocupações com a estrutura defensiva e o equilíbrio tático do elenco continuam a aumentar. Os próximos passos do clube serão acompanhados de perto, especialmente porque o Los Blancos precisa nomear um técnico definitivo, já que Álvaro Arbeloa deixou o clube. Além disso, o clube enfrenta outro grande evento: a eleição presidencial em 7 de junho.