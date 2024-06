Os convocados da Alemanha para a Eurocopa: os jogadores chamados para a Euro 2024

A tricampeã da Eurocopa está pronta para buscar o tetra em casa; sem Hummels entre os 26 jogadores, veja a lista de convocados

A Alemanha tem enfrentado anos difíceis. Eliminações consecutivas na fase de grupos da Copa do Mundo e uma derrota nas oitavas de final para a Inglaterra na Euro 2020 fizeram com que os torcedores cheguem para a Euro 2024 com mais esperança do que expectativa de que os anfitriões façam uma boa campanha.

Joachim Low e Hansi Flick pagaram o péssimo desempenho da equipe com os seus empregos, e, agora, o reinado de Julian Nagelsmann também teve um começo turbulento, com derrotas para a Turquia e a Áustria. Mas as coisas mudaram desde então, com Toni Kroos retornando da aposentadoria da seleção e ajudando em vitórias memoráveis nos amistosos contra a França e os Países Baixos. De repente, as coisas estão melhorando.

Embora tenham o apoio da torcida em casa, os jogos da fase de grupos contra Escócia, Hungria e Suíça provavelmente não serão simples para a equipe de Nagelsmann, e por isso o ex-técnico do Bayern de Munique tomou medidas para ter mais opções quando o torneio chegar.

O técnico nomeou uma lista com 26 jogadores, mas quem ele escolheu e quem ficou de fora? A GOAL te conta tudo o que você precisa saber...