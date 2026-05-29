"Algo muito sério e grave" levou à demissão de Xabi Alonso do Real Madrid, afirma Guti

Em entrevista ao programa “Bajo los palos” com Iker Casillas, Guti afirmou que a rapidez da decisão indicava graves problemas internos. Tendo passado 15 anos no time principal do Real Madrid após ter sido formado na La Fábrica, Guti argumentou que Florentino Pérez normalmente não abandonaria um projeto de grande envergadura tão rapidamente, a menos que algo significativo tivesse acontecido nos bastidores.

“Algo muito sério aconteceu para que Alonso saísse dessa forma”, disse Guti. “Xabi não era um projeto de cinco meses ou de um ano. Ele era um projeto de longo prazo. Conhecendo Florentino, ele não toma esse tipo de decisão a menos que algo sério e grave tenha acontecido. Acho que algo estranho aconteceu no vestiário para que isso acabasse assim.”