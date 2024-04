Power Ranking da Euro 2024: as seleções favoritas ao título da Eurocopa

A GOAL ranqueia o favoritismo das 24 seleções, desde a muito cobiçada França e Inglaterra até as surpresas Geórgia e Albânia

As pré-eliminatórias para a Euro 2024 estão finalmente concluídas, com Polônia, Ucrânia e Geórgia confirmando suas vagas para a competição. Consequentemente, sabemos agora a identidade de todas as 24 equipas que irão competir na Alemanha em junho. E é justo dizer que algumas nações garantiram os seus lugares de forma mais impressionante do que outras.

A França pareceu formidável durante as eliminatórias, a Inglaterra provou que definitivamente tem talento para encerrar a espera pelo primeiro grande troféu desde 1966, enquanto Portugal está absolutamente voando sob o comando do técnico Roberto Martinez. Obviamente que Espanha e Bélgica também vão gostar das oportunidades, dada a qualidade que têm à disposição, mas e os anfitriões? A Alemanha está mostrando sinais oportunos de recuperação sob o comando do técnico Julian Nagelsmann.

Sem muita enrolação, a GOAL monta seu Power Ranking das principais forças europeias, levando em conta a divisão dos grupos. Se liga!

Atualização anterior: 4 de dezembro de 2023.